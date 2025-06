Los barraquers exigen garantizar la cremà sus portaladas de Hogueras: “Nos hemos gastado un dineral para que acaben en la basura”

Los problemas para quemar las portaladas de las barracas de Alicante no se han limitado exclusivamente a Los Gorilas. Aunque la polémica más sonada ha sido la de esta barraca, que este año ha cumplido el centenario de la fundación y no ha podido incendiar su portalada, ha habido otros espacios afectados. Todas las barracas colindantes con Alfonso el Sabio excepto Els Chuanos, a la que pertenece el alcalde Luis Barcala, no fueron quemadas para sorpresa e indignación de los barraquers.

Un ejemplo es Octanos i Goles, situada en la céntrica calle Ángel Lozano, colindante a Alfonso el Sabio. Su presidente, Juan Mateo, define la situación de la noche de la Cremà como “atípica”. En primer lugar, porque "para echar la portalada abajo tuvimos que hacer un cordón nosotros mismos para que no pasara la gente y sin ayuda policial o de bomberos". Hasta ahora, explica el presidente de esta barraca, lo habitual era desmontar la portalada y llevarla a la hoguera de Alfonso el Sabio, ubicada justo enfrente. Sin embargo este año este procedimiento no se pudo cumplir. Según Mateo, les advirtieron que la portalada era “demasiado grande” y los bomberos no tenían tiempo de quemarla porque debían trasladarse a otras hogueras.

Esta decisión fue inesperada, y el presidente de la barraca interpreta que la aglomeración de gente complicó las cosas. “Otros años las hogueras de esta zona se quemaban a las 12 de la noche. Este año se han quemado a horas diferentes y eso pudo animar a la gente a trasladarse de hoguera en hoguera. Estaba todo masificado”, apunta, señalando el problema que eso suponía a la hora de desmontar la portalada sin tener, además, ayuda policial.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno que las barracas tenían que “acopiar su portalada al lado del monumento” foguerer “si quieren formar parte de la Cremà”, y afirmó que Los Gorilas “y alguna barraca más no lo hizo y por eso el turno de la cremà se les pasó”. También ha dicho que los barraquers estaban “comunicados e informados por escrito y verbalmente”, extremo que Juan Mateo niega. “No teníamos ningún tipo de aviso”.

También en una calle colindante a Alfonso el Sabio, concretamente la de San Vicente, está la barraca Foc i Festa, que sufrió un problema similar. Javier Seguí, presidente de la barraca, explica que solicitaron el permiso pertinente a los bomberos, “como venimos haciendo desde hace 16 años. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Hasta ayer”. Según comenta, “normalmente los bomberos nos van asignando la hora de nuestra cremà dependiendo de la situación, y cada año lo habitual es que después de la de Los Gorilas quemen la nuestra. Cuando llamamos a los bomberos para preguntar nos dijeron que no se quemaba la portalada y que tendríamos que haber recibido algún comunicado”.

Finalmente, la portalada fue tirada abajo. “Nos hemos gastado un dineral para que la portalada acabe en la basura. No entendemos por qué, y menos aún que no nos lo comunicaran”. Los bomberos, explica este testimonio, les propusieron llevar la portalada a la hoguera de la calle San Vicente, “que está en la otra punta y a esa hora ya había gente cogiendo sitio para la palmera”.

Verónica Hernández, de la barraca céntrica Pica i Vola, ubicada en la calle Segura, sufrió también una situación parecida. “Cuando llegó la hora de trasladar nuestra portalada para echarla al fuego el jefe del operativo nos dijo que se iban, que aquello era muy grande y que no nos la iban a quemar porque las barracas no son hogueras”. Los hechos, explica Hernández, ocurrieron hacia las 2:30 de la madrugada “sin más explicación”.

La portalada de Pica i Vola, sin quemar en Alfonso el Sabio. / INFORMACIÓN

Esta barraca siempre quema su portalada en la hoguera de Alfonso el Sabio, y a las 12:30 el monumento de entrada “estaba puesto en situación para poder ser volcado a la hoguera”. Hernández, que lamenta que desde el Ayuntamiento “nadie” le ha llamado, se muestra sorprendida porque la portalada de Els Chuanos, que además competía en categoría Especial y por tanto “tenía más dimensión”, sí que fue quemada, como marca la tradición. Por lo que hace a Pica i Vola, la barraca fue destrozada y retirada por los servicios de la UTE de limpieza tras la intermediación de David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, que encontró una solución a petición de la barraca afectada. “Si las barracas no son hogueras y no se pueden quemar, ¿para qué nos gastamos 6.000 euros? Que nos digan que no podemos construir”, lamenta la presidenta de esta barraca, que recuerda que “las portaladas son el elemento que nos diferencia realmente de las Fallas de Valencia”.

Más allá de Alfonso el Sabio

Pese a que el mayor disgusto se produjo en la céntrica avenida, hubo otras barracas que vivieron situaciones adversas. La portalada ganadora en categoría Especial, El Cabasset, tuvo que ser trasladada a la hoguera Maisonnave. Su verticalidad y enorme altura, en cambio, obligó a partirla en dos con una grúa a través de “una maniobra muy compleja” que requirió de tres horas para ser movida cien metros de distancia.

Según José Manuel Sampere, presidente de la barraca, que expresa su “solidaridad con los compañeros de Los Gorilas”, ellos sí que habían sido informados, pero “se debería pensar en una solución y tener una norma clara. Durante todo el año hacemos esto con mucha ilusión y debe acabar como merece”, dice en referencia a la participación en la Cremà sin dificultades.

Otras barracas que compitieron en Especial y que están alejadas del centro se toparon también con problemas. Festa i Vi, ubicada en la Florida, siempre ha visto su portalada arder en la misma puerta, “pero ayer a las 7 de la tarde supimos que no venían los bomberos”. Cayetano Alarcón, presidente, narra que habló con la hoguera de su distrito, Florida Sur, y llevaron la portalada a 200 metros de distancia “con un camión y troceada”. “Lo lógico es quemarla en el sitio, como todos los años”, considera.

Por último Jesús Fernández, presidente de Trons i Bacores, situada en Juan XXIII, lamenta que sólo pudieron llevar “un trozo” de su portalada a la hoguera Obra Social del Hogar, ya que se sitúa a 10 minutos a pie. “Todos los años nos pasa lo mismo. Nunca hemos solicitado permiso para quemar la portalada porque nos piden muchas cosas”, admite, y propone “que los bomberos vengan: no cuesta tanto. El Ayuntamiento debe poner más facilidades”.

Argumento técnico

Desde el Ayuntamiento justificaron la negativa a quemar las portaladas a través de un informe de los bomberos que incorpora argumentos técnicos como la intención de evitar riesgos para la “seguridad pública”, la “interferencia en la planificación operativa de la noche de la Cremà” que supone el hecho de quemar portaladas además de las Hogueras o la “ausencia de un plan técnico de seguridad debidamente aprobado”.

Parte de la portalada de Cabasset, movida en Maisonnave con un autobús detrás. / INFORMACIÓN

Luis Marco, presidente de la barraca de Los Gorilas y abogado de profesión, explica que pedirán “una ordenanza que regule las barracas”, ya que “hace falta una norma” y no un informe “que regule esta singularidad en Alicante”. Apunta que “hay portaladas de Especial que no se pueden quemar con la hoguera por sus dimensiones”, y afirma que “tiene que haber una resolución política”, ya que “si el jefe de bomberos”, en referencia al informe, “ha tomado esta decisión sin tener una resolución política, ha prevaricado y tendrá que responder penalmente”.

Sin embargo, desde la Federació de Fogueres de Sant Joan han dado la razón al Ayuntamento. David Olivares, presidente de la entidad, afirma que “la ordenanza está muy clara: hay que solicitar la cremà”, y afirma que “todo se hizo en tiempo y forma” desde la Concejalía de Fiestas. Para rebajar tensiones, Olivares ha convocado una reunión “con las barracas afectadas” el jueves “para ver qué ha sucedido” y “trasladar a la concejala”, Cristina Cutanda, “lo que nos dicen”. Por último, el máximo representante de las Hogueras pide a los participantes en la fiesta “ir de la mano, porque somos una familia”.