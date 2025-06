Alicante revisará la seguridad en las Hogueras ante el incremento de visitantes

Pese a que las Hogueras 2025 se han zanjado sin incidentes reseñables, sí se han producido conflictos puntuales como una aglomeración tras la mascletà del día 21, en la que incluso intervino el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para ayudar a dispersar a la multitud y evitar males mayores. En este contexto, el Ayuntamiento reconoce que el aumento de la afluencia obliga a repensar los protocolos de seguridad, especialmente en actos multitudinarios. Una sensación de la que, desde el gobierno local, ya advertían estas fiestas. Fuentes municipales apuntaban que el gran número de asistentes que se concentra en momentos como la mascletà de Luceros generan que las vías de evacuación y los itinerarios diseñados hasta la fecha (principalmente por calles adyacentes a la plaza como Pintor Cabrera) puedan verse saturadas en caso de una emergencia como una estampida del público.

Este año, además, también se han registrado quejas vecinales por el gran número de calles cortadas que convierten zonas de la ciudad en auténticas "ratoneras". Espacios en los que barracas y racós, cada vez de mayores dimensiones, se acaban convirtiendo en un riesgo para la seguridad de los vecinos, taponando salidas de emergencia y dificultando el paso de los vehículos de emergencia. De hecho, la propia Federació de Fogueres ha asumido que la Fiesta atraviesa "un momento complicado" y que urge poner solución a este problema.

Por todo ello, el Ayuntamiento convocará "en los próximos días" una mesa técnica para revisar la seguridad en los días grandes de las celebraciones. Según ha avanzado este miércoles la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, la encuentro se citará a miembros de las concejalías de Seguridad, Tráfico y Ocupación de Vía Pública, así como de la entidad gestora de la Fiesta.

"Han sido Hogueras seguras, sin incidentes que lamentar", ha manifestado Cutanda, quien también se ha mostrado "orgullosa y contenta de que haya sido así". No obstante, la edil popular ha apuntado igualmente que "todo lo que sea mejorable para 2026" y, sobre todo, "de cara al centenario que es cuando más gente vendrá a disfrutar de las fiestas oficiales", se abordará en dicha mesa técnica, así como en futuras reuniones de coordinación, para las que aún no hay una fecha concreta.

Todo lo que sea mejorable para 2026 y de cara al centenario se abordará Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

Entre las cuestiones a evaluar destaca principalmente la seguridad durante las mascletàs, el acto que más público concentra en un mismo punto y a una misma hora durante las fiestas. Eso sí, Cutanda ha confirmado también que, pese al incremento de público, el espacio para el disparo no se cuestiona: la pólvora se mantendrá junto a la fuente de Bañuls en las próximas ediciones de la Fiesta.

Datos por confirmar

Pocas horas después de que hayan concluido las Hogueras, todavía no se ha concretado la cifra oficial de asistentes facilitada por el Ayuntamiento. Desde el ejecutivo de Luis Barcala estimaron en un primer momento que se superarían los dos millones de visitantes, pero el pronóstico aún no ha sido confirmado por los populares. "No se han confirmado los datos oficiales, pero el lleno técnico en hoteles y restauración ha sido real, así como en trenes de alta velocidad. Han sido unas fiestas muchísimo más numerosas que el año anterior", ha argumentado Cutanda.

Sin embargo, esta misma semana expertos universitarios han cuestionado la validez de este tipo de balances cuando no se acompañan de una metodología clara que responda tanto a cómo se calcula el dato a de qué forma ha podido asumir la ciudad dicho incremento poblacional durante las Hogueras.