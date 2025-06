La Fiesta da en el blanco: la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor apuntan alto

Una jornada soleada, con el murmullo de risas y la tensión contenida de las cuerdas estiradas, la pólvora festera dio paso a otro tipo de precisión: la del tiro con arco. La Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, cambió la banda por el arco y recibió a sus damas de honor en el mismo espacio donde entrena habitualmente, en el CEIP Rabassa de Alicante, sede del Club de Tiro con Arco Santa Bárbara. En esta ocasión, las flechas fueron el vehículo para fortalecer la amistad, descubrir habilidades y celebrar una fiesta que, también, tiene puntería.

Donde todo comenzó

Valentina, que cursa 5º de Primaria en el CEIP Rabassa, conoce bien este lugar. Aquí se enamoró del tiro con arco y aquí regresó para compartirlo con sus compañeras. "Lo que más me gusta del tiro con arco es pasármelo bien con mis compañeros, me gusta un montón", cuenta Valentina Tárraga con entusiasmo. Empezó el año pasado, casi por casualidad, y ahora forma parte de su día a día. "Me di cuenta de que se me daba bien y empecé a tirar, y así sigo. Lo practico como actividad extraescolar y tengo unos profesores maravillosos que me encantan", afirma.

"Ver a mis damas haciendo tiro con arco conmigo ha sido muy divertido. Una acertaba, la otra no, y se escuchaban sus gritos de alegría" Valentina Tárraga — Bellea del Foc infantil

Esa misma pasión quiso compartirla con sus damas de honor, a quienes recibió con la confianza de quien abre su mundo a sus amigas. "Ver a mis damas haciendo tiro con arco conmigo en mi club ha sido muy divertido, porque cada una acertaba, la otra no, y se escuchaban sus gritos de alegría", comenta Valentina entre risas. Aunque también practica patinaje, admite que ha tenido que dejarlo algo de lado este año, aunque no ha perdido el entusiasmo por el deporte. "Desde que descubrí el tiro con arco en un cumpleaños, no he parado, me encanta", confirma la Bellea del Foc infantil.

Globos y carcajadas

En el centro del campo, las dianas comenzaron a llenarse no solo de colores, sino también de globos. Ese pequeño detalle transformó la experiencia en un juego, donde el objetivo ya no era solo acertar, sino también celebrar cada estallido con júbilo. Para Elma García, la experiencia fue algo único. "Nos lo hemos pasado superbién todas. Lo que más nos ha gustado ha sido cuando han puesto globos en la diana para intentar explotarlos. Cuando alguna lo explotaba, lo celebrábamos todas, ha sido muy guay", asegura.

"Lo que más nos ha gustado ha sido cuando han puesto globos en la diana para intentar explotarlos" Elma García — Dama de honor de la Bellea del Foc infantil

El entusiasmo era compartido. Para Carla Vicedo, que vivía su primera experiencia con un arco en las manos, el día fue inolvidable. "Me ha parecido algo superchulo que no había hecho antes y me ha encantado. He explotado un globo y ha sido lo más divertido. Le he dado al centro y al color amarillo. Me ha parecido muy fácil y creo que repetiré la experiencia" afirma. Aunque Vicedo practica ballet, su pasión por el deporte se sigue extendiendo.

"He explotado un globo y ha sido lo más divertido. Le he dado al centro y al color amarillo" Carla Vicedo — Dama de honor de la Bellea del Foc infantil

Por su parte, Sofía García, se quedó cerca del objetivo, pero no perdió el ánimo. "No se me ha dado muy bien, pero creo que repetiría la experiencia para ver si soy mejor la próxima vez. Aunque no he podido explotar ninguno, me he quedado cerca, le he dado al rojo. Creo que es un poco difícil el tiro con arco, pero el deporte es muy importante para los niños", destaca García.

"No se me ha dado muy bien, pero creo que repetiría la experiencia para ver si soy mejor la próxima vez" Sofía García — Dama de honor de la Bellea del Foc infantil

Entre dianas y deporte

Aunque para algunas era la primera vez con el arco, otras ya lo miraban con cierta familiaridad. Adriana Torres confesó que siempre le había gustado este deporte. "Aunque a veces se me va un poco la flecha, ha sido muy guay. Lo que más me ha gustado ha sido haberle dado al centro y explotar un globo. Cuando explota y sabes que le has dado, ha sido genial". Para ella, como para muchas, el deporte tiene un valor más allá de la competición: "Es importante porque puedes tener el cuerpo entrenado, y eso es fundamental", apunta.

"Aunque a veces se me va un poco la flecha, ha sido muy guay. Lo que más me ha gustado ha sido haberle dado al centro" Adriana Torres — Dama de honor de la Bellea del Foc infantil

En cambio, Noa Torres, llegaba a la experiencia sin expectativas, aunque la actividad superó sus horizontes. "Nos lo han explicado todo y hemos podido aprender bien. Ha sido muy chulo, pensaba que no iba a ser tan guay". Practica judo y gimnasia rítmica, y defiende la importancia del deporte para todo el mundo: "Es lo mejor".

"Nos lo han explicado todo y hemos podido aprender bien. Ha sido muy chulo, el deporte es lo mejor" Noa Torres — Dama de honor de la Bellea del Foc

Alba Otero también vivió su bautismo con el arco entre risas. "Nunca había hecho y hemos pasado un rato divertido juntas. Lo que más me ha gustado han sido los globos, aunque no le he dado a ninguno, se me han ido todos para fuera. Lo más cerca que he estado del centro ha sido el rojo". Aun así, repetiría sin dudarlo. Aficionada al patinaje artístico, defiende que "hacer deporte es muy importante".

"Nunca había hecho y hemos pasado un rato divertido juntas. Lo que más me ha gustado han sido los globos" Alba Otero — Dama de honor de la Bellea del Foc infantil

Más que flechas

Así el deporte se convirtió en espacio de convivencia, de superación y de diversión. Eso fue lo que vivieron Valentina Tárraga y sus damas de honor en una jornada que unió a la Fiesta con una pasión inesperada. En un ambiente cómplice, las jóvenes compartieron mucho más que tiros a la diana: compartieron carcajadas, descubrimientos y recuerdos que llevarán más allá del reinado.

"Para hacer tiro con arco solo se necesita el arco, las flechas, las dactileras y aprender a tirar bien", explica Valentina con la soltura de quien domina su afición. Ella, la Bellea del Foc infantil, no solo brilla en los actos oficiales: también da en el blanco cuando se trata de contagiar su pasión.