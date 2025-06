Séptima categoría, otra forma de hacer Fiesta

Este año 2025, las esperadas Fogueres d’Alacant, han venido cargadas de una gran novedad, controvertida para algunos y beneficiosa para otros: la creación de la Séptima categoría. Una iniciativa, impulsada por la Federació de Fogueres, que nace con el objetivo principal de ofrecer una alternativa viable para aquellas comisiones que enfrentan dificultades económicas o presupuestarias, permitiéndoles continuar participando activamente en la festividad sin comprometer la calidad artística de sus monumentos.

Víctor, presidente de la Hoguera La Marina, expresa su satisfacción con esta medida: «La Séptima categoría nos permite seguir participando activamente en les Fogueres, adaptándonos a nuestras posibilidades económicas sin renunciar a la esencia de la fiesta». La comisión que lidera se encuentra entre las seis que inauguran esta nueva categoría, junto a Puente-Villavieja, Virgen del Remedio-La Paz, Plaza Lo Morant, Escritor Dámaso Alonso y Mercado Babel.

Hemos estado apunto de desaparecer y gracias a la nueva categoría podemos seguir Víctor — Presidente de la Foguera La Marina

La creación de esta categoría ha sido recibida con entusiasmo por parte de las comisiones involucradas, que ven con buenos ojos esta iniciativa: «Hemos estado apunto de desaparecer y gracias a la nueva categoría podemos seguir. Ser incluidos en ella no nos ha afectado mucho porque hemos tenido suerte con el artista, que nos hará un monumento que perfectamente se podría ajustar a la categoría en la que antes plantábamos», señala el presidente de La Marina. En el caso de esta comisión, han confiado en el artista Antonio Benavente para la realización de su monumento, titulado «La hoguera que soñé», que combina elementos críticos y tradicionales.

Una pieza de la Hoguera La Marina, del artista Antonio Benavente, que este año concursa en Séptima categoría. / INFORMACIÓN

Nueva categoría, nuevo debate

Esta nueva categoría también ha abierto oportunidades para artistas emergentes y estudiantes de Formación Profesional, tanto que podría ser un espacio ideal para que nuevos talentos se desarrollen y den sus primeros pasos en el mundo de las Hogueras, al igual que también puede seguir siendo igual de satisfactorio para los artistas consagrados. «Este tipo de hogueras la puede realizar cualquier constructor. No considero que tenga que tener un perfil diferente, entiendo que siempre será más satisfactorio para un constructor plantar en categorías superiores, pero creo que los monumentos pequeños también tienen derecho a que las haga gente perfectamente cualificada», señala Victor.

La calidad es la misma y el diseño puede ser igual de bueno que el de una foguera mayor, lo único que cambia es su tamaño debido al corto presupuesto Arturo Vallés — Artista foguerer

Sin embargo, existen voces contrarias en el entorno de la Festa del Foc que ven esta nueva categoría de una forma distinta, por el miedo a que la calidad de las creaciones sea inferior. Sin embargo, artistas como Arturo Vallés, veterano del sector, discrepan: «La calidad es la misma, el cariño que se le pone al monumento es el mismo, y el diseño puede ser igual de bueno que el de una foguera mayor , lo único que cambia es su tamaño, que debido al corto presupuesto se tiene que reducir».

A pesar de las críticas, la Federació de Fogueres defiende la medida como una solución temporal para apoyar a las comisiones con dificultades. De la misma forma lo ve Vallés: «Esta categoría puede permitir a las comisiones que de verdad lo necesitan sobrevivir y poder plantar... ¿No es preferible esto a que desaparezcan?».

Y de este modo, se está creando un debate social en torno a la Festa que muchos creen que no debería de existir: «Yo trabajo igual para un hoguera de categorías superiores que para la de Séptima, no entiendo los artistas que puedan hacer distinciones, en mi taller no somos así. Trabajamos con la misma calidad para cumplir nuestro objetivo: que la gente se pare a mirar el monumento, sea de la categoría que sea», insiste Valles.

Parte del monumento de Séptima categoría que plantará la Hoguera Dámaso Alonso, del artista Arturo Vallés . / INFORMACIÓN

Un salvavidas para hacer Fiesta

La implementación de esta nueva categoría también ha llevado a reflexionar sobre el futuro de les Fogueres y la necesidad de adaptarse a las circunstancias económicas sin perder la esencia de la festividad. La Federació de Fogueres espera que la Séptima categoría sea temporal y que las comisiones sigan el camino de dar más relevancia al monumento, como ya han iniciado. Así también comparten esta misma idea muchas de las comisiones:«Yo creo que esta categoría sirve para dar un respiro a aquellas comisiones que lo necesiten, pero no para largo plazo. En ella deben entrar las comisiones que realmente lo necesiten como una opción de supervivencia, pero siempre pensando en que vendrán tiempos mejores», señala Víctor.

Creatividad e ilusión

Muchas de las comisiones que van a participar en la Séptima categoría lo ven como una oportunidad de oro para reinventar les Fogueres, sin renunciar a su espíritu creativo, y por supuesto, sin dejar de soñar con poder alzarse con un primer premio: «Las expectativas son muy buenas y vamos con la ilusión de poder ganar en esta nueva categoría», expresa el presidente de La Marina.

Una nueva iniciativa que fomenta la participación y la creatividad, sin comprometer la continuidad de algunas comisiones, asegurando que esta tradición centenaria continúe siendo un reflejo del espíritu festero de la terreta y de sus gentes por muchos años más.