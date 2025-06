La "Identidad" alicantina trae suerte a Pedro Espadero con la Hoguera Oficial

No es extraño escuchar por las calles de Alicante "¡Tengo la muerte para hoy!" y, lejos de lo que pueda parecer, un alicantino nunca lo tomaría como un mal presagio, sino como una oportunidad de suerte. En la provincia, desde hace más de dos siglos, cada terminación de la lotería se asocia directamente con un apodo. Desde el 1 (el galán) al 00 (la muerte), no hay número que no cuente con su correspondiente denominación. Una costumbre que se ha ido popularizando con el paso de los años y que se ha extendido a otros puntos del Mediterráneo. En todo ello se ha basado el artista Pedro Espadero para elaborar «Identidad», la Hoguera Oficial de este 2025. Una temática con la que parece que la fortuna de la opinión pública ha caído del lado del constructor.

«¿De verdad que esto lo vais a quemar? ¡Pero si es increíble!», se preguntaba este sábado Juan Alburquerque, que había llegado desde Barcelona para conocer las Hogueras. Junto a él, Vanessa Legares se rendía ante el monumento: «La verdad es que es impresionante, muy grande y muy bonita».

A pocos metros de ellos, Elisa Caselles también se sorprendía mirando hacia arriba: «La primera impresión que da es algo espectacular». La ilicitana aseguraba que «lo que más sorprende es su forma» y aplaudía que «está muy bien organizada, tiene unos colores muy bonitos y los ninots están muy bien distribuidos».

No hace falta entenderla para disfrutarla

También convencía Identidad, una obra de profundo arraigo alicantino, a gente de fuera de Alicante. «No conocía el significado de los números, estaba intentado descifrar el mensaje, pero de verdad que me encanta», reconocía Adolfo di Marco. Su mujer, Bibiana Polenta, afirmaba que llevan 22 años viendo las hogueras: «La de este año nos gusta mucho».

Para Eva Baño, que también acostumbra a visitar los monumentos cada año, «es la más grande que he visto, el tamaño impresiona mucho», además, valoraba que «se nota que tiene mucho trabajo detrás».

Algo más crítico se mostraba Jorge Rou, quien cree que, en los últimos años, los diseños de los ninots están siendo «muy parecidos» y echa en falta un mayor nivel de detalle en determinadas figuras. Aunque la temática, según afirmó, no le convence, sí reconoce que la obra de arte efímero «es más alicantina».

El monumento, al detalle

Identidad cuenta con una estructura que ronda los 20 metros de altura y los 12 metros cuadrados de base. Un trabajo realizado con un 75 % de los materiales de madera, en línea con el criterio de sostenibilidad exigido por la organización, por lo que Espadero augura una cremà más «larga», precisamente por esa alta proporción de madera. Esas dimensiones, este año, son mucho más fáciles de apreciar, puesto que el vallado perimetral se ha situado más próximo al conjunto del monumento de lo que había ocurrido en años anteriores, generando mayor impacto en los visitantes.

En cuanto a las cartelas están redactadas en valenciano y castellano, con alusión a muchos de esos números que el pueblo alicantino «bautizó» hace dos siglos. Entre las escenas, la favorita de muchos: un combate de boxeo entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz de Compromís, Rafa Masante la mirada de los portavoces del resto de la oposición: Ana Barceló (PSOE), Carmen Robledillo (Vox) y Manolo Copé (EU–Podemos).

En cualquier caso, Identidad ya luce en la plaza del Ayuntamiento mientras aguarda la Cremà y el juicio de los alicantinos. La suerte está echada.