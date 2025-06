Alicante se llena de claveles para una Ofrenda de Flores multitudinaria

Alicante está lista para rendir homenaje a su Patrona, la Virgen del Remedio, con un despliegue sin precedentes en la Ofrenda de Flores. En la plaza de la Concatedral de San Nicolás, un manto de claveles blancos y rojos tomará forma leste sábado y domingo, componiendo un tapiz que será el centro de todas las miradas. Pero detrás de esta composición se encuentran los claveles traídos de Colombia, Ecuador o Galicia, diseños personalizados y un trabajo minucioso que empieza meses atrás.

"Este año el clavel llega principalmente del norte, de Galicia y Portugal, y cuando importamos, lo hacemos desde Colombia o Ecuador", explica David Carbonell, presidente de la Asociación de Floristas de Alicante. "El clima influye mucho: el calor extremo del sur afecta al clavel, que es muy sensible. En cambio, el colombiano en esta época del año es más grande, bonito y resistente. Da más tranquilidad, aunque sea un poco más caro", destaca Carbonell.

A pesar del coste, el presidente de la Asociación de Floristas de Alicante defiende que merece la pena por la calidad y la seguridad del resultado final. "El precio no varía tanto, son unos céntimos y, aunque la producción nacional es más económica, la flor no tiene la misma presencia en desfile", comenta Carbonell. "Nosotros intentamos que cada hoguera tenga un ramo distinto, que no se repita. Aunque compartan color, el diseño alrededor es personalizado”, añade.

Una participación histórica

Este año, según los cálculos de la Federació de Fogueres, la participación en la Ofrenda de Flores se disparará hasta niveles nunca vistos. "Este año esperamos 12.000 o 13.000 personas cada día. Es mucho más de lo que hemos tenido otros años, que solían ser unas 8.000 o 9.000 personas", asegura Chiky Sánchez, vicepresidenta de la Federació de Fogueres de Sant Joan. "La gente tiene muchas ganas, se nota en la cantidad de niños y familias que van a desfilar", destaca Sánchez.

Comisiones volcadas

Para muchas comisiones, la Ofrenda de Floreses el momento más especial del calendario festero. José Muñoz, presidente de la hoguera Florida Portazgo, señala que en su comisión esta cita se prepara durante meses. "Llevamos casi dos meses preparando todo con un equipo muy implicado. Este año llevamos una sorpresa, un catafalco muy grande, y las casi 300 personas que participamos saldremos con un motivo floral inspirado en motivos de manta o cabasset".

Una dedicación similar muestra Sonia García, responsable de la Ofrenda en la hoguera Alfonso El Sabio. "Para nosotros es un desfile muy importante. Llevamos cinco meses trabajando y este año hay algo especial: además de la Ofrenda, hemos preparado un catafalco que representa un aderezo de alicantina dedicado a la Virgen".

Asimismo, la de la hoguera Mercado Central, también ha apostado por sorprender. "Participamos desde 1928, desde que existe la Ofrenda", señala su presidente, José Salaberry de la Torre. "Este año somos casi 160 personas y hemos preparado dos catafalcos muy distintos: uno lo llevarán los niños y otro los adultos. Llevamos un mes intenso y el mismo día 22 estaremos desde las ocho de la mañana colocando las flores con la floristería. Además de los catafalcos, hay muchas piezas que salen al desfile que llevan meses de preparación", apunta.