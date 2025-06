Los barraquers reprochan al Ayuntamiento de Alicante su «falta de contacto» tras la cremà fallida

Lo que iba a ser una reunión con tres barracas acabó convirtiéndose en un cónclave con representantes de una treintena. Ayer jueves la Federació de Fogueres de Sant Joan hizo de anfitriona en una convocatoria en la Casa de la Festa que en un principio iba a acoger a las barracas que no pudieron quemar sus portaladas en la noche de la Cremà debido a la negativa de los bomberos por falta de tiempo y por problemas con el tamaño de los monumentos, así como por posibles consecuencias contra la seguridad.

Esta situación generó indignación entre los barraquers, que llevaban sumándose tradicionalmente al ritual de la Cremà «sin problemas» hasta que en la última edición de las Hogueras no lo pudieron hacer.

Especialmente difícil fue este desenlace para Los Gorilas. La barraca, que este año ha celebrado su centenario, fue la que alzó la voz ante tal adversidad, pero no fue la única en protestar. En calles colindantes a Alfonso el Sabio se ubican otras barracas como Foc i Festa, Octanos i Goles o Pica i Vola, que sufrieron situaciones idénticas.

La generalización del problema no se limitó al centro de Alicante, y es por eso que este jueves a la reunión acudieron representantes de otras muchas barracas para «solidarizarse» con las que no pudieron llevar a cabo la cremà y para protestar, también, por las dificultades vividas. La afluencia fue tal que la Federació tuvo que habilitar el salón de actos para llevar a cabo la reunión.

Quejas

Según Luis Marco, presidente de Los Gorilas, «el problema es que no hay diagnóstico ahora mismo» sobre los problemas que pudo haber entre los bomberos para que no quemaran las portaladas. El miércoles el Ayuntamiento se remitió a un informe de este cuerpo que incorporaba argumentos técnicos como la intención de evitar riesgos «para la seguridad pública», la «interferencia en la planificación operativa de la noche de la Cremà» o la «ausencia de un plan técnico de seguridad debidamente aprobado».

Este informe, sin embargo, no sería suficiente para tomar a cabo la decisión, que requiere de una «ordenanza reguladora» del propio Ayuntamiento. Es lo que Marco solicita para que esta situación no se repita. «Se debe regular una ordenanza específica para las barracas por su singularidad y que establezca medidas de seguridad concretas. No tenemos problema en colaborar, pero debe quedar regulado este año», expresa Marco, quien defiende que «las portaladas son patrimonio propio y como tal deben ser respetadas». Y subraya que en su barraca «tenemos decreto de plantà, pero no de cremà».

"Se debe regular una ordenanza específica para las barracas por su singularidad y que establezca medidas de seguridad concretas". Luis Marco — Presidente de la barraca de Los Gorilas

Javier Seguí, presidente de Foc i Festa, indica que los problemas «han llegado a casi todas las barracas» y, como Marco, señala la ausencia de una normativa «como problema compartido». Por su parte Verónica Hernández, de Pica i Vola, reconoce que los días grandes de las Hogueras de este año «han ido muy bien, pero queremos que se asuman responsabilidades: los protocolos no han funcionado como siempre y queremos que alguien nos explique qué ha pasado».

En este aspecto, las barracas consultadas han lamentado la «falta de contacto» por parte del Ayuntamiento de Alicante. Así se expresaba Marco, que recordaba que no recibieron «ningún aviso previo» respecto a la cremà (la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, afirmó que se había llevado a cabo). Por su parte, Hernández reprochaba que el Ayuntamiento «en ningún momento nos ha dicho nada».

La Federació de Fogueres, en cambio, sí que recibió elogios por parte de los barraquers, que agradecieron su «actitud mediadora» en este conflicto y valoraron su «compromiso» de trasladar las quejas al Ayuntamiento. David Olivares, presidente de la Federació, afirmó a través de un comunicado que «las hogueras y las barracas formamos parte del mismo barco y así lo he trasladado en la reunión a los presentes».