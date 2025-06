«Si las mujeres tuvieran más poder, el mundo sería más amable y menos violento»

«No hay mujeres», es la frase que el artista Waldo Iborra dijo a Amaya después de anunciarle que iban a celebrarse exámenes para acceder al Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante. Es 1995 y Amaya Barquín Sanmartín trabaja en los talleres de Ciudad Fallera. Cuando decide encarar el examen, se traslada a Alicante, donde supera las pruebas y en junio de 1996 obtiene el título de «Mestre Artesà de Fogueres» y su Hoguera de examen No protejas tu medio, protégelo entero gana el primer premio de Segunda categoría. Quiso seguir construyendo Hogueras «oficiales», llegando a plantar tres infantiles y dos mayores, pero «es una profesión muy dura, un oficio muy complicado, necesitas mucha logística, y un equipo, y está muy mal pagado». Tras varios intentos fallidos y traslados de cajas y herramientas por diversos garajes amigos, se presenta en 1998 a las pruebas —que supera— para cubrir la oferta pública de empleo del curso de Elaborador de figuras Plásticas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, donde acaba de plantar su Hoguera número 18, sin poliestireno, construida en colaboración con los pacientes.

«Para hacer el examen, lo primero era presentar el aval de un artista fallero o maestro de taller con quien hubieras trabajado más de un año —en mi caso, Vicente Almela—. Consistía en pruebas de modelado en barro y talla en poliestireno, carpintería, molde, vaciado en cartón, acabado y pintura, además de presentar un proyecto completo de hoguera y defenderlo ante el tribunal». Una vez superada la semana intensiva de pruebas, «tenías derecho a hacer una hoguera de examen. Lo máximo era una segunda categoría, 12 metros». Barquín cree que, en la Hoguera La Goteta, «fueron valientes al apostar por mí, soy castellana y no conocía a nadie». Les propuso «una chimenea con tres brazos al aire, con cierta gracia de carpintería y tres figuras representando una evolución de animales, iguales en ambos lados» y aceptaron. Tras meses de mucho trabajo remunerado, ayudada en parte de la carpintería por su pareja, Vicent Pardo, dos auxiliares contratados y todos los amigos que pudieron ayudar, lo consiguió. Para Amaya ser la primera mujer «Mestre Artesá de Fogueres» «fue algo casual, ninguna mujer lo había intentado antes en Alicante; no me considero pionera, aunque sí feminista. Cuando entré en el Gremio encontré amable a la mayoría y, en general, me acogieron bien».

Título de «Mestre Artesá de Fogueres» de Amaya Barquín, 1996. / Colección particular

Años más tarde, la Formación Profesional reglada —grado superior Técnico Artista Fallero y Construcción de Escenografías (Hogueras)— nace en el IES Las Lomas, de Alicante, en 2011, el único ciclo formativo que se imparte en esta provincia. El profesor Juan Manuel Varó Corbí, graduado en la primera promoción, explica: «En los últimos cursos la participación femenina tiende al alza, pese a que el mundo de los talleres de hogueras es mayormente masculino y entre las antiguas alumnas hay muchas trabajando en carpintería, pintando, modelando en talleres y no sólo realizando el oficio de «cartonera» o dar gotelé». Además, añade Varó, Carbae (Carmen Baeza) y Rocío Torreblanca —premiada en 2025 con el Ninot de Sección con la Foguera Barrio Obrero— tienen su propio taller». Resume Varó, que también tiene taller: «El ciclo formativo consta de dos cursos y 500 horas de prácticas en empresa; terminan conociendo todos los procesos necesarios para construir una hoguera. Pocos pueden meterse en un gran proyecto, tipo especial, pero sí que te da alas para empezar tu propio camino; así ya hay once artistas del Gremio que tienen su taller».

Hogueras y Fallas

Cuando Amaya llega a Valencia en 1990, ya está interesada en el arte efímero, «una visita a la Ciudad Fallera me atrapó, recuerdo ver un caballo hecho con carpintería de vareta, me quedé fascinada; busqué trabajo allí y entré como aprendiz». Asiste a la Escuela de Artesanos, aprende Dibujo, restaura «ninots indultats para el Museo del Gremio» y trabaja en «talleres de fallas y de cartón decorativo con artistas poco convencionales, como José Manuel Alares y Vicente Almela»; le gustan mucho las «fallas de Alfredo Ruiz, que era muy rompedor». En Valencia «te decían ‘Aixó es y aixó no es’, mientras marcaban un esquema que constreñía». El espíritu alternativo de Barquín la conduce a realizar «escapadas a Alicante, me parecía que las Hogueras eran más libres en cuanto a diseño, me gustaba visitar la exposición de las Hogueras Experimentales de la Diputación; y me encantaban las hogueras de Waldo Iborra». Por eso, no dudó en apuntarse a «un curso que impartía Waldo —a quien siempre estaré agradecida— en el Centro de Arte Espiral, dirigido por Begoña Martínez Deltell». Siguió en Valencia hasta su traslado definitivo a Alicante en 1996, «para hacer el examen y tratar de iniciar mi vida laboral en las Hogueras».

Acreditación de Barquín como artista de Hogueras nº 24 del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, 1996. / Colección particular

Ya como «Mestre de Fogueres», Amaya presenta un proyecto en la Hoguera Santa Isabel, «era una crítica contra el progreso, una hoguera más personal, grande, que después tuve que reducir bastante para adaptarme al presupuesto». Sus creaciones en el mundo «oficial» de las Hogueras se expresaban sobre «cuidado del medio ambiente, consumo y publicidad, progreso, juego y fantasía, aspectos que siguen interesándome y remueven». Cuando terminó en Santa Isabel siguió intentándolo, «una hoguera no la hace una persona sola, necesitas una logística muy importante; es una ingenuidad pensar que, con un taladro, una caladora y tus manitas vas a poder montar un taller; aun así, te lanzas y vas». Montó entonces «una empresa más pequeña, de decorados, aunque un encargo importante falló en el pago y hubo que cerrar». Durante este tiempo aprovecha para cursar Metodología Didáctica, impartido por el INEM y, cuando «salió a concurso la convocatoria pública en el Hospital Psiquiátrico, me presenté junto a otros tres candidatos con mi catálogo de diseños y construcciones y mi propuesta de trabajo, y aprobé».

Salud mental

Durante treinta años, Demetrio Monterde González, psicólogo clínico y Máster en Psicología de salud, formó parte del equipo directivo del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, el más grande de España, siendo desde 2010 a 2023 su director. Monterde siempre confió «en los beneficios terapéuticos de las manualidades para los pacientes». Así, «comenzaron con algo de carpintería sencilla y cartón; de ahí a pensar en construir con los pacientes una hoguera pequeña parecía fácil». Con esta base inicial solicita a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias medios para instaurar el taller de Modelado de Cartón, que recibió la aprobación y medios del Fondo Social Europeo. La plaza de docente salió a concurso a mediados de los noventa y la ocupó el artista Waldo Iborra hasta que Iborra no vuelve a presentarse y es Amaya Barquín quien accede al puesto.

«Para los pacientes, construir una hoguera común, entre todos, suponía aumentar su autoestima, se veían reconocidos por la sociedad y eso a nivel terapéutico es muy importante», explica Monterde. También relata cómo un buen día uno de sus funcionarios le dijo que su sobrina había sido elegida Bellea del Foc y Monterde le propuso invitarla a la cremà de la Hoguera de ese año. Lo que parecía muy difícil se consiguió y, a partir de entonces, miembros de la Comisión Gestora y algunas autoridades acudían anualmente a la cremà. O cuando «nos autorizaron a quemar la Hoguera fuera del Psiquiátrico, primero en Ciudad Jardín y después en Óscar Esplá». Los internos realizaban visitas terapéuticas «para ver sus creaciones; cada uno de los 12-15 internos que participaban en el taller plasmaban sus sueños, fantasías, ideas; cada año elegían un tema y, coordinados por Amaya, eran capaces de transmitir sus emociones a través del arte, para que después el fuego se lleve lo negativo».

Para Amaya, su trabajo en el Psiquiátrico es «muy gratificante, nuestro taller quiere ser un espacio de aprendizaje y libertad creativa; me siento afortunada porque recibo mucho de estas personas» expresa mientras concluye que: «mi experiencia es más como formadora que como profesional con trabajos propios, por eso ya no formo parte del Gremio —en su carné de 1996 figura como N.º 24—». Para Barquín, que también estudió Técnico Superior de Arte, especialidad Maquetismo, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, la hoguera «es otra manera de comunicarse, permite dar salida a las cosas que nos preocupan o interesan; y un trabajo en equipo, favorece la socialización, llegar a acuerdos y se valora la aportación individual integrando a personas con distintas capacidades al proyecto colectivo». Además, explica que «aun sin tener formación en salud mental, estoy convencida de que lo que hago es terapéutico; eso sí se trata del trabajo de todos, no es solo el mío. Los talleres duran 550 horas, que se reparten en cuatro diarias de abril a octubre. Comenzamos con la hoguera iniciada del curso anterior. Las ideas parten de los pacientes, después les doy forma de hoguera. En 2025 propuse usar solo madera, cartón, papel y lo que nos brindara la tecnología, y nada de poliestireno que, aunque es maravilloso para modelar, no podemos pensar en el calentamiento global y quemar hogueras con ese material, una contradicción en la que no quiero caer ya».

Barquín debajo de la cúpula de la Hoguera Lunáticos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, 2024. / Colección particular

«La Hoguera ha ardido perfectamente, desprendiendo un humo blanco consecuencia del material utilizado, madera y cartón», así narra Luis Carlos Vasallo Baladrón, actual director del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, cómo ha quemado RqR (Reducir, Reutilizar, Reciclar), la Hoguera modelada y levantada por hombres y mujeres pacientes del Hospital Penitenciario el 19 de junio de 2025. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, Vasallo explica: «Este centro, con celdas individuales y módulo para mujeres, tiene en la actualidad un cuarto de millar de pacientes, siendo mujeres menos de la quinta parte. Todos ellos, mujeres y hombres, pueden participar, con total naturalidad, en los talleres que soliciten y les sean permitidos. Así, actividades que eran exclusivas de hombres, como el taller de Cerámica o de Construcción de Hogueras tienen participación femenina y esto es visto como beneficioso para la vida del Hospital». Continúa Vasallo: «Hay actividades que son mixtas, como las salidas terapéuticas, las obras de teatro, el ‘Font Talent’, donde muestran sus habilidades musicales ante un jurado, siempre de la mano del equipo de tratamiento; lo que supone también «un aumento del conocimiento entre los y las pacientes, cuya relación se va consolidando de manera paulatina y natural».

En 2002 gana el XVIII Concurso de Hogueras Experimentales del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, con Tatlin y los sueños; uno de los de Amaya se cumplió, aunque le «hubiera encantado poderla construir; siempre se construían, pero a mí no me tocó». Años más tarde, el 24 de junio de 2007, el escritor José Luis Ferris, escribe en Información: «Desde que en 1996 hiciera su esperanzadora aparición Amaya Barquín, la primera y, desgraciadamente, última constructora en aportar talento femenino a nuestros monumentos, nada ha habido en el panorama artístico de la ciudad que rompa estereotipos y salde de una vez esa tarea pendiente».

Barquín cree que «si las mujeres tuvieran más poder, el mundo sería más justo, más amable, menos violento» y que las cuotas «de momento siguen siendo necesarias» y, sobre las Hogueras, que «aunque las mujeres siempre han estado, casi siempre en papeles subordinados, me gustaría que más mujeres se lanzaran a emprender en el arte efímero, tienen mucho que aportar».

En el caso de Barquín, y aunque suene un poco extraño, siempre ha «disfrutado mucho en el taller», estando poco interesada en el ambiente exterior y aún menos en la competición. De la hoguera le gusta «la idea de una construcción colectiva y efímera, que vincula a la gente».

Nacida en Valladolid en 1963, donde vivía su familia, sus primeros ejemplos fueron «mis padres Enrique y Carmenchu, su entrega, el cariño con que nos educaron en sus valores, soy la quinta de siete hermanos, seis chicas —nos defendíamos y hacíamos piña— y el último, chico. Mi padre tenía gran afición por la pintura; él siempre me apoyó en mis iniciativas locas». En lo profesional, se fijaba en Almela, Alares, Rafa Ferrández, Alfredo Ruiz y Waldo. Además de su trabajo en Fontcalent, forma parte de MakerALC, «una asociación colaborativa de personas de todas las profesiones interesadas en las herramientas tecnológicas para compartir conocimiento y proyectos». Durante la pandemia «sobre todo en la primera fase de incertidumbre, los maker nos movilizamos muy rápido para diseñar y compartir soluciones muy diversas».

Y si tuviera una varita mágica, Amaya pide para su profesión continuidad y «mejorar la atención psiquiátrica con medicaciones más efectivas y sin efectos secundarios, más medios para acoger a quienes se reincorporan a la sociedad y, en general, eliminar los prejuicios sociales que les perjudican».