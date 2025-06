Fuego para saborear la Fiesta: La Bellea del Foc y sus damas de honor viven la gastronomía

En Alicante, el fuego huele a fiesta, pero también a hogar. A paellero encendido. A recetas aprendidas de madres y abuelas. Mientras las Hogueras encienden el calendario festero y la ciudad se engalana para su cita con el fuego, hay otra llama, más silenciosa, pero igual de viva, que resuena en las cocinas y en los recuerdos. Este 2025, Alicante ha sido nombrada Capital Española de la Gastronomía y pocas figuras representan mejor esa mezcla de tradición, identidad y sabor que la Bellea del Foc y sus damas de honor. Ellas encarnan el alma de la Fiesta… y también el de una tierra que se expresa con fuego, emoción y mucho arroz.

Entre fogones y bandas

Para Adriana Vico, Bellea del Foc 2025, la cocina es parte del orgullo local. Aunque su agenda está llena estos días de actos, compromisos y emociones, siempre encuentra tiempo para explorar, y saborear, la oferta gastronómica de su ciudad. "Me encanta la gastronomía. En Alicante, cuando abren un restaurante nuevo, intento ir a probarlo. Me gusta conocer todo lo que la gastronomía ciudad, que es maravillosa, puede ofrecer", cuenta Vico.

"La gastronomía es uno de los motivos por los que la gente elige venir a Alicante, tenemos muchísimo que ofrecer" Adriana Vico — Bellea del Foc

Entre todos los platos, tiene uno claro: la fideuá. "Siempre que voy a un sitio nuevo me gusta pedir fideuá, aunque también me encantan los arroces", asegura la Bellea del Foc. Adriana Vico reconoce que ha probado cocinas de muchos lugares distintos, tanto fuera como dentro de España, pero ninguna como la de casa. "Alicante siempre gana. Tenemos una calidad-precio increíble, en comparación con otros sitios tenemos mucha ventaja". Para ella, la gastronomía no solo es una forma de disfrute personal, sino también una carta de presentación para quienes visitan la ciudad: "La gastronomía es uno de los motivos por los que la gente elige venir. Tiene muchísimo que ofrecer".

En casa, Vico intenta aprender de las mejores maestras: su madre y su abuela. "No soy una gran cocinera todavía, pero intento aprender de ellas todo lo que puedo. El plato que más ganas tengo de aprender es la tortilla de patatas que hacía mi abuela y que ahora hace mi madre. Es mi favorito", confiesa. Mientras tanto, su especialidad es la pasta carbonara, su "punto fuerte" en la cocina.

Una Fiesta con sabor a arroz

La capitalidad gastronómica ha puesto a Alicante en el foco nacional e internacional. Según datos del sector turístico, hasta un 40 % de los viajeros eligen su destino en función de la oferta culinaria, y el gasto en gastronomía ha crecido hasta representar el 26 % del total del presupuesto del turista. En este contexto, las damas de honor de la Bellea del Foc también se erigen como embajadoras naturales de la cocina alicantina.

Claudia Aroca ve este reconocimiento como una gran oportunidad. "Es un llamamiento a que la gente venga, nos visite y se quede con ganas de repetir". Para ella, los arroces son la auténtica seña de identidad. "Hay arroces de tantos tipos, y todos tan buenos, que se les saca muchísimo partido. A mí me gustan especialmente los que llevan pescado", destaca. Claudia, además, se declara amante del turismo gastronómico. "Viajo en función de la comida que quiero probar. Lo último fueron unos gazpachos manchegos en Alcalá del Júcar. Comer bien es parte de la experiencia del viaje", cuenta con entusiasmo.

"Hay arroces de tantos tipos, y todos tan buenos, que se les saca muchísimo partido" Claudia Aroca — Dama de honor de la Bellea del Foc

También Mireya Gaitán reconoce el poder de atracción de la cocina alicantina. "La gente viene a por el arroz, pero es que aquí todo está bueno. La gastronomía es una motivación real para visitar Alicante". Aficionada al arroz de marisco, y a platos tradicionales como la coca amb tonyina o la tortilla de patatas, Mireya admite que no domina los guisos, pero tiene su receta estrella bien aprendida: "Mi plato son las pechugas con nata. Me lo enseñó mi abuela y me encanta".

"Aquí todo está bueno. La gastronomía es una motivación real para visitar Alicante" Mireya Gaitán — Dama de honor de la Bellea del Foc

Las recetas que nos definen

En esta celebración del sabor, también hay espacio para el legado y la tradición familiar. Lucía Gómez cree que el título de capital gastronómica es fundamental para Alicante. "La gastronomía es una parte muy importante de lo que somos", asegura. Lucía pone en valor platos como el caldero, la coca amb tonyina o el arroz a banda, su favorito, especialmente si lleva socarrat, y hace autocrítica generacional: "Igual estamos perdiendo el hábito de aprender recetas más elaboradas. Tenemos que recuperar el valor de las recetas de nuestras madres y abuelas".

"Tenemos que recuperar el valor de las recetas de nuestras madres y abuelas" Lucía Gómez — Dama de honor de la Bellea del Foc

Como ella, María Carrión coincide en que la cocina también es cultura. "Para mí Alicante es arroz a banda, sin duda. Tiene ingredientes de nuestra tierra y de nuestro mar. Es el plato que más nos representa como ciudad". Aunque ha tenido la suerte de viajar y probar sabores de todo el mundo, lo tiene claro: "Como la cocina mediterránea no hay ninguna", afirma Carrión. María ha hecho cursos para aprender a cocinar arroces, pero valora más aún la experiencia de comerlos cuando los prepara su familia. "Mi padre y mi hermano cocinan muy bien, y aunque ellos lo disfrutan cocinando, yo lo disfruto aún más comiéndolo", bromea.

"Para mí Alicante es arroz a banda, sin duda. Es el plato que más nos representa" María Carrión — Dama de honor de la Bellea del Foc

Cocina con raíces y con futuro

Paula Nicolás también defiende que la unión entre arroz y Alicante es inseparable. "A mí los arroces que más me gustan son los de bacalao o pescado. Son una maravilla". Cuando viaja, dice que lo primero que hace es probar sitios nuevos. "Conocer nueva gastronomía es una parte fundamental para conocer otras culturas. Siempre que salimos fuera, salir a comer es lo primero que planeo". Para quienes vienen a Alicante, recomienda, sin dudar, los arroces, el pescado, el marisco y, por supuesto, los dulces. Su especialidad en casa, confiesa, es la pasta o una buena pizza casera.

"Los arroces que más me gustan son los de bacalao o pescado. Son una maravilla" Paula Nicolás — Dama de honor de la Bellea del Foc

Por su parte, Marta Lledó señala que la capitalidad también es una forma de premiar a la gastronomía alicantina. "Atrae turismo y reconoce que tenemos una cocina muy rica que merece elogio". Marta se queda con la fideuá, su comida favorita,y recuerda que productos como el turrón y los helados también forman parte del atractivo culinario de la provincia. Aunque no se considera una gran cocinera, está aprendiendo y tiene claro su objetivo: "Cada vez que mi madre hace arroz o gazpachos manchegos, la miro y le digo que tengo que aprender. Son recetas que no podemos dejar perder", apunta. Su plato estrella es una pasta con salsa de nata y tomate que prepara con mimo.

"Cada vez que mi madre hace arroz, la miro y le digo que tengo que aprender" Marta Lledó — Dama de honor de la Bellea del Foc

En una ciudad donde la pólvora se mezcla con el aroma del arroz recién hecho, la Fiesta se saborea tanto como se celebra. Y son ellas, la Bellea del Foc y sus damas de honor, quienes lo ejemplifican con naturalidad y pasión. Desde el recuerdo de los platos familiares hasta el orgullo de compartirlos con quienes llegan por primera vez, ellas ponen voz, y paladar, a una ciudad que no solo se mira: se prueba.