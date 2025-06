Las hogueras de Especial arrancan su plantà en Alicante

Alicante ha amanecido este martes con el arranque oficial de la plantà de las hogueras de categoría Especial. Desde primera hora, y en algunos casos, desde la madrugada, los camiones han comenzado a descargar las primeras piezas que en pocos días se convertirán en auténticas obras de arte en llamas.

Las más madrugadoras

Aún no había amanecido cuando el Polígon de Sant Blai comenzó a llenarse de vida. El artista alicantino Fran Santonja aprovechó la nueva franja horaria permitida este año, desde las 00:01 hasta las 06:00, para iniciar el acopio de materiales entre la 1 y las 6:30 de la madrugada. A las 4 de la mañana ya estaban descargando piezas en el solar de la avenida Doctor Rico. La plantà continuará a lo largo del martes y también de este miércoles, en un calendario ajustado pero prometedor.

La hoguera Polígon de Sant Blai fue de las más madrugadoras en el inicio de su plantà / INFORMACIÓN

Otra de las comisiones madrugadoras ha sido la de Florida Portazgo. Desde primera hora de la mañana, los camiones llegados desde el taller del artistas Carlos Carsí, en Alboraia, descargaban sin descanso. La intención de la comisión y de los artistas es dejar colocada la base del monumento antes de que el clima decida interrumpir el ritmo. "Si respeta el tiempo, incluso podríamos levantar alguna pieza esta misma tarde", comentaban José Muñoz, presidente de la comisión, con ilusión mientras esperaban la llegada de los volúmenes más grandes.

Los artistas de Palacio i Serra también se adelantaron al reloj. A las 10 de la mañana ya estaban descargando las primeras partes de la hoguera de La Cerámica en la calle Martin Luther King. Este año llevan a cuestas la construcción de tres monumentos más, por lo que la premura es clave. La actividad no se detendrá en toda la jornada: cada hora cuenta.

Llegan las piezas de la Hoguera La Cerámica / PILAR CORTÉS

Tarde frenética

El ritmo de la plantá se intensificará a partir del mediodía de este martes. En la hoguera Sèneca-Autobusos, los camiones comenzaron a llegar cerca del medio día, y a partir de las 14:00 empezará la descarga de piezas y el despliegue de grúas. "Es un puzzle complicado, pero ilusionante. Son los días más duros, pero también los más bonitos", comentaba Josep Amand Tomàs, presidente de la comisión, mientras esperaba recibir las primeras piezas del monumento obra de obra de José Gallego y Toni Pérez.

En la hoguera Baver-Els Antigons, las primeras piezas pequeñas llegarán pasadas las 15:30 y durante la tarde se espera el desembarco de los grandes volúmenes. Por ahora, solo se realiza el acopio de material; será a partir de mañana cuando el montaje cobre ritmo de vértigo de mano del artista Paco Torres. "Desde primera hora ha venido mucha gente a ayudar, estamos muy ilusionados", afirmaban Ángel Cendra, delegado de monumento de la comisión.

No muy lejos, en la avenida de la Estación, la hoguera Diputación-Renfe espera que las primeras piezas de su monumento, obra de David Sánchez Llongo, comiencen a llegar cerca de las 17.00 horas de este martes, aunque el montaje se pospondrá a mañana una vez caiga la tarde, para evitar el intenso calor. Sin embargo, y unque estaban listos desde temprano para comenzar el montaje de su racó, la Policía Local les notificó que no podían montar el racó al no estar dentro del horario, obligándoles a desmontar lo ya colocado. "Cada año empezamos a las 8, y nunca ha habido problema. Este año hemos respetado el horario por los colegios y aún así nos han hecho retirarlo todo", lamentaba Carlos Ruiz, presidente de la comisión.

Otras comisiones, como Carolinas Altas, Port d’Alacant y Florida - Plaza de La Viña, han debido esperar a que las góndolas procedentes de talleres en Alzira, València o Burriana comiencen a llegar a Alicante, lo que ha sucedido de forma escalonada durante la tarde de este martes. La llegada de los camiones, que se irá produciendo en cascada a lo largo de la tarde, dará paso al inicio del montaje de las hogueras, que ya habrá empezado en todas las comisiones hacia las 18:00 horas.

Lo que está por venir

La actividad no cesará mañana. La hoguera Sagrada Familia, tienen previsto iniciar la plantà a partir de las 10:30 de la mañana del miércoles 18. El monumento, obra de Pere Baenas, llegará desde Gandía requerirá tres intensos días de montaje. “Es una obra compleja con ocho demonios alados, reyes y una gran palmera central que hay que equilibrar con precisión”, explicaba Kike Castelló, delegado de monumento de la comisión.

Con todo, la ciudad entera entra ya en ritmo de Fiesta. Las barracas y racós podrán comenzar su montaje el miércoles a partir de las 9:30 horas. El jurado encargado de seleccionar la hoguera infantil ganadora paseará por las calles de la ciudad el viernes, 20 de junio, para evaluar los monumentos y proclamar, esa misma tarde, los ganadores. Las mejores hogueras adultas de 2025 se conocerán el sábado, 21 de junio, después de que el jurado haya visitado cada uno de los monumentos de los artistas.