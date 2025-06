La Federación de Barracas crea una comisión de seguimiento para los afectados por las portaladas

Las consecuencias de la controversia entre algunos barraquers y el Ayuntamiento de Alicante durante la Nit de la Cremà continúan coleando. Este viernes la Federación de Barracas ha anunciado la creación de una “comisión específica de información y seguimiento para todos los afectados” por el impedimento de quemar las portaladas en la noche del 24 de junio con la finalidad de “aclarar cualquier duda que pueda surgir”.

En concreto, durante la noche citada una serie de barracas ubicadas en calles colindantes a la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio (Pica i Vola, Foc i Festa, Octanos i Goles y Los Gorilas) vieron impedida la tradición de quemar sus portaladas ante la negativa de los bomberos, que se negaron a llevar a cabo esta acción (que se repite anualmente en cada Nit de la Cremà) aduciendo razones de seguridad pública, la interferencia en la planificación operativa de aquella noche y la “ausencia de un plan técnico de seguridad”.

Aquellas razones estaban introducidas en un informe de los bomberos, pero no en una “resolución política”, tal como explicó a INFORMACIÓN Luis Marco, presidente de Los Gorilas, que exige una ordenanza municipal para regular la cremà de las barracas y que esta situación no se vuelva a producir.

La situación se enrareció cuando, ante la queja de los barraquers de que no habían sido avisados previamente de esta negativa, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, afirmó lo contrario. Tal confusión ha animado a la Federación de Barracas a emitir un comunicado parra, en primer lugar, expresar su “total y sincero apoyo a todas las barracas afectadas”.

Por otra parte, la entidad ha anunciado la creación de la comisión citada y se ha comprometido a “trabajar con determinación para que los derechos de las barracas se respeten con la misma seriedad con la que debemos cumplir nuestras obligaciones”. “Las portaladas son arte efímero que nace para brillar en nuestras calles y desaparecer en llamas como parte de nuestra tradición, no para acabar incineradas en un vertedero”, afirman.

A su vez, expresan su apoyo a la Federació de Fogueres, presidida por David Olivares, y se muestran “seguros de que el Ayuntamiento buscará la mejor solución para todos, del mismo modo que los bomberos nos atenderán en las próximas cremàs con la misma profesionalidad y cariño de las últimas décadas”.

Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas, considera que “necesitamos tener una comunicación clara entre nosotros para que esto no vuelva a ocurrir”. "Seguro que esto no se ha hecho con ánimo de hacer daño a nadie: ha habido quejas de muchas barracas y todo nace de una desinformación entre nosotros mismos. Esta vez nos hemos informado porque el problema se ha dado en la principal arteria de la ciudad”, dice en referencia a Alfonso X El Sabio, pero “anteriormente una cosa parecida, en una barraca de distrito, quizá no trascendía”, argumenta.

A la espera de aclarar los hechos, la entidad se muestra confiada en que se buscarán soluciones para que vuelvan a repetir.