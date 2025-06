La diversión vuelve a Luceros con la primera mascletà de las Hogueras

359 eternos días. Casi 8.616 horas para que en Luceros haya vuelto a oler a pólvora. Fragancia alicantina. Pero la espera ya pasó. La plaza ha vuelto este miércoles a retumbar (un poco), a ser testigo privilegiada del siempre ansiado primer disparo del concurso oficial de las Hogueras. Aunque para espera la de la pirotecnia Crespo, de Alzira, que llevaba 25 años sin disparar desde la catedral alicantina de las mascletás.

Los valencianos también han puesto así el cronómetro a cero. Y de ahí, del reloj, no han despegado la mirada al final del espectáculo pirotécnico, ya que casi ha quedado eliminado por su escasa duración, apenas 5 minutos y 32 segundos, dos más de lo obligado para entrar en concurso y gracias a algún trueno rezagado. En total, se han quemado 122 kilos de material reglamentario, llegando a un máximo de 127,2 decibelios.

Cifras al margen, porque las mascletás son mucho más que números, el primer disparo del ciclo festero ha arrancado con una tradicional traca valenciana, que ha dado paso a un juego de humo que vaticinaba una mascletà ágil, entretenida. El color, un recurso que siempre gusta al público, ha llegado bien pronto, nada más empezar. Enseguida el cielo se ha teñido de varias tonalidades: azul, amarillo, verde, morado…

Así ha sido la primera Mascletà de las Hogueras de Alicante 2025 en Luceros / PILAR CORTÉS

A continuación, han empezado las primeras fases aéreas, con truenos y silbatos, que han ido ganando en intensidad, sumando más efectos, hasta sobrepasar el minuto largo de la mascletà. Ahí ha llegado, tal vez, el momento valle: con una reducción del ritmo, para dar paso cuando el cronómetro se acercaba a los dos minutos a las fases iniciales terrestres.

El ritmo, como toca, ha ido ganando fuerza, sin sorpresas, combinando con fuego aéreo. Y así hasta que casi a los cinco minutos se ha disparado el siempre esperado terremoto, lo que marca el listón de cualquier mascletà. No lo es todo, pero es fundamental. Y ha sido correcto. No ha sonado mal, seguramente porque era el primero del concurso. Vendrán mejores: abajo y arriba.

Tras unos segundos con la vista en el suelo, la atención este miércoles se ha desplazado al cielo, al final aéreo, que ha estado aceptable, con un importante bombardeo al que le han faltado giros imprevistos en el guion.

De hecho, la principal sorpresa del disparo ha estado en primera fila, en la zona de autoridades. Junto al alcalde, Luis Barcala, y la Bellea del Foc, Adriana Vico, ha estado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha asistido al inicio del concurso sin avisar, fuera de agenda. Eso no le ha servido para no escuchar algunos abucheos y gritos en su contra (el ya repetido “Mazón, dimisión”, entre otros), y eso que la siempre estruendosa música ambiente ha remado esta vez a su favor.

Mazón asiste a la primera Mascletà de las Hogueras de Alicante 2025 en Luceros / Jose Navarro

Novedades mínimas

Este 2025, el concurso oficial de mascletás de Luceros cuenta, a priori, con siete aspirantes, una más que el pasado año, cuando ante la falta de empresas interesadas el Ayuntamiento redujo los disparos que optaron a la victoria, incluyendo un espectáculo de "exhibición" este 18 de junio. Que los siete aspiran a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que recibirán 8.500 euros por disparo, frente a los 10.000 que paga el Ayuntamiento de València en Fallas. La duración mínima en Luceros se mantiene, sin contar los truenos de aviso, en los cinco minutos y medio, hoy superados por poco. Mientras, el tiempo máximo será de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán excluidos. El peso máximo de la materia detonante será de 80 kilos y el de la reglamentada, de 150. Este año, algo que ya no es nuevo, la empresa ganadora del certamen recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis más

Tras el primer disparo del concurso, este jueves será el turno de la valenciana Pirotecnia Turís. El viernes llegará uno de los clásicos de Luceros, Ferrández, de Redován, que ya se impuso hace tres años.

Quienes aún no han podido disfrutar de la victoria en Luceros han sido los de la Pirotecnia Alto Palancia, que este 2025 debutan en la plaza, aunque parte de sus integrantes ya saben lo que son las Hogueras durante su etapa con Pirotecnia Zarzoso.

Para el día domingo 22 está reservado uno de los platos fuerte del certamen, ya que se espera a Fuegos Artificiales del Mediterráneo, de Vilamarxant, los ganadores del pasado año, un 2024 en el que además fueron protagonistas absolutos de las mascletás de las Fallas de València con un disparo que ya es historia.

Aunque si es por ganas, el lunes 23 de junio será el turno de la empresa dominadora del concurso alicantino en los últimos años: Hermanos Ferrández, oriolanos con fábrica en Beniel, que han ganado en seis ocasiones en los últimos diez años.

Para el último día, el de San Juan, está reservado el disparo más emotivo del concurso fogueril, el que corresponde a Hermanos Sirvent, los herederos de Pedro Luis Sirvent, fallecido recientemente tras una fatídica explosión en su empresa. Será el cierre más esperado. Para eso, aún quedan cinco disparos más tras el inaugural de este miércoles, de los valencianos de Pirotecnia Crespo.