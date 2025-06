El desconocido oficio de dar voz a las Hogueras de Alicante

De una hoguera, hay quien se fija en el tamaño, en los colores, en la pintura, en sus escenas... Y también en su mensaje. Más allá de los ninots que componen estas obras de arte efímero, existe otro componente que, en muchas ocasiones, aporta un sentido adicional a las imágenes: las cartelas. Los letreros que acompañan a las hogueras y que incluyen desde emotivos sonetos a los chistes más irónicos buscan dar "voz" al conjunto de la obra. Detrás de todo este trabajo, se encuentra una labor silenciosa y, para algunos, desconocida. La de los "versadores".

Este trabajo, en la actualidad, solo lo desarrollan tres alicantinos en la ciudad: Juan Carlos Vizcaíno y Miguel Ángel Durá (que entre ambos pondrán letra a una treintena de monumentos) y Luis Amat, que se ocupa de los letreros de la Hoguera Oficial. Un reto con el que intentarán plasmar la crítica y la ironía que siempre han estado ligadas a la fiesta alicantina.

«Los monumentos adultos dan más juego», reconocen, especialmente en esa vertiente satírica. "Siempre puedes jugar con palabras más pícaras que en la infantil tiene que estar muy enfocado a los niños", apunta Durá. Respecto a ese apartado que busca hurgar en la actualidad para hacer reír con algunas de las polémicas del día a día, Vizcaíno lamenta una disminución en el carácter crítico de las hogueras: "Ahora es mucho más blanco, hay mucha ‘bonicor’ en líneas generales y tienes que hacerle mucho hincapié al artista de que se puede criticar sin tener que insultar a nadie".

En este sentido, destacan comisiones como la de Sèneca-Autobusos. «Siempre la cuidan mucho y buscan que sea variada y divertida, tanto en lo festero como en lo local y lo nacional», apuntan los versadores. Algo a lo que dan valor adicional al tratarse de la categoría Especial, en la que creen que este aspecto se ha reducido considerablemente: "Normalmente, suelen estar enfocadas a ‘qué bonito es Alicante’ o ‘vivan las Hogueras’", señala Durá. Además, inciden en que se ha perdido enormemente la «crítica de barrio» enfocada a un contexto mucho más local: "Prácticamente, ya no existe porque la gente en los barrios ya no se conoce como antiguamente, cuando se hacía alusión a la panadera, al charcutero... Con la configuración actual de la ciudad eso ya no es concebible".

Influencia en el monumento

Sobre el proceso para elaborar las cartelas, Vizcaíno afirma que, por norma general, recibe el boceto del monumento e indicaciones del artista. A partir de ahí, el trabajo lo realiza a mano y con una seña de identidad clara: comenzar con un soneto. Además, suele alternar de forma complementaria escenas en castellano y en valenciano "siempre normativo". En total, estima que puede dedicar entre ocho y nueve horas a cada trabajo. Como "truco" de experto, Vizcaíno recomienda que "si una rima no sale, hay que dejarla para el final y pasar a la siguiente".

Por su parte, Durá incide en que en algunas ocasiones visita presencialmente el taller del artista, sobre todo cuando existen ninots que no tienen un enfoque claro: "A lo mejor hay alguna figura con la que no se sabe exactamente qué hacer, entonces buscamos una temática y tratamos de relacionarla con la actualidad para dotarla de crítica". Los versadores coinciden en que, salvo contadas excepciones en las que los constructores tienen definido el concepto de principio a fin, su papel termina influyendo en el resultado final de las obras.

Un trabajo casi desconocido (y con una retribución prácticamente simbólica) con el que estos "escritores" de hogueras buscan que los monumentos hablen por sí solos. ¿El mayor premio? "Cuando vemos que alguien se ríe con nuestro trabajo. Ahí pensamos: misión cumplida".