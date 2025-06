El podio no lo decide todo en Hogueras: estos son los artistas que seguirán brillando en Especial

El ambiente sigue siendo festivo en Alicante, pero en los racós ya se empieza a hablar del futuro. La jornada de entrega de premios de las Hogueras 2025 dejó alegría, orgullo y también algún ceño fruncido. Sin embargo, si algo une a las comisiones de la categoría Especial este año, es la confianza en sus artistas. La mayoría ya han renovado o están cerca de hacerlo y la sensación general es de contento y agradecimiento por el trabajo realizado, más allá del puesto alcanzado en la clasificación.

Así, con la emoción aún latente tras el veredicto del jurado, las decisiones se precipitan entre abrazos, brindis y miradas a las Hogueras del próximo ejercicio. Baver-Els Antigons, que conquistó por primera vez en su historia el primer premio de Especial con su hoguera "Vanity", fue clara en su apuesta. "Todavía estamos en una nube, pero estamos orgullosos de Paco Torres", confesó Iván Gómez, presidente de la comisión. Lo más significativo es que la renovación de Paco Torres se cerró mucho antes de conocer el veredicto. "Nosotros renovamos a Paco en abril, antes de saber nada de premios. Tenemos confianza plena en él, no nos hacían falta los premios para renovarlo, es nuestro artista", afirmó Gómez, quien acudió a la entrega de premios junto al propio Torres.

Así ha sido la recogida de premios de las Hogueras 2025 / Alex Domínguez

En la misma línea se encuentra Diputació-Renfe, que con "Aromas" obtuvo un valioso tercer premio de mano del artista David Sánchez Llongo. "Felices de alcanzar el podio en esta categoría con el nivelazo que tiene, y cada año más”, señaló su presidente Carlos Ruiz. El reconocimiento fue inmediato: "En cuanto recibimos los premios llamamos a David Sánchez Llongo para felicitarle, estamos muy contentos". La renovación con Llongo, asegura Ruiz, "ya está cerrada y volverá a plantar en Diputació-Renfe en 2026".

En Florida-Plaça de la Vinya, donde el veredicto del jurado generó menos entusiasmo, quedaron novenos, la decisión de seguir adelante con sus artistas ya estaba tomada incluso antes de conocer la clasificación. "Preferimos no hablar de la clasificación de los premios", reconocía su presidente David Golf. Sin embargo, la continuidad de Juan Carlos Moles estaba clara. "Hablamos con él antes de irse de la plantà y quedamos en que queríamos continuar con ellos de cara al próximo año", aseguró Golf.

Renovaciones en proceso

En Sagrada Familia, la hoguera firmada por Pere Baenas no logró meterse en el podio, quedó en sexta posición, pero el entusiasmo por el artista sigue intacto en la comisión. "Muy contentos con el premio", destaca su presidente Sergio Varó. Este mismo domingo, la comisión celebrará un encuentro con Baenas en el que esperan cerrar su continuidad. "Viene para estar con nosotros y hablaremos con él acerca de su renovación durante la cena en nuestro racó. Nuestra intención es renovar con él, siempre y cuando él quiera, y esperamos poder confirmarlo pronto", señaló Varó.

El caso de Sèneca-Autobusos, segundo clasificado con "Atracció Fatal" obra de José Gallego y Toni Pérez, es distinto. Aunque aún no hay firma, la confianza mutua parece asegurar la continuidad. "Todavía no hemos hablado con los artistas para renovar, pero ellos saben que somos sus fieles seguidores, o sea que en breve hablaremos con ellos", adelantó Josep Amand Tomàs, presidente de la comisión. "Estamos muy contentos con lo que tenemos, sabemos lo que ellos hacen y nos encanta".

La Ceràmica, quinta en la clasificación, afronta esta etapa con la serenidad pese a no haber subido al podio. "Estamos muy bien, los foguerers lo que tenemos es que, te den el premio que te den, ya estás pensando en el año que viene", aseguró Toni Carrión, su presidente. Según el reglamento interno, será el 26 de junio cuando se reúnan con Palacio i Serra para decidir, aunque él no oculta su preferencia: "Yo, por mí, como presidente, les renovaría ya mismo".

Cambios de directiva y decisiones pendientes

Algunas comisiones, sin embargo, no solo deben plantearse la renovación artística, sino también la organizativa. Es el caso de Florida Portazgo, que tras conseguir una cuarta posición tras el primer premio obtenido en 2024, afronta un cambio de liderazgo en la comisión. José Muñoz, su presidente saliente, se despide satisfecho. "Muy contentos con el premio, estamos superorgullosos del monumento que hemos plantado este año". En cuanto a la renovación de Carlos Carsí como artista, la decisión se pospone: "Nosotros siempre esperamos a que acaben las Hogueras para hablar con los artistas y, bueno, ya veremos, ahora es momento de disfrutar", confesó.

El cansancio empieza a hacerse notar entre los festeros / Alex Domínguez

Una situación similar vive Polígon de Sant Blai, que este año ocupó la décima posición en Especial y que este año también afronta un releva en la directiva. Su presidenta, Ana Belén Martínez, describe una plantà complicada y un resultado inesperado: "No nos esperábamos esta posición, pero bueno, hay que seguir trabajando". Aunque Fran Santonja, artista encargado del monumento, estuvo presente con la comisión, aún no han abordado su continuidad. "No hemos tenido tiempo… cuando pasen las fiestas nos tendremos que sentar a hablar", apunta Martínez. La comisión entrará en proceso de cambio de directiva a partir del 25 de junio.

Celebraciones antes de tomar decisiones

En Port d’Alacant, la satisfacción por el séptimo premio sigue marcando el ritmo. "Muy contentos con el premio", afirmó su presidenta, Aurora Martínez. Aunque, por ahora, la renovación de Salva Banyuls y Néstor Ruiz se discutirá cuando pasen las fiestas. "Todavía no hemos podido hablar con ellos, después de los premios estuvimos celebrando y lo dimos todo para celebrarlo. Después de las fiestas hablaremos", apuntó Martínez.

En una línea similar, Carolinas Altas, octava clasificada, confía en el trabajo de Paco Giner. "Estoy contento por el trabajo que ha hecho mi comisión. El jurado ha sido elegido por nosotros mismos y no hay nada que recriminar", explica su presidente, Juan Gabriel Navalon. Aunque aún no se han sentado a hablar con el artista, el sentimiento general es de respeto y gratitud por el trabajo realizado. "Desde la primera visita al taller nos quedamos contentos y el resultado ha quedado plasmado en la calle de la mejor manera posible. Hablaremos cuando acaben las fiestas", detalló. Y es que, más allá de las clasificaciones, lo que se impone en este cierre de ciclo de las Hogueras es la confianza.