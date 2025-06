Marc Ferrer, músico: "Lo que la gente no ve es el esfuerzo de todo el año"

Pregunta: ¿Qué significan para usted las Hogueras como músico?

Respuesta: Son la época del año con mayor concentración de actos, por lo que tengo que compaginar el ocio con mis amigos con las salidas a tocar. Pero como considero a mis compañeros de la Colla Sant Antoni también amigos, se juntan las dos cosas y eso hace que sea una época muy divertida para mí.

P: ¿Cuántas actuaciones o pasacalles puede llegar a tener en un solo día?

R: En un día grande se pueden llegar a tener hasta seis actuaciones. Empezamos por la mañana con una despertà, luego a mediodía acompañamos a una hoguera a recorrer el distrito o visitar hogueras hermanadas, después viene la mascletà y más tarde pueden ser hasta tres ofrendas con distintas hogueras, espaciadas a lo largo de la tarde. Pero con tres o cuatro actos en un día ya está más que bien.

P: ¿Cómo se vive el calor, el cansancio y la emoción desde dentro de la banda?

R: Los músicos no nos diferenciamos mucho del resto de personas que disfrutan de las Hogueras. El cansancio se acumula con el paso de los días, pero como lo hacemos por gusto, se lleva con alegría. El calor sí que nos afecta más, porque tocar un instrumento es una actividad física, y con altas temperaturas se hace más pesado. En el caso de la dolçaina, además, el calor puede secarla y eso provoca pérdida de afinación, lo que complica bastante tocar bien. En cuanto a la emoción, sentimos nervios antes de cada actuación, especialmente si quieres dar lo mejor de ti o si el repertorio es más exigente. Si además hay menos músicos de lo habitual, eso también genera algo más de tensión.

P: ¿Alguna melodía que no pueda faltar en estas fiestas?

R: La primera, sin duda, es el himno de las Hogueras. Luego, dependiendo del tipo de acto, hay muchos pasodobles y canciones populares que no pueden faltar, como La manta al coll.

P: ¿Hay alguna hoguera o acto que recuerde con especial cariño?

R: La Foguera Sant Ferran siempre nos contrata para todos sus actos y el día 23 nos pone una mesa en su barraca e incluso nos invita a comer. Tenemos una buena relación de hermandad. El acto que más cariño le tengo fue una entrega de premios, que fue precisamente mi debut en las Hogueras, allá por 2014.

P: ¿Cómo afecta a su vida personal o familiar el ritmo de estas fiestas?

R: Si decides apuntarte a todos los actos, eso implica pausar bastante la vida familiar e incluso los fines de semana anteriores a las fiestas. Pero es algo que se hace por amor al arte, y cada uno participa hasta donde su situación personal se lo permite.

P: ¿Qué cree que la gente no ve del esfuerzo de los músicos durante las Hogueras?

R: Lo que no se ve es todo el trabajo que hay detrás durante el año. Por un lado, la formación musical, ya que hay que estudiar solfeo antes de tocar una pieza si no tienes formación previa. Luego están los ensayos, tanto individuales como conjuntos. Además, instrumentos como la dolçaina o el tambor no se pueden tocar en casa por el ruido que generan, así que para ensayar hay que buscar el momento y el lugar adecuados sin molestar a nadie.