El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Hemos preparado un gran final aéreo ensordecedor"

Pregunta: Luceros tiene apetito de pólvora. ¿Qué prepara para este tercer día de concurso?

Respuesta: Vamos a lanzar los 150 kilogramos de material reglamentado. Nosotros si vamos, vamos.

P. ¿Qué siente que es lo que más gusta al público alicantino?

R. Nos gustan las mascletás como la que lanzamos en mayo, en el ciclo "Pólvora Tot l'Any": que sea un principio con ritmo, en varias fases fuertes, que no decaiga. La estructura clásica, el cuerpo terrestre normal, y luego ya las fases del terremoto terrestre, para terminar con un gran final aéreo ensordecedor, y es lo que hemos preparado para la masletá de este viernes.

P. ¿Puede describir las fases que tendrá el disparo de este viernes?

R. El principio aéreo consta de cinco fases. Hay fases de serpentina roja con carcasa de trueno. Luego hay fase digital de serpentina con roncador acompañado con golpe de trueno terrestre pirodigital, todo al mismo tiempo, tanto en el suelo como en el aire. Después hay un par de golpes de humo de color y tras ellos también hay otra fase que es el efecto cracker, acompañado con truenos. Ya antes de empezar el desarrollo de la mascletà, una gran cortina de volcanes de cracker y truenos a gran velocidad van a dar comienzo del cuerpo, que va a contar con seis retenciones. Después ya irá el terremoto, como nosotros siempre lo ponemos, en dos alturas y en tres fases. Y una gran sorpresa tras el terremoto.

P. ¿Antes del final áereo?

R. Exacto, después del terremoto va una gran sorpresa intensa. Luego vendrá el final aéreo. Será continuo, acompañado con un impresionante crujido y carcasas de trueno.

P. ¿Veremos dieces en los balcones de Luceros?

R. Yo no lo sé. El miércoles vi ochos y nueves, yo creo que si la nuestra sale bien se quedarán sin números. Si sale todo bien en nuestro disparo, haremos una gran mascletà.

En la mascletà donde más se puede fallar es en la fase terrestre. Lo que es el principio y el final, con los ordenadores y las máquinas que llevamos está súper controlado Manuel Ferrández — Pirotecnia Ferrández

P. Cierto es que todas las mascletás suenan bien en el papel, pero la ejecución marca la diferencia...

R. En la mascletà donde más se puede fallar es en la fase terrestre, en el cuerpo. Ahí tú ya le has puesto su tiempo a las mechas, pero dependes de que no hagan ninguna espantada o que pase lo que sea. Lo que es el principio y el final, con los ordenadores y las máquinas que llevamos está súper controlado. El único fleco que te puede quedar un poco más en el aire, y por lo que de vez en cuando a lo mejor la gente dice "le ha faltado" o "le ha sobrado", es el cuerpo de la mascletà. Ahí no depende ya tanto de nosotros.

P. La suya es una pirotecnia que se presenta, si vale el término, como local. ¿Que acogimiento espera de Luceros?

R. Sí, nosotros lo que más esperamos es que la mascletà resulte como se ha diseñado, que la ha diseñado mi hermano, Joaquín Ferrández. Que salga bien todo, como lo llevamos preparado. La relación del pueblo de Alicante con nosotros, así lo siento, siempre es muy especial.