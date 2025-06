La "Fuerza" de Florida Portazgo se impone en el concurso infantil de Hogueras

La hoguera infantil "Fuerza" de Florida Portazgo es la ganadora del concurso de Hogueras de 2025. La alegría invadió la calle de Cefeo en el momento en que los "portazguitos" recibieron la llamada del alcalde Luis Barcala, que solo podía significar que el jurado había elegido su monumento infantil como el mejor de la ciudad. 84 puntos fueron los que se llevó esta obra del artista Manolo Rubio que, como su descriptivo nombre indica, va sobre las fuerzas que rigen la vida.

Una hoguera de planta circular y de 360 grados, tanto que incluso puede girar sobre sí misma, en una representación de la fuerza motriz. Y siguiendo el giro van apareciendo la fuerza familiar, la fuerza mental, la fuerza de voluntad, la fuerza gravitatoria, la fuerza magnética, la fuerza de la amistad, la fuerza bruta... Toda una concentración de fuerzas que han acabado inclinando la balanza a favor de Florida Portazgo, que vuelve a vencer tras seis años sin alcanzar el primer lugar en la categoría, hito que ocurrió por última vez en 2019.

Así es la hoguera infantil ganadora 2025 / Alex Dominguez

A la llegada de la comitiva oficial de la Federació de Fogueres y el Ayuntamiento a la hoguera, el presidente José Muñoz se encontraba en medio de las celebraciones y cánticos de comisionados infantiles y de muchos otros no tan pequeños. "Sabíamos que teníamos un gran monumento. En él se refleja el esfuerzo que hacemos para estar en categoría Especial y estar siempre arriba", ha explicado Muñoz sobre las expectativas que tenían antes del veredicto.

A nuestros niños intentamos inculcarles el amor por el monumento. Es muy bonito que vean que el objetivo se puede conseguir José Muñoz — Presidente de Florida Portazgo

Sin embargo, tenían claro que "hay mucho nivel en la categoría y nunca se sabe lo que va a pasar". Para fortuna de Florida Portazgo, el esfuerzo se vio recompensado y, en palabras del presidente, todos estaban "muy felices y encantados de conseguir este premio, sobre todo por nuestros niños, a quienes intentamos inculcarles el amor por el monumento. Es muy bonito que vean que el objetivo se puede conseguir".

Alto nivel en Especial

Muñoz también tuvo unas palabras para las otras hogueras en la terna. Florida Portazgo tan solo gano por tres puntos, "muy poquita diferencia", ha insistido el presidente, quien ha querido "darle también la enhorabuena a las demás comisiones, sé que hacen también un enorme esfuerzo por plantar en Especial".

No me lo esperaba nada, estaba escuchando los premios y cuando he visto a toda mi hoguera saltar no me lo creía, me he emocionado un montón Carmen Frigola — Bellea infantil de Florida Portazgo

La Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, y sus damas de honor, fueron recibidas por la bellea infantil de Florida Portazgo, Carmen Frigola, cuyo cortejo de damas seguía visiblemente emocionado hasta las lágrimas. Frigola explicó con bastante soltura a la Bellea del Foc cada detalle de la hoguera y su significado. Su parte favorita del monumento es una que representa, en unión, las fiestas de Alicante, València y Castellón. "Nos recuerda que aunque estemos en diferentes ciudades somos la misma fiesta", ha detallado la bellea infantil de la hoguera.

Se siente muy bien que gane la hoguera, ese momento fue como una mascletà de emoción Hugo Molina — Presidente infantil de Florida Portazgo

"Yo no me lo esperaba nada, estaba escuchando los premios y cuando he visto a toda mi hoguera saltar no me lo creía, me he emocionado un montón", ha confesado Frigola sobre el momento de la premiación. Un momento dulce para ella, que en su año de bellea tiene el privilegio de celebrar el triunfo de su hoguera. Alegría similar a la que vive Hugo Molina, el presidente infantil de Florida Portazgo: "Se siente muy bien que gane la hoguera, ese momento fue como una mascletà de emoción. Yo estaba en ese momento con el presidente adulto y estoy muy feliz". Para Molina, lo más llamativo del monumento es una figura del sol que representa la fuerza gravitatoria.

Da una gran satisfacción porque es para los niños, ellos demuestran lo que es la felicidad Manolo Rubio — Artista de la hoguera ganadora

Sonaba We are the champions en bucle, y un poco más apartado de la euforia, de los medios y de la comitiva, pero igualmente junto a su monumento, estaba el artista Manolo Rubio. Ha compartido que su logro "da una gran satisfacción porque es para los niños, ellos demuestran lo que es la felicidad. Mira que no ríen, lloran de alegría. Eso es la inocencia". El artífice de esta obra efímera también ha defendido que, por su mensaje, se trata de una hoguera "muy didáctica para los niños".

Un segundo que sabe a primero

El segundo lugar del concurso fue a deparar en la hoguera Sagrada Familia, con "A la seu marina" de Ceballos y Sanabria, un monumento azul mar, de estética muy cuidada y cargado de imágenes tradicionales. Kike Castelló, delegado de Monumento de la comisión, ha confesado que "este segundo premio sabe a primero. Llevamos muchos años en puestos bajos y esto nos revitaliza". Sin ir más lejos, el pasado año la hoguera infantil de Sagrada Familia quedó en octavo lugar.

Este segundo premio sabe a primero. Llevamos muchos años en puestos bajos y esto nos revitaliza Kike Castelló — Delegado de Monumento de Sagrada Familia

Aunque la notable mejora causa alegría, hay quien, a posteriori, igual piensa que podría haberse ganado el concurso. "Nos quedamos con el 'ay', estuvimos a solo tres puntitos, pero al pasar los minutos desde el veredicto empezamos a celebrar lo que es un gran logro", ha añadido Castelló.

«A la seu marina», hoguera infantil de Sagrada Familia. / Pilar Cortés

Ahora bien, las buenas sensaciones no se extendieron a la calle Jacinto Benavente, donde planta la hoguera Ángeles-Felipe Bergé. Su presidente, Isidro Antón, ha sido del todo franco: "Esperábamos más. Nos quedamos con sabor a poco". Su hoguera infantil «Pío, pío, que yo no he sido», de Ausiàs Estrugo, mismo artista que consiguió el segundo premio en 2024. Este año repitió la propuesta, un monumento cargado de detalles, con formas curvas y colores claros.

Algunos miembros del jurado no han sabido valorar nuestro monumento, esperábamos ser primeros Isidro Antón — Presidente de Ángeles-Felipe Bergé

Antón ha lamentado que "algunos miembros del jurado no han sabido valorarlo, esperábamos ser primeros o incluso segundos". Un balde de agua fría para una comisión que tras ganar en Primera categoría en 2023, dió el salto a Especial con paso fuerte y aspiraba alcanzar el cielo en estas Hogueras. Aunque no haya obtenido el resultado esperado, tres años seguidos de buenas posiciones la consolidan como una de las candidatas a tener en cuenta cuando se hable de hogueras infantiles.

«Pío, pío, que yo no he sido», hoguera infantil de Ángeles Felipe-Bergé / Pilar Cortés

Las cuarta clasificada por el jurado fue Baver-Els Antigons, ganadora en los dos años previos. Le siguieron Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Foguerer Carolinas, La Condomina, La Ceràmica y Passeig de Gómiz.