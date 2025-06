David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres: "El modelo de racó joven no es la forma de transmitir nuestra Fiesta"

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de estas Hogueras?

RESPUESTA: Positivo. He vivido momentos de tensión mental, pero porque me autoexijo mucho, pero al final, todo ha salido bien. La ciudad y la Fiesta está creciendo y, por eso, estoy pidiendo una reunión de seguridad. Si queremos crecer, nos tienen que dejar crecer.

P: El Ayuntamiento ha estimado en dos millones los visitantes de estas Hogueras. ¿Está alcanzando la Fiesta su máximo?

R: No. Estamos rozando los 12.500 festeros censados, pero la Fiesta va a crecer mucho más. Hay que realizar ya estudios serios de impacto económico. La Federació, que somos un grupo de personas altruistas, está cerca de manejar un presupuesto de 1.200.000 euros. Esto ya roza niveles que muchos ayuntamientos no gestionan. Además, encaramos nuestro centenario, hay que empezar a sumar para llegar y que sea nuestra edad de oro.

P: ¿Cree que la Fiesta cuenta con suficiente apoyo municipal?

R: El apoyo municipal existe, independientemente del color político. Pero hace falta un replanteamiento de nuestra Fiesta. Vamos a comunicarle al Ayuntamiento de Alicante dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La colaboración existe, pero vamos a exigir más.

P: ¿En qué línea van esas exigencias?

R: En incrementar las subvenciones a las comisiones, ligadas al arte efímero, que es el pilar más importante. También la Federación necesita más presupuesto para su gabinete técnico: se han atendido más de 70 asociaciones y ayudado a más de 50 hogueras, todo con fondos propios. Necesitamos poder luchar para que después puedan decir qué Fiesta más bonita, qué lleno técnico o que son las mejores de la historia.

P: ¿Y el apoyo de las empresas privadas?

R: Se empieza a notar. Tenemos siete empresas privadas más este año. Pero con las Hogueras que hemos tenido en 2025, vamos a decirles claramente qué impacto puede tener su marca si colaboran. Y, por supuesto, si alguna de ellas no se sube al barco, posiblemente las bajemos.

P: La concejala de Fiestas dice que se seguirán autorizando racós si cumplen la normativa. ¿Cree que hace falta revisar esta situación?

R: Esa es una de las razones por las que he solicitado una reunión de seguridad con el Ayuntamiento. No digo que no se planten más racós, sino autorizar con sentido común. No me gustaría poner el Bien de Interés Cultural en riesgo porque se abran racós por abrir.

P: ¿En qué consistirá su propuesta de seguridad?

R: Voy a presentar un estudio. La decisión final es municipal, pero estas Hogueras hemos visitado 42 racós y voy a decir lo que he visto. Hay racós que plantean abrir un segundo espacio para hacer "racó jove" y no estoy de acuerdo. Luego hay otros como Don Bosco o Remigio Soler que no pueden ampliar, y eso es lo que hay que estudiar. Lo que no puede ser es que una hoguera venga y nos pida un racó jove porque la de al lado tiene uno. Ya tenemos suficientes, el modelo de racó jove no es la forma de transmitir nuestra Fiesta.

P: Este 2025 el pago de subvenciones al monumento llegará después de Hogueras...

R: Nosotros presentamos todo correctamente, pero hay un proceso administrativo desde Hacienda y hay subvenciones que no han llegado. Ya están en ello y me han confirmado que van a agilizarlo todo lo que puedan. La mayoría ya ha cobrado, muchas en mayo. El problema está en algunas barracas. Estoy dispuesto, como hice el año pasado, a sentarme con quien haga falta para negociar pagos pendientes.

P: ¿Se solicitará de nuevo el incremento de las ayudas?

R: Por supuesto. Lo haré todos los años hasta conseguirlo. Hay una desigualdad en cómo las comisiones aportan al monumento y lo que reciben. Queremos equilibrar esa situación para que cada uno reciba lo que va en consecuencia a lo que planta

P: Este ha sido el primer año con Séptima. ¿Cuál es su balance?

R: Ha dado oxígeno a comisiones que lo necesitaban, pero es una solución temporal. Ya les he avisado, deben replantearse sus presupuestos porque les queda un año para tener que subir. Yo no estaba de acuerdo con esta categoría, lo dije, pero es una forma de mejorar.

P: ¿Debe desaparecer?

P: Sí. La idea es que deje de hacer falta. Además, voy a impulsar un proceso de unificación de hogueras este verano. Por ejemplo, con las hogueras de Obra Social del Hogar, Plaza Lo Morant o Virgen del Remedio la Paz, hay que hacer algo. El ejemplo claro es Pla del Bon Repós-La Goteta que está funcionando genial.

P: Se caracteriza por ser innovador, ¿qué planes tiene para el próximo curso?

R: Mi cabeza no para de pensar. En agosto me reuniré con el equipo para planificar el año. Respecto a la Gala de Candidatas, quiero cambiar el modelo: no más 2.200 sillas para 40 minutos. Quiero volver al formato de pie, como el del Casino, y voy a plantearse al Ayuntamiento dos o tres lugares. No será en la plaza de toros ni en el Rico Pérez, eso lo aseguro.

P: Sobre el nuevo decreto que limita las mascletàs, ¿cómo cree que afectará?

R: Creo que hay confusión con la palabra prohibición. Se podrán hacer mascletás, pero con responsabilidad. No podemos gastar dinero del Ayuntamiento para tirar una mascletà de 20 kilos. Ahora las comisiones tendrán que pedirlo a través de la Federación. Haremos un estudio: cuántas quieren, cuándo y cómo. Si hay que hacer informes desfavorables, los haremos.

P: ¿Tiene alguna propuesta concreta para el centenario, en 2028?

R: Tengo muchas ideas. En unas semanas me convocará el alcalde para hacer un planteamiento de cómo vamos a funcionar. No sé si seré el presidente en 2028 o no, pero seguro que seré parte de esa comisión.

P: ¿Descarta adelantar las elecciones?

R: Nunca se me pasó por el pensamiento. Quiero acabar mi proyecto y agotar el mandato. Si tuviera que decidir hoy, tengo fuerzas para cuatro años más. Tengo un gran equipo y eso lo hace todo más fácil.

P: ¿Qué desea a nivel personal para las próximas Hogueras?

R: Solo que salgan igual de bien que este año. Vamos a empezar ya a trabajar. Creo que las de 2026 pueden ser aún mejores que las de 2025.