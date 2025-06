Pirotecnia Turis abre el concurso de fuegos artificiales de Alicante

Con el rugido final de las mascletás apagándose en la plaza de los Luceros, Alicante abre este miércoles una nueva etapa de su calendario festivo y el cielo se convertirá en protagonista con el inicio del tradicional Concurso de Castillos de Fuegos Artificiales. La gran novedad de este año es el cambio de ubicación. Por primera vez, los fuegos no se lanzarán desde la playa del Cocó, sino desde la pasarela volada del puerto, una pasarela suspendida en el muelle de Levante. El honor de inaugurar este nuevo escenario lo tiene Pirotecnia Turis, que disparará su espectáculo esta medianoche, marcando el inicio oficial del certamen.

El cambio de ubicación responde a las obras de regeneración de la playa del Cocó, promovidas por la Dirección General de la Costa y el Mar. Aunque los trabajos en el espigón concluyeron antes de lo previsto, el Ayuntamiento de Alicante ha optado por mantener la decisión de trasladar los fuegos a este espacio elevado sobre el mar. La elección del paseo volado, según el equipo de gobierno del PP, garantiza visibilidad desde distintos puntos del litoral y permite seguir disfrutando del espectáculo con seguridad y amplitud. Esta pasarela, inaugurada en 2008 con motivo de la Ocean Race, cuenta con 350 metros de longitud y ocho metros de anchura.

Turis, encargada de inaugurar el cielo

Pirotecnia Turis será la primera en probar el nuevo enclave con su espectáculo en la medianoche del miércoles 25 de junio. A lo largo de cinco noches consecutivas, se sucederán los castillos pirotécnicos de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (jueves 26), Hermanos Ferrández (viernes 27), Pirotecnia Gironina (sabado 28) y, como cierre, Hermanos Sirvent el domingo 29. Todos los espectáculos comenzarán a las 00.00 horas y tendrán una duración mínima de 15 minutos, sin contar los tres truenos iniciales.

Espectáculo

Este año, los fuegos serán exclusivamente aéreos. Debido a la nueva localización, no se permitirán disparos acuáticos. Los artificios estarán orientados siempre hacia el mar y seguirán estrictas normas técnicas: un calibre máximo de 175 mm sin carcasas ni cambios de repetición. Se podrán disparar, no obstante, carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 mm. El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC. Cada castillo está presupuestado en 19.000 euros.

Los criterios de valoración que utilizarán los integrantes del jurado a la hora de seleccionar las propuestas presentadas estarán basados en la temática y las características definitorias del espectáculo, las clases y la cantidad de artificios pirotécnicos, el uso de colores en el espectáculo, los patrones rítmicos del espectáculo y los elementos innovadores que se utilicen.

Expectación

Entre las pirotecnias participantes, destaca el regreso de Hermanos Ferrández, ganadores del certamen en 2024 por su castillo del 28 de junio en la playa del Cocó. La pirotecnia alicante con fábrica en Beniel, habitual en las Hogueras, también se alzó con el primer premio de las mascletás en 2023.

Desde la avenida de Villajoyosa, la playa de La Almadraba, la superficie de Puertoamor o el propio paseo del puerto, miles de personas podrán contemplar los castillos que pondrán el broche nocturno a las Hogueras. Aunque este año el paseo volado es la alternativa provisional, ya se ha confirmado que en 2026 los fuegos volverán a la playa del Cocó. Mientras tanto, Alicante se prepara para vivir cinco noches de pólvora, color y emoción frente al mar.