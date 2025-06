Las hogueras de Alicante no indultan ni a Mazón ni al PSOE /

Del "corazón de hierro" de Mazón a las amistades peligrosas de Pedro Sánchez, las hogueras despliegan su crítica a izquierda y derecha centradas en la política nacional mientras que, en el terreno local, el alcalde de Alicante copa casi todas las miradas. Este 2025, los principales dirigentes del país se han convertido en el blanco de los artistas, que han incluido entre sus ninots algunas de las polémicas que han protagonizado la actualidad durante los últimos meses.

Es el caso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presente en varios monumentos de las principales categorías. En Port d’Alacant, el jefe del Consell corta el cable de una bomba con unas tijeras gigantes: "Mazón, que el corazón tiene de hierro, con su cara de agrio, el pueblo llora su error, pero él sonríe entre las bombas", señala, en valenciano, la cartela explicativa del ninot. En La Ceràmica, igualmente de categoría Especial, acusan al presidente de la Generalitat de "hacer que el pueblo no entienda", con una imagen suya tras la devastadora dana que asoló la provincia de Valencia el pasado mes de octubre. Florida Portazgo, que este viernes se hizo con el primer premio infantil de Especial, "recreará" su particular riada, con una piscina llena de fango real.

Aunque no solo Mazón protagoniza las críticas de las hogueras. Las comisiones se han puesto las pilas y, pese a que la polémica de los dos últimos secretarios de organización socialistas estalló hace solo unos días, eso no ha sido impedimento para que el PSOE esté presente en las sátiras escenas alicantinas. También La Cerámica recuerda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus compañías en una imagen junto a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. «Entre crear un monstruo y hacernos los tontos, no hay que encomendarse a muchos santos... Cerdán», ironiza otra cartela.

Batalla política

En Sèneca-Autobusos, en cambio, pasen de los letreros a los ninots. En su atracción fatal, el propio Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, combaten en los coches de choque. A ambos se les reprocha que busquen el «eslogan simple» para dar una «bofetada» a su oponente. En la nueva política, dicen desde la comisión, «el insulto y la mentira a nadie ya sorprende». A pocos metros de ellos, en otra atracción de esta particular feria, la bruja Isabel Díaz Ayuso conduce el "tren de la fruta", que gusta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

También Baver-Els Antigons reparte culpas entre la clase política dentro de su monumento adulto. A los pies del cuerpo central, una escena muestra dos parejas de siameses, con dos cabezas cada una, de distinto color. Para la hoguera, todos los políticos son el mismo perro con distinto collar. "Se acusan de cosas que todos hacen. Es puro show y nosotros aplaudimos", lamenta una de las cartelas mientras las figuras de color rosa, verde, rojo y azul sonríen con un cuchillo entre los dientes.

En Polígon de Sant Blai, van más allá y centran el foco en la política internacional. En un mapamundi, dos parejas de torbellinos amenazan al mundo: la lucha de Trump y Putin, por un lado, y la de Sánchez y Puigdemont, por otro. Junto a ellos, un teléfono rojo y dos cables que salen desde Washington y desde Moscú, advirtiendo del peligro de una nueva guerra mundial. Una escena que trata de hacer una «fotografía» de la tensión política del contexto actual.

Un alcalde pluriempleado

Fuera de Especial, los escándalos políticos tampoco pasan desapercibidos. En la hoguera del Mercado Central, se acabó el amor entre Mazón y la Comunidad Valenciana «por no cumplir»; entre Donald Trump y Elon Musk «de tanto USArnos»; y entre José Luis Ábalos y el que durante tiempo fue su mano derecha, Koldo, por una «Al...Dama». También en La Explanada se dan cita (en consonancia con «Citas», el lema de la hogueras) distintas polémicas de la actualidad. Desde el fascismo, que resuCITA, a la lucha feminista de las mujerCITAS.

En el terreno local, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, copa todas las miradas. Desde la Hoguera Oficial, donde se sube al ring de boxeo contra el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a la comisión de Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel, donde convierten al regidor popular en un vendedor de "souvenirs" que reparte pequeños trocitos de la ciudad como teselas de la Explanada o los cascotes de grandes dimensiones que se desprendieron del Ayuntamiento a finales del pasado año.

En Pío XII, una de las dos hogueras que se estrenan este año, el regidor aprovecha la capitalidad gastronómica de Alicante para convertirse en «Barcalini», un chef que cocina con huevos de colores que representan a los partidos de la oposición. En Doctor Bergez - Carolinas, el alcalde también cocina, aunque en esta ocasión lo hace como «Barcalix», el druida, con un repaso a sus grandes proyectos pendientes.

Por último, también se acuerdan las Hogueras de su concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. La comisión de Sagrada Familia convierte a la edil popular en Pinocho, y le reprochan «promesas incumplidas» como la necesidad del pago temprano de las subvenciones o la polémica por la prohibición de mascletás fuera de los días grandes de Hogueras. Nadie se salva del fuego, ni de las críticas.