Responsabilidad, tradición y emociones

Las Hogueras 2025 ya están aquí. Las Fiestas que, por unos días, cambian por completo la fisonomía de una ciudad abierta, cosmopolita y con afán europeísta como es Alicante. Una celebración que lleva aparejada la llegada de decenas de miles de visitantes durante esta “semana grande”. Este reclamo creciente, año tras año, implica un llamamiento a la responsabilidad individual en beneficio de todos. Para que los intereses particulares no se sitúen por encima de los generales. Los alicantinos, y sobre todo los foguerers y barraquers, tenemos que ejemplificar la convivencia necesaria entre el ocio para quienes participamos y hacemos posible la Fiesta y aquellos a quienes puede que no les agrade por distintas y respetables razones. Ése es uno de nuestros principales objetivos.

También debemos ser conscientes de que, con el conjunto de nuestras actuaciones y comportamientos, promocionamos la Fiesta en el exterior. El ‘efecto llamada’ de los últimos años ya se hace notorio con unas cifras hoteleras que sitúan las reservas en torno al 90%. Si a esto sumamos la llegada de dos cruceros en los ‘días centrales’, con cerca de 4.000 turistas, se incrementará la proyección mundial de la imagen de Alicante y de las Hogueras. No dejemos escapar esta nueva oportunidad de mostrar todo lo que atesoran unas fiestas que están consideradas de Interés Turístico Internacional.

Esa responsabilidad que solicito a la ciudadanía también es aplicable, cómo no, al Ayuntamiento. El conjunto de las concejalías implicadas en las Hogueras llevan ya meses trabajando con intensidad para que todo esté dispuesto y preparado: fiestas, ocupación de la vía pública, seguridad, tráfico, transportes, limpieza, turismo, infraestructuras… Si todos los años se duplican o triplican esfuerzos, en éste aún más al coincidir los días 21 y 22 de junio en fin de semana. Insisto en lo de la imagen de la ciudad. Alicante y sus Hogueras tienen que seguir siendo el referente turístico del mes de junio español, como son las Fallas de Valencia en marzo, o San Fermín, en julio en Pamplona. Y todo este empeño acentuado porque nos encontramos a tres años del Centenario de la fundación de la Fiesta. Lo que sembremos hasta entonces, en ese 2028 dará sus esperados frutos.

Si las Hogueras son lo que ahora conocemos, con las lógicas variaciones derivadas del paso del tiempo, es porque se han mantenido fieles a la tradición. Una tradición representada por la noche de la plantà -en algunos casos ‘al tombe’, como se solía hacer en el comienzo de la Fiesta-, esa coca amb tonyna -cantada en forma de versos- acompañada por el ví de La Condomina, los pasacalles, los desfiles más consolidados -Ninot, Entrada de Bandas, Ofrenda de Flores, e Internacional-, las noches de barracas, o las que van adquiriendo peso específico, como el de la Entrada del Pregón, las mascletàs en la Plaza de los Luceros, o la ‘banyà’. Herencias recibidas de quienes nos precedieron y que se han ido adaptando al paso de los años.

Y la hoguera… Con las dos oficiales que contribuirán a exportar la imagen de Alicante. Las que más flashes acapararán. Aquellas que aparecerán en millones de selfies. Los artistas alicantinos Pedro Espadero Colmenar y Sergio Gómez Ferrer las han sabido dotar, en los últimos años, de un propio estilo. El primero, con su apuesta por aspectos que sumen y no resten. ¿Carente de crítica? Sí. Ésta, como bien dice, no es la filosofía de una Hoguera Oficial. Al contrario, incidir en aquello que sirve para mostrarnos exteriormente, como esta ‘Identidad’ de 2025, que explica cómo los alicantinos pusimos nombre a los números de los cupones de la ONCE. Sergio Gómez, con una ‘H2O’ didáctica. Fiel a su concepto para una Oficial dirigida a los más pequeños en la que hace una defensa del medio ambiente y de la importancia del agua. Junto a las dos de la Plaza del Ayuntamiento, las 182 hogueras adultas e infantiles y las 50 portadas de barracas que contribuyen a cambiar la fisonomía de la ciudad, como escribí al comienzo de este artículo.

I fan quan volen riure i plorar… Así reza una de las primeras estrofas del Himno de Alicante, con música de Juan Latorre y letra de José María Milego y Francisco Martínez Yagües. Éstos que llegan deben ser días de risas, de buen humor, de garantizada diversión, como ocurrió días atrás en el ‘loco’ Desfile del Ninot. Porque todo lo que se ha ido preparando con esmero, tiene que salir tal y como se ideó. El plorar de emoción de los recuerdos ya lo vivimos en el sentido homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos, frente al Monumento al Foguerer inaugurado en 1982 y obra de Pepe Gutiérrez. Ocurrió con la conmovedora intervención de Josep Amand Tomás en la que citó una ‘Foguera del Núvols’ en la que todos ingresaremos. La que cada año, a partir de este 2025, es Pedro Luis Sirvent quien prepara su cremà.

O en el Pregón del diseñador alicantino de alta costura, Rubén Hernández. Más prestigio y difusión internacional para las Hogueras. Aderezado, al mismo tiempo, con vivencias del propio pregonero que hicimos nuestras, con citas a ‘grandes’ de la Fiesta, emocionado recuerdo a su madre Josefina -de quien toma su apellido- y dedicado “a la mujer alicantina”.

Catorce de ellas nos representan. Siete mujeres y siete niñas, con los referentes como Belleas del Foc de Adriana Vico Melgar y Valentina Tárraga Quesada. Ya les expresé, a las adultas, mi gratitud durante mi intervención como mantenedor en la Proclamación. No es nada fácil aparcar sueños, estudios y proyectos durante un año para dedicar todo ese tiempo a tu ciudad. Ellas, como otras muchas, lo han hecho. Idéntico razonamiento lo extrapolo a las niñas. Por eso, en esta tribuna me permito citar al conjunto de las Damas de Honor: María Carrión García, Claudia Aroca Mira, Mireya Gaitán Navarro, Marta Lledó Pérez, Lucía Gómez Barril, Paula Nicolás Linares, Adriana Torres Martínez, Sofía García Velasco, Alba Otero Sereix, Carla Vicedo Morote, Noa Torres García y Elena García Javaloyes.

Responsabilidad ciudadana por encima de todo. Convivencia. Apego a la tradición. Sensaciones. Sentimientos. Diversión. Reencuentro y bienvenida. Si sumamos todos estos conceptos en positivo, éstas serán las mejores Hogueras de nuestra historia: las de 2025.