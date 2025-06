Cada vez más protagonistas

En junio, Alicante se transforma. El calor llega y la ciudad entera vibra con un ritmo y unos aires distintos. El olor a pólvora, las bandas de música, las luces y el bullicio… Todo parece anunciar lo mismo: las esperadas Fogueres de Sant Joan. Y mientras el mundo se prepara para mirar hacia arriba, hacia las esculturas monumentales que arderán, hay quienes miran hacia los lados, hacia los espacios donde la fiesta se vive y se comparte: las barracas.

Las barracas no salen en todas las postales, ni encabezan los informativos, pero son, para muchos alicantinos, el verdadero hogar de la fiesta. Allí se ríe, se discute, se madruga sin dormir, se come, se baila, se llora y se vuelve a empezar. La delgada línea que separa la calle y este «otro mundo» que es la barraca podría parecer difusa, pero para ello hay una frontera cargada de mucho arte que deja claro cuál es el límite. Y esa es la portalada.

Mucho más que una entrada

La portalada no es solo una puerta. Es la manera en que cada barraca dice: «aquí estamos». Es una declaración de intenciones, una broma visual, una obra de arte y, sobre todo, una forma de contar quiénes son los que están detrás de ella.

La portalada representa quiénes somos, es símbolo de identidad y orgullo Chuanos

Desde la barraca Chuanos, lo tienen claro: «la portalada representa quiénes somos. Es símbolo de identidad y orgullo y cada año intentamos que diga algo distinto, pero siempre parte de lo mismo: de lo que nos une como barraca y como parte de esta ciudad». Ellos llevan desde 1971 plantando barraca y, cada año, una nueva portalada. A veces más sencilla, y otras más compleja, pero siempre con un mensaje.

En Festa i Vi, que este año celebra su 59º aniversario, lo expresan con otras palabras pero con igual convicción: «es nuestra tarjeta de visita, lo que ofrecemos visualmente a quienes pasan. Es también nuestra forma de aportar algo artístico a la fiesta, incluso a quienes no entran a la barraca, siendo el saludo que hacemos con madera y pintura».

Y ese «quienes pasan» es clave. Porque si bien la barraca es para quienes la forman, la portalada es para todos los demás, como para el vecino curioso, para el turista que no entiende nada pero lo mira todo o para la persona mayor que recorre las calles recordando cuando era joven.

En la barraca Festa i Vi celebran este año su 59º aniversario. / INFORMACIÓN

Inicios con pocos medios

Para todas las barracas, los principios fueron más modestos, más caseros, y, también, más difíciles. «Nuestra primera portalada era un riu-rau, una construcción típica de la Marina Alta, hecha con listones de madera y un cartel pintado a mano. No sabíamos si aguantaría la semana entera, pero ahí estaba, plantando cara», recuerdan desde Chuanos. En el centro, presidía la escena el Tío Chuano, una figura inventada, mezcla de mito popular y símbolo identitario de la barraca, que ya entonces marcaba esa búsqueda por mezclar la sátira con la tradición.

En Festa i Vi, rememoran sus inicios, con el mismo cariño: «hicimos un tonel de vino gigante, con una puerta en el centro, que representaba nuestro nombre y nuestro escudo. Aunque era muy simple, decía mucho de quiénes éramos y de lo que veníamos a celebrar».

Esos primeros años enseñan como las ganas y la creatividad de los barraquers pesan más que el presupuesto, un hecho que en la actualidad todavía se mantiene, demostrando, una vez más, que la fiesta se construye con lo que se tiene, y que lo importante es que la barraca se vea, se reconozca y se sienta viva.

Crear la portalada de las barracas, en muchas ocasiones, es la excusa perfecta para juntar a todo el grupo. / INFORMACIÓN

Evolución de las portaladas

Con el paso de los años, las portaladas han ido evolucionando, creciendo en tamaño, en complejidad, y sobre todo en ambición. Un ejemplo de ellos es Chuanos, que ha presentado estructuras inspiradas en el modernismo alicantino, como su portalada «Tempus Fugit» de 2004, que «fue muy costosa, muy laboriosa, pero también muy espectacular». Así la recuerdan los barraquers de Chuanos: «llenaba la calle entera y contaba una historia ya que era nuestro homenaje al Alicante de principios de siglo».

Festa i Vi, como otras barracas, ha mantenido una línea visual coherente, basada en sus colores, su escudo y su imaginario mediterráneo. En 2024 presentaron «Passió», una portalada inspirada en la Sagrada Familia y diseñada por Federico Morinero: «fue una obra colosal, cargada de emoción porque nos involucramos todos, desde el diseño hasta el último pincel. Cada columna, cada detalle tenía algo que decir», señalan desde Festa i Vi.

Pero entre tanto crecimiento y mejora, hay quien ve algunas amenazas: «se está perdiendo el mensaje, la sátira, ya que antes las portaladas criticaban algo, hacían pensar o reír mientas que ahora muchas solo quieren lucir bien. Y eso no está mal, pero no debería ser lo único», subrayan desde Chuanos recordando que la fiesta también es palabra, risa e ironía y las portaladas, en su origen, siempre fueron un altavoz.

Arte colectivo

Si hay algo que caracteriza a casi la totalidad de las barracas, grandes o pequeñas, veteranas o nuevas, es el trabajo en equipo. Nada se hace ni nace solo, todo se

comparte, desde la primera idea hasta la última pincelada. En el caso de Chuanos, el proceso comienza con una propuesta del presidente y la presidenta, que luego se somete a votación. A partir de ahí, un artista realiza un boceto y se

empieza a construir: «el boceto siempre se elige por consenso y siempre representa nuestro espíritu o el mensaje que queremos transmitir», señalan en Chuanos.

Al igual que Chuanos, Festa i Vi, basa toda la creación de su portalada en el trabajo de todos y cada uno de sus miembros: «siempre las hemos hecho nosotros aunque no seamos profesionales, tenemos ilusión y conocimiento. Aprendemos haciendo, y eso también nos une», afirman en Festa i Vi.

Ese trabajo compartido que realizan muchas de las barracas no se mide solo en horas, se mide también en historias y anécdotas o en los vínculos que se crean entre los miembros mientras se pinta o se discute sobre los colores que hay que utilizar, convirtiendo a las portaladas también en «un álbum de recuerdos» para los barraquers.

Las portaladas son otra forma de entender les Fogueres, un espacio donde prima la tradición y la diversión. / INFORMACIÓN

Reconocimiento invisible

A pesar del esfuerzo que suponen, las portaladas siguen ocupando un lugardiscreto en la fiesta. No aparecen en los grandes carteles, ni son portada de prensa, y, sin embargo, están ahí siendo queridas por locales y visitantes. «El mejor premio es que la gente se pare, se haga fotos, lea lo que pone el cartel. Que alguien se emocione o se ría, eso es lo que de verdad nos llena», coinciden ambas barracas.

Aun así, algunos premios sí han llegado, como el que recuerda Festa i Vi con especial cariño, la portalada de una sirena gigante, obra de Manolo Porras, que les dio un segundo premio: «fue su primera portalada y la recordamos con especial cariño porque costó bastante montarla. Manolo Porras era la persona encargada de realizar los diseños y las portaladas y por desgracia falleció con el COVID, coincidiendo con el 55 aniversario de la barraca».

La comparación es odiosa, ya que la portalada no tiene que estar detrás, sino al lado, porque también somos parte del relato de la fiesta Festa i Vi

El reconocimiento institucional, sin embargo, no siempre acompaña, y no solo en forma de galardones, sino también en lo que respecta a ayudas y permisos, motivo por el cual las barracas denuncian que hay una diferencia notable con las hogueras. «La comparación es odiosa, ya que la portalada no tiene que estar detrás, sino al lado, porque también somos parte del relato de la fiesta», subrayan desde Festa i Vi.

Además, las barracas también se enfrentan a otros contratiempos como las normativas que suponen un reto cada año, tal y como señalan desde Chuanos: «es difícil mantener la creatividad con tantas restricciones. Pero nos reinventamos, porque parar no es opción».

El arte de construir el ADN alicantino

En el fondo, hablar de portaladas es hablar de una forma distinta de entender la fiesta. No como algo que se mira, sino como algo que se hace, como una parte de Fogueres que se construye con las manos y con la voz de todos. Cada tabla pintada, cada detalle, cada letra escrita en los carteles que las acompañan, forma parte de la historia de la terreta, que no se limita a consumir su fiesta, sino que la inventa, la monta y lo más importante, la habita.