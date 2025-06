La Policía refuerza el control en Soto para garantizar la seguridad al inicio de la Ofrenda de Hogueras

Amenizar los foguerers en Federico Soto. La Policía Local se ha desplegado este año en la céntrica avenida alicantina, adyacente a Luceros, plaza en la que este sábado y domingo se inicia la Ofrenda de flores de los festeros a la Virgen del Remedio, la patrona de la ciudad, que culmina en la concatedral de San Nicolás.

El motivo por el que hasta 40 agentes trabajan en Soto (90 en el conjunto de la ofrenda) entre las 16:00 y las 22:00 en los dos días señalados es la voluntad de evitar situaciones como la que se dieron el año pasado. Por esta avenida acceden muchos foguerers a Luceros, especialmente los que llegan en autobuses habilitados procedentes de los barrios alicantinos más alejados, y la importante afluencia de ciudadanos en los alrededores del racó instalado en esta calle, uno de los más concurridos, dificultó el paso de los festeros en la anterior edición de la fiesta alicantina.

“Había mucha gente aglomerada en los dos márgenes de la avenida y las comisiones tuvieron dificultades para subir. Este año hemos garantizado que puedan atravesar libremente la avenida”, explica el intendente Fabra, que ha dirigido el dispositivo en Soto y que justifica la voluntad de evitar en la avenida “intoxicaciones etílicas o la presencia de gene conflictiva”. El intendente Requena, por su parte, ha dirigido el dispositivo durante el desfile, que ha contado con la participación de unos 13.000 foguerers, según la Federació de Fogueres de Sant Joan.

Operativo

Volviendo a Soto, el despliegue se ha llevado a cabo con 40 agentes de la Policía Local, concretamente del GOIR (Grupo Operativo de Intervención Rápida), de la Unidad Fox (que controla el cumplimiento de las ordenanzas municipales), USR (Unidades de Seguridad Radiopatrulla), además de 40 efectivos de la Policía Nacional de Elche.

Según explica el comisario Raúl Romero, el año pasado “hubo muchísima gente que invadió la calzada y muchos de los festeros tuvieron que subir a Luceros a través de la calle General O’Donell”, paralela a Soto. Este año se ha evitado esta situación y la Policía Local ha levantado una veintena de actas en la avenida por beber en vía pública. "Queremos asegurar que los foguerers puedan subir a Luceros sin ningún tipo de problema y que la ofrenda de hoy y de mañana discurra con normalidad", aclara en referencia al sábado y al domingo.

La Policía Local en la avenida Federico Soto de Alicante. / Matías Segarra

A su vez, “el racó tiene amenización de la música hasta las 9 de la noche”, detalla el comisario, para que el sonido no silencie las bandas de música que participan en la ofrenda. El sábado por la tarde se podían ver a los agentes controlando los cruces para que la ciudadanía no se aglomerara en la calle mientras los foguerers subían a Luceros. Por otra parte, agentes de la Policía Local dividían las dos carreteras de la avenida situándose en medio de los dos carriles de cada una de ellas para que por uno, el interior, cruzaran los festeros y por el otro los que no lo eran.

Según los mandos policiales, unos 25 autobuses han dejado a medio centenar de foguerers cada uno (en total más de 1.200) entre las avenidas de Maisonnave y Soto para que subieran hasta Luceros. Las mismas fuentes señalan la dificultad de hacer parar a los autobuses en otros lugares cercanos, por ejemplo en la avenida General Marvà, recientemente remodelada y con más problemas para este tipo de maniobras. También dificulta la existencia de alternativas el hecho que, durante las Hogueras, el tráfico esté cortado en diversas calles céntricas de Alicante.