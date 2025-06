Pedro Soriano: «El estilo de las hogueras no es el que era antes»

PREGUNTA: ¿Cómo vive las Hogueras después de haberse retirado?

RESPUESTA: Nunca me retiré del todo: ayudo a artistas, hago portadas para llibrets, trofeos de les Fogueres Escolars… Siempre hay algo que hacer.

¿Y cómo vive la evolución artística de los monumentos?

Las Hogueras están pasando una etapa transformadora. El estilo ha cambiado mucho. No es lo que era antes. Pero las Hogueras tienen que existir y los artistas tienen que trabajar. No puedo reprochar nada a ningún artista. Lo importante es que las Hogueras siguen, aunque hay algo que ya no está, que estaba entre los artistas de mi generación y que se ha perdido. Ahora hay otras formas de ver este arte.

De los cambios que ha notado, ¿cuáles son los más significativos?

Casi todas las hogueras, sobre todo las más importantes, se construyen en València. Me gustaría que el Gremio de Artistas de Alicante hiciese más hogueras importantes. Pero eso no quieren decir que las otras no gusten al público o que no sean bonitas. Las fabrican para la gente de aquí.

¿Cómo ve la evolución de la importancia de los monumentos para la fiesta? Tanto para festeros como para visitantes.

El monumento siempre ha sido el eje de la fiesta y va cambiando según el concepto, según las generaciones de nuevos artistas. Hay diferentes tipos de hogueras y lo importante es que las que se hacen desde fuera de Alicante también se hacen para nosotros. Eso sí, me gustaría que saliera una generación de artistas alicantinos importante. Por eso me gusta ir a los colegios: es allí donde está el futuro.

¿Confía en el relevo generacional?

Espero que en el futuro no tengamos que recurrir a contratar el trabajo fuera de Alicante. Que, insisto, lo hacen muy bien. Pero tenemos un estilo, una idiosincrasia que está quedando un poco aparte. Aunque lo importante es que las Hogueras gusten al público.

La Hoguera Oficial recae desde hace años en los mismos artistas. ¿Qué se puede hacer?

Que los demás se espabilen y que compitan. Pero el Ayuntamiento impone una serie de exigencias que antes no existían. Ahora no todo el mundo se puede presentar. Yo he plantado nueve hogueras oficiales, y las hacía pidiendo créditos al banco. Con eso trabajaba. En 1980, cuando hice la primera oficial, el día de la Plantà no había cobrado ni un duro. Ahora, el artista que se presenta tiene que tener un fondo económico. Eso antes no se exigía y los artistas nos buscábamos la vida.

La comparación con València es inevitable. ¿Cree que las Hogueras y las Fallas evolucionan de forma similar?

La hoguera viene de la falla valenciana. Hemos aprendido de ellos. La cátedra es de ellos. Aunque tenemos diferentes visiones, cuando plantan aquí ellos tratan de acoplarse a nuestra historia, a nuestros artistas, se documentan. Pero a día de hoy, si hay 20 hogueras importantes en Alicante solamente dos se hacen en Alicante. Eso da un poquito de tristeza. En cuanto a la evolución, ambas evolucionan en diseño y materiales. El barro, los moldes de escayola y el cartón ya no se utilizan tanto. Los precios y la mano de obra no permiten el uso de estos materiales. El día menos pensado harán las hogueras los chinos. Si ellos se ponen, con el conocimiento y las herramientas que tienen, habrá que ver qué pasa.

Por último, respecto a esta edición de las Hogueras, ¿qué le interesa ver?

A mí me gusta todo. El arte está por todas partes. En cualquier lugar puede haber algo interesante. Eso es lo bueno que tiene la hoguera: no hace falta que sea especial. Aunque sea pequeña, o incluso infantil, si el artista ha puesto cariño puede salir una hoguera preciosa. Inclusa al verlas arder, cuando se queda solamente el esqueleto de carpintería, eso también es interesante de ver. Todo es interesante. La hoguera es arte desde que empieza hasta que se quema.