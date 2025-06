Diana Morant, vista y no vista en las Hogueras de Alicante

Visto y no visto. Así fue el paso de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, este lunes por las Hogueras de Alicante. La socialista visitó los tres monumentos de Especial que han quedado en mejor posición, los de Baver-Els Antigons, Sèneca-Autobusos y Diputació-Renfe, y los racós de los medios de comunicación pero no estuvo presente en la mascletà de Luceros. Fuentes de su partido señalaron que a las 14 horas tenía que coger un tren con dirección a Madrid para participar en un encuentro con ministros. En su agenda pública como ministra no figuraba ningún acto este lunes.

El paso de la socialista por Alicante queda marcado por los casos de presunta corrupción de Ábalos, Cerdán y Koldo

Desde el equipo de gobierno del popular Luis Barcala se criticó que la secretaria general del PSPV no se pusiera en contacto con el Ayuntamiento a nivel protocolario para informar de su presencia y creen que su ausencia en la mascletà supone una falta de respeto hacia la ciudad, las Hogueras y los alicantinos. De hecho, Morant tuvo que acceder sobre las 12.30 horas a la zona acotada de Luceros para ser entrevistada por una radio. Al no haberse producido un contacto protocolario previo, los agentes de la Policía Local no esperaban su presencia. Este hecho obligó a los escoltas de la ministra a identificarse y a que se tuvieran que hacer llamadas antes de que, tras unos momentos de desconcierto, se le permitiera el acceso a la de Gandia.

Diana Morant pasa junto a un ninot de Pedro Sánchez en una hoguera / Héctor Fuentes

Desde el PP también se aseguró que Morant no se quedó a la mascletà por temer a ser abucheada por el público en Luceros como consecuencia de la crisis del PSOE y los casos de presunta corrupción que cercan a Pedro Sánchez. Todo ello después de que Morant recibiera algún grito y comentarios crítico en contra a su paso por Séneca. El propio PP experimentó esta situación en sus propias filas el pasado día 18, en la primera mascletà del concurso de Luceros, cuando apareció por sorpresa el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y escuchó gritos exigiendo su dimisión por la gestión de la dana.

La socialista se topa de casualidad con Barcala por la calle: ella iba a Diputació; él, hacia El Cabasset

Tanto el discurso de Morant ante los medios como la mayor parte de las preguntas que recibió la secretaria general del PSPV giraron sobre los presuntos casos de corrupción que van saliendo a la luz en torno a la trama encabezada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, a los que definió una vez más como «tres sinvergüenzas». En Séneca fue donde Morant atendió a los medios y su presencia rodeada de cámaras generó expectación entre los residentes en la zona y los visitantes a la hoguera que ha quedado en segunda posición este año. Parte de los presentes comentaron su malestar con el presente que exhiben el PSOE y el Gobierno, lo que llegó a provocar que un asesor respondiera a uno de los mensajes críticos de una ciudadana recordando los 228 muertos provocados por la dana mientras la ministra respondía a los periodistas.

Tras atender a los medios en Séneca, y antes de contemplar en primera persona los detalles de la hoguera, Morant accedió al interior del racó, donde la recibió el exalcalde Gabriel Echavárri -comisión dela hoguera- y compartió un aperitivo con la comitiva socialista que le acompañaba, con el secretario general provincial, Rubén Alfaro, al frente. Entre los presentes estaban José Antonio Amat, Alejandro Luengo, Ana Barceló, Vicente Arques o José Díaz. A Morant se le vio durante su paso por Alicante atenta a este último, portavoz de la gestora en la capital, al que ánimo en más de una ocasión a aparecer en las fotografías que se fue haciendo en su recorrido. Con todos ya sentados se incorporó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que fue recibida por el subdelegado, Juan Antonio Nieves.

«Estamos haciendo que España funcione y no tenemos un gobierno fallido. Han fallado tres personas» Diana Morant — Secretaria general del PSPV y ministra

Finalizado el almuerzo y vista la hoguera de Sèneca, la comitiva siguió el trayecto por la calle Portugal en dirección al monumento de Diputació, una cita con mucho morbo, ya que se trata de una hoguera vinculada a Mazón. Por el camino aparecieron más rostros del PSOE de la provincia, como la alcaldesa de Xixona, Isabel López. Antes de llegar a Diputació hubo tiempo de ver la ganadora portada de la barraca El Cabasset, donde el grupo se hizo un selfi, capturado por la propia Morant. En el cruce entre General Lacy y Pintor Cabrera, la ministra se dio de bruces con Barcala, en lo que fue un improvisado y breve saludo. El alcalde, precisamente, iba a visitar El Cabasset antes de la mascletà.

Ya en la avenida de la Estación, al grupo encabezado por la secretaria general del PSPV se le sumó una segunda unidad, compuesta por diputados autonómicos, como Yaissel Sánchez y Marisa Navarro, concejales locales u otros socialistas como María José Adsuar o Toni Mira-Perceval. Ahí también se encontraban Quico Fenollar y Ángel Franco. El histórico dirigente volvió a intentar todo lo posible para situarse en las fotos junto a a Morant pero los más próximos a la ministra, sin ocultar el malestar, la rodearon en todo momento para impedirlo.