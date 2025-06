Sèneca-Autobusos renueva a José Gallego y Toni Pérez como artistas para 2026

José Gallego y Toni Pérez seguirán al frente del proyecto artístico de la hoguera Sèneca-Autobusos en 2026. La comisión ha confirmado oficialmente su renovación, una decisión que llega apenas unos días después de la cremà, en pleno arranque de la planificación para el próximo ejercicio fogueril.

El presidente de la comisión, Josep Amand Tomàs, ha mostrado su satisfacción por la continuidad del equipo artístico. "Vamos a tener continuidad, estamos muy contentos con nuestros artistas. Nos ha valido un segundo premio en categoría Especial, el premio a la mejor crítica, el ninot indultat… pero no son solo estos premios, nos gusta lo que hacen y estamos felices con ellos", confirmó Tomàs.

El monumento plantado este año, "Atracció Fatal", que les otorgó el segundo premio en la exigente categoría Especial, ha consolidado la confianza de la comisión en Gallego y Pérez, quienes han sabido conectar con el público y el jurado gracias a su creatividad, crítica y calidad plástica.

Cambios en infantil

No obstante, la sección infantil de la hoguera vivirá un cambio importante. Sergio Alcañiz, artista responsable de los últimos tres monumentos infantiles, no continuará en 2026, tras quedar su monumento "Oh, Nubis!" en quinta posición. Así lo ha comunicado la propia comisión a través de sus redes sociales: "Ha sido un placer tenerte como artista en los últimos 3 años porque hemos disfrutado de 3 fogueres espectaculares. Aunque cerremos un ciclo, sabes que en Alicante tienes a la familia Sèneca para lo que quieras", apuntó la comisión en sus redes sociales.