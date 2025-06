Las Hogueras, una fiesta que se escribe en valenciano

La época delicada que vive el valenciano en Alicante no sólo se constata con su uso minoritario. La declaración institucional que Vox llevará al pleno ordinario de junio, que se celebrará este jueves, para solicitar a las Cortes que la lengua cooficial deje de ser considerada como tal en la ciudad podría contar, esta vez sí, con la aprobación gracias a la mayoría absoluta suman el PP y el partido de ultraderecha, que ha puesto esta (y otras condiciones) para aprobar el plan de ajuste al alcalde Luis Barcalatras incumplir la regla de gasto.

Sin embargo, y más allá de las decisiones políticas y de sus consecuencias aún inciertas, el valenciano tiene su peso en Alicante. Y se hace visible en las fiestas de Hogueras, donde la mayoría de las Hogueras que plantan en Especial, y otras tantas en categorías menores, y muchas de las barracas y cartelas se expresan en el idioma en el que fue concebido esta fiesta.

Que las Hogueras nacieran en valenciano no fue un hecho casual. La fiesta, aunque con características propias, nació de la identificación con las Fallas de València, que también son de habla valenciana. El periodista Emilio Costa, uno de los más influyentes de la época, afirmaba en 1928, año de la fundación de la fiesta: “Diguen lo que vullguen no es esta festa, tal com se va a fer, ni alicantina ni de tradisió de mosatros. Es noveta, acabaeta de collir i de raís valensiana”.

El valenciano prenormativo que utilizaba Costa se debe a que el idioma no fue dotado de un código ortográfico unificador hasta diciembre de 1932. Hasta entonces se escribía tal como sonaba entre el público que lo hablaba, que sólo había sido enseñado a redactar en castellano. Es por este motivo que las Fogueres de Sant Joan se bautizaron en un primer momento como de “San Chuan”.

Fiesta popular

Otra razón que explica la facilidad con la que las Hogueras nacieron de manera natural en valenciano es que la fiesta fue fundada en 1928, cuando Alicante contaba con unos 70.000 habitantes, una cifra más de cinco veces menor a la actual e integrada en gran medida por ciudadanos con ascendencia autóctona. Las oleadas migratorias de nuevos alicantinos procedentes de otras partes de España (las de extranjeros fueron muy posteriores) no se hicieron notar hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX.

Pese a que la administración, la escuela y la gran mayor parte de los medios de comunicación se expresaban en castellano, el valenciano era una lengua consolidada entre la población. La naturalidad con la que se incorporó esta fiesta y la letra de su himno (así como la del himno de la ciudad, compuesto dos décadas antes) así lo explican. Y también su carácter popular. Pascual Madoz, uno de los políticos más destacados del siglo XIX (suyo fue el diseño de la famosa desamortización de 1855 para dejar atrás las inercias económicas del Antiguo Régimen), había dejado escrito décadas antes que “entre los alicantinos predomina aún la lengua del país, a pesar de que la gente acomodada suele expresarse en castellano”.

Casi un siglo después de la fundación de las Hogueras, la fiesta se ha convertido en uno de los grandes escaparates del valenciano en la ciudad. Lo es por sus conceptos más propios (mascletà, cremà, plantà, ninot, llibret, coca amb tonyina, bacores, etc.), por la persistencia del idioma en los monumentos, por los nombres de buena parte de las comisiones (una treintena conservan la denominación en la lengua cooficial) y también de las barracas, así como la propia Federació de Fogueres de Sant Joan, que a pesar de expresarse en castellano mantiene su nombre propio en el idioma de la fiesta.

Junto a las Hogueras hay otros aspectos que vinculan la ciudad con el valenciano y que no se ciñen estrictamente a la historia. De los más sintomáticos, el más reciente es la elección de esta lengua por parte del 17 % de las familias que participaron en la consulta lingüística promovida por la Generalitat. Sin embargo, la magnitud de la fiesta alicantina por su arraigo interno y por la atracción externa que genera ofrecen una visibilidad al valenciano difícil de garantizar en una ciudad en constante crecimiento y en la que se hablan muchas más lenguas que las cooficiales.