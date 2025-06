Más músicos, más pasodobles: la Entrada de Bandas busca sorprender en las Hogueras

Las Hogueras están a punto de sonar. Las bandas ultiman ensayos y afinan los instrumentos para uno de los momentos más esperados de la Fiesta: la Entrada de Bandas. Más que un desfile, este acto se ha convertido en una declaración de intenciones, donde cada músico, cada pasodoble y cada paso del desfile marcan el carácter de las hogueras. "Es la forma de decir: ya estamos en fiestas", resume Aurora Martínez, presidenta de la hoguera Port d'Alacant.

Detrás de cada premio hay mucho más que partitura y ritmo. Hay una apuesta decidida por la música como alma de la fiesta. "Sin música no hay Hogueras", afirma Manuel Castillo, presidente de la hoguera Benalúa. Para Castillo, invertir en una gran banda no es un gasto, es una seña de identidad. "Apostamos por tener la que para nosotros es la mejor banda de la provincia, vienen con nosotros, más de 80 músicos. Mientras el presupuesto lo permita, seguiremos así".

Pasodobles con emoción

La emoción se escribe también con notas musicales. Es el caso de L’Harmonia Societat Musical d’Alacant, que este año celebra su vigésimo aniversario. "Tocaremos dos pasodobles muy especiales: uno es el "Pepe Balaguer", de Azael Tormo, dedicado a nuestro expresidente fallecido; y otro, "L’Harmonia d’Alacant", que nos compuso Luis Molina y que hemos reeditado para esta entrada de bandas", explica su director, José Tomás. Con más de 60 músicos en la entrada junto a la hoguera San Antón Alto, aspiran a todo. "La calidad musical debe ser lo primero. La entrada de bandas debe lucirse y eso solo se consigue con una banda completa y bien equilibrada".

En Benalúa se escuchará por primera vez el pasodoble "Som de mar i Cremà", dedicado a su expresidenta, Amparo Martínez. Lo tocará la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza, una formación que el año pasado quedó en primer lugar en el certamen. Su director, Eduardo Peris, defiende que el secreto está en la solidez del conjunto. "Todas las voces tienen que sonar, no solo las primeras. Una banda no puede salir con menos de 40 músicos, porque eso no suena".

La fuerza de las collas

En este esfuerzo colectivo por destacar, también las collas de dolçaina i tabal han encontrado su espacio, defendiendo el peso de la tradición alicantina. "No se entiende la cultura popular sin dolçaina i tabal. Si apostamos por lo regional en la Fiesta, debemos apostar también por la música de Alicante", reivindica José Blas, director de la Colla l’Embolic, ganadora del primer premio de la Entrada de Bandas desde 2017. "Antes una colla tenía 10 músicos, ahora se ven grupos de hasta 30. Requiere más trabajo, más ensayos, pero suena con entidad", señala Blas, quien destaca que este año interpretarán los pasoble "Julia Vicent" y "Josep Amand Tomás" como imprescindibles.

Desde la hoguera José María Py, su presidenta Lucía Durá también apuesta por la dolçaina i el tabal como sonido identitario. "Es más tradicional, más de aquí. Llevamos años desfilando con la Colla de San Blas y adaptamos los pasodobles de nuestra comisión. No pueden faltar "Miguel Díaz", "Paco Cortés" y "Sempre amb mi". Es el sonido que nos conecta con los días grandes de Hogueras".

Puesta en escena

Detrás del brillo de la Entrada de Bandas hay también un gran esfuerzo económico. Lo reconocen desde Port d’Alacant: "Llevar una banda como la nuestra exige un presupuesto elevado, pero lo merece. Cuando suena nuestro pasodoble al llegar a la Rambla, sentimos que todo el trabajo ha valido la pena", explica Aurora Martínez. La cita del sábado se presenta como una auténtica competición sonora en la que las bandas no solo deben sonar bien, deben sonar grande.