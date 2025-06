Las Hogueras también se "señan": la Fiesta se abre a la lengua de signos

Las Hogueras dan un paso decisivo hacia la inclusión con una iniciativa pionera. Por primera vez, los monumentos de la categoría Especial, tanto en la modalidad adulta como infantil, están adaptados al lenguaje de signos. La iniciativa, impulsada por la Federació de Fogueres, pretende acercar a las personas sordas la sátira, el simbolismo y el contenido de cada hoguera. Además, tres comisiones, La Florida, Los Ángeles y Sant Blai-La Torreta, han querido unirse voluntariamente al proyecto.

Esta apuesta por la accesibilidad se materializa a través de códigos QR situados en las cartelas de los monumentos. Al escanearlos, el visitante accede desde su móvil a un vídeo en lengua de signos que traduce y adapta los textos y significados de la hoguera. La semilla de esta transformación se plantó hace apenas unos meses. "Desde la presidencia de la Federación de Hogueras se pusieron en contacto con Fesord, y también con el Ayuntamiento de Alicante, para iniciar este proyecto", explica Inmaculada Cascales, representante de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord).

De esa reunión nació un compromiso firme: hacer que las Hogueras fueran accesibles en lengua de signos, una lengua que es vital para miles de personas sordas. Cascales detalla que el proceso ha sido intenso. "Cada hoguera nos envió imágenes, bocetos y los textos explicativos. Nosotros, desde Fesord, realizamos un trabajo de adaptación que tuvo en cuenta no solo el contenido, sino también las emociones, el humor o el tono de cada monumento. La lengua de signos tiene sus matices y es importante que el mensaje se transmita fielmente para que todos podamos comprender el mensaje de las hogueras", indica Cascales.

Un grupo de personas sordas lee el QR instalado en una de las cartelas de la hoguera Sèneca-Autobusos. / PILAR CORTÉS

Disfrutar sin barreras

Para María Rodríguez, presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Alicante, la incorporación de estos vídeos supone un cambio profundo. "Nuestra lengua materna es la lengua de signos, y luego aprendemos castellano, pero muchas personas sordas no pueden entender bien los textos escritos, y más si están en valenciano, que sería aprender una tercera lengua para nosotros. En cambio, con el QR y el vídeo que se ha elaborado, recibimos la información de manera clara y en nuestra lengua materna", detalla Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Alicante señala que hasta ahora había un muro invisible en la Fiesta. "Las Hogueras son visuales, sí, pero no las entendíamos. Nos faltaba esa capa de contenido. Ahora podemos disfrutar como los demás", apunta. Rodríguez también celebra que la accesibilidad se haya extendido a otros actos, como la mascletà, donde ya disponen de un espacio reservado que les permite sentir el espectáculo y verlo desde cerca. "Además, por primera vez, el pregón de las Hogueras y la entrega de premios ha contado con intérprete de signos. Es muy emocionante poder asistir y entenderlo sin barreras", afirma.

Como ella, Israel Clemente, secretario de la misma asociación, recuerda cómo la falta de accesibilidad alejaba a muchas personas sordas de la Fiesta, una situación que gracias a esta iniciativa. "Antes, muchos no venían. No porque no quisieran, sino porque no podían acceder al contenido. Eso desmotiva, te sientes excluido. Pero ahora, gracias a esta idea tan innovadora, podemos formar parte de verdad", destaca Clemente quien destaca como hay "muchas personas sordas que están en las comisiones, que quieren implicarse. Esta adaptación nos abre la puerta a vivir la fiesta desde dentro".