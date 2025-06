Sèneca-Autobusos, tras el segundo premio de Hogueras: “Nos sabe a primero”

Sèneca-Autobusos se queda corta. "Atracción Fatal", pese a ser una de las favoritas del público por sus cuidados acabados y su nivel de detalle, no basta para convencer al jurado de Especial. La cuidada obra de José Gallego y Toni Pérez tiene que conformarse con el segundo premio de la máxima categoría, el mismo que el pasado año. Eso sí, el galardón ha sabido a gloria en la comisión, que también ha cosechado el primer premio de la crítica y el "ninot indultat" de este 2025.

La hoguera Sèneca-Autobusos gana el segundo premio a la mejor hoguera de Alicante / Áxel Álvarez

"Nos sabe a primer premio", ha señalado su presidente, Josep Amand Tomàs, tras conocer la noticia. "Hay mucha competencia, así que para nosotros es todo un lujo y un triunfo", ha celebrado. Unas afirmaciones que se han demostrado en el ánimo de la foguera, que ha recibido el segundo premio entre cánticos y emoción. "Confiábamos plenamente en nuestros artistas y estábamos muy ilusionados porque es un trabajo muy bien acabado, con muy buen diseño y pintura", ha añadido Tomàs.

Pese a ello, el presidente de la comisión ha reconocido que "nunca se sabe lo que puede pasar" y que, pese a no conseguir el primer premio, "la alegría ha explotado en la plaza de Séneca". Tras dos años consecutivos rozando la victoria en Especial (algo que Sèneca-Autobusos no consigue desde que lo hiciera cuatro veces seguidas entre 2015 y 2018), Tomàs cree que "al monumento no le falta nada para ganar porque la gente se va con un buen recuerdo".

Tras conocerse el fallo del jurado, alrededor de las 17:00 horas, más de un centenar de personas entre foguerers y visitantes se han agolpado en torno a "Atracción fatal" para celebrar el segundo puesto y contemplar el monumento. Entre el público, el trabajo de José Gallego y Toni Pérez era muy aplaudido: "No he visto la ganadora, pero ya tiene que ser bonita, porque esta..." señalaba Conchi Cusí. Junto a ella, Paula Tarancón también se rendía ante el monumento de Sèneca-Autobusos: "Yo las he visto todas y estaba casi segura de que esta era la que iba a ganar".

Más allá de la euforia, en la comisión también ha habido tiempo para pensar en el año que viene y buena parte de los miembros de Sèneca-Autobusos lo tienen claro: ha faltado altura. Entre los foguerers se entiende que si el mismo monumento hubiese contado con mayor envergadura, el resultado podría haber sido diferente. Algo en lo que se intentará poner el foco para 2026: "El año que viene nos va a doler el cuello de mirar para arriba", bromeaban algunos.

[INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN]