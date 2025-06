La crítica a la sociedad del "selfie" de Baver-Els Antigons que conquista la gloria de Especial

La alegría estalló entre abrazos y se transformó en cantos de euforia en la hoguera Baver-Els Antigons. "Yo soy de Antigons, de Antigons, de Antigons" o "¿Dónde está Paco Torres? ¡Paco Torres dónde está?", retumbaban en una calle Rosa Chacel convertida en escenario de celebración. "Vanity", de la comisión Baver-Els Antigons, se había convertido en la mejor hoguera de categoría Especial de las Hogueras de Alicante 2025. Por primera vez, esta joven comisión, con apenas veinte años de historia y solo tres plantàs en la máxima categoría, tocaba el cielo de la Fiesta.

Baver - Els Antigons gana por primera vez el premio a la mejor hoguera de Alicante / Pilar Cortés

Un primer premio que ha sabido a gloria para Iván Gómez, presidente de la comisión, que no pudo ocultar la emoción al recibir la noticia. "Es una alegría inmensa, desde que fundamos la hoguera hemos peleado por esto. Lo difícil se hace y lo imposible se intenta, y al final nos hemos llevado esta alegría", afirmó Gómez con la voz entrecortada. Este galardón marca un hito para la comisión, que lo celebró con orgullo pero con contención, ya que esta misma tarde les tocaba participar en la Ofrenda de Flores. Gómez adelantó que esta noche recibirán a Paco Torres, el artista del monumento, que se encontraba en València y ya iba de camino para compartir el triunfo durante la cena.

"Estar de la mano de un artista como Paco Torres, con un diseño de Paco Camallonga, para nosotros era un sueño", añadió Gómez. Y aunque reconocen que en la hoguera también se llaman "vanidosos", lo hacen con ironía. "Queríamos ganar, creíamos que la nuestra era la mejor… y esta vez ha sido verdad", afirmó Gómez.

Una hoguera como espejo

Y si el sueño era plantar en Especial, el logro, ahora, ha sido ganar. Y lo han hecho con una obra que no solo ha deslumbrado por su estética, sino también por su crítica. Paco Torres, autor del monumento, vivió el anuncio desde València, tras haber devuelto material a su taller. "Les dije que si ganábamos, volvía a cenar. Y aquí estoy, rehaciendo la maleta", afirmaba el artista, quien hace ya un par de meses que renovó su contrato con la comisión para repetir en 2026. Para Torres, el premio tiene un valor especial: "Nos ha tocado luchar mucho y esta vez es una alegría enorme. Nunca había ganado en Especial, ni en València ni en Alicante. Es un sueño compartido con toda la comisión", aseguró.

Como un gran musical urbano, inspirada en el art déco y sostenida por un monumental telón de 14 metros, la hoguera retrata una sociedad que vive para ser observada, atrapada en la imagen que proyecta. La escena, de hecho, arranca con figuras que esperan su turno para entrar al espectáculo, continúa con una pareja formando un corazón con las manos y termina cuando los focos se apagan y la verdad, la que nadie quiere mostrar, queda al descubierto.

Una crítica que ha sido especialmente significativa para Lucía Mas, la belleza de la hoguera, quien ha sido la encargada de explicar al jurado el monumento y que no podía contener la ilusión. "Cuando escuché la llamada pensé: no es verdad, no puede ser". Además de vivir este premio con ilusión, Lucía Mas destacó la importancia del mensaje de “Vanity”, una crítica a la superficialidad de las redes sociales. "He tenido el placer de explicar esta hoguera y espero que la gente haya comprendido su mensaje. Es un gran día, todo es precioso hoy", añadió Mas.

Por su parte, el diseñador Paco Camallonga, celebraba el resultado como un reconocimiento al esfuerzo colectivo. "Lo primero que he hecho ha sido llamar a Paco y venir corriendo a la comisión", contaba. El concepto de Vanity nació de un estudio sobre los orígenes de la Fiesta. "Los primeros artistas eran montadores de escenarios en el París de los años 20, en pleno art déco. Quisimos recuperar esa estética y construir un musical del que naciera toda la hoguera", explicó. Así, entre luces de neón, corazones con las manos y sonrisas listas para la foto, triunfó la "hoguera de las vanidades".