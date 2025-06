La batalla del confeti de las Hogueras de Alicante se reinventa en Gran Vía

Dicen que si algo funciona, no hay que tocarlo. Pero no es el caso del Coso Multicolor de las Hogueras de Alicante, que este año ha abandonado su tradicional recorrido por el centro de la ciudad para celebrarse por primera vez en la zona de Gran Vía. Este desfile, que supone el colofón final de la Fiesta, consiste en un vistoso pasacalles de carrozas decoradas desde las que se lanzan toneladas de confeti, y fue recuperado en 2023 tras once años sin celebrarse.

Las protagonistas del evento fueron, como marca la tradición, las belleas del foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto a sus damas de honor. Todas ellas desfilaron en las carrozas oficiales, seguidas por las bellezas y damas de cada hoguera, desatando una explosión de color, música y papelillos que inundó las principales avenidas del barrio.

La comitiva comenzó a desfilar pasadas las 20:30 horas por la calle José García Sellés, un horario adaptado debido a la intensa ola de calor que afecta a la provincia y, por ende, a la ciudad. La Federació de Fogueres decidió retrasar el inicio para garantizar el bienestar tanto de los cargos festeros como del público, que respondió con entusiasmo llenando aceras, rotondas y terrazas.

Luz verde a continuar en Gran Vía

En una primera vuelta, las carrozas recorrieron de forma simbólica las avenidas Pintor Xavier Soler y Ciudad León de Nicaragua. Fue en la segunda pasada cuando el presidente de la Federació, David Olivares, alzó el brazo para dar la señal: el confeti comenzó a volar por los aires, marcando el inicio de la verdadera fiesta multicolor.

Cabe recordar que el cambio de ubicación no ha sido solo una apuesta festiva o logística. La decisión se adelantó hace unos meses que responde también a un acuerdo comercial alcanzado con el centro comercial Gran Vía, que este año asume gran parte de los costes del evento. Esta colaboración ha permitido consolidar la celebración en un nuevo entorno urbano más amplio, y con menor presión para los servicios del centro histórico. "Era necesario trasladar la fiesta a los barrios", explicó Olivares. Además, aseguró tras ser preguntado por este diario durante el recorrido que la respuesta ha sido positiva y que "si todo va bien, el año que viene seguirá en esta ubicación". Igualmente Olivares destacó que la ocupación en las terrazas de hostelería ha sido plena y muchos asistentes le trasladaron personalmente que el cambio ha sido un acierto.

Siempre todo se hace en el centro y los demás barrios también necesitan vivir estos momentos Esther Penalva — Foguerera

Público convencido

Entre el público, las impresiones fueron diversas pero en general favorables. Esther Penalva, foguerera, defendía el traslado afirmando que "siempre todo se hace en el centro y los demás barrios también necesitan vivir estos momentos". Por su parte, Inmaculada Hernández reconocía que "vamos un poco perdidas", ya que toda la vida el desfile ha sido en Alfonso El Sabio. "Aunque somos de cosas antiguas y de toda la vida, esta zona sí que es más amplia", añadía. En una línea similar, María José Linares apostaba por dar una oportunidad a la nueva ubicación, valorando que "por ahora me está gustando bastante". Más crítico, aunque respetuoso, se mostraba Juanjo García, vecino de Gran Vía, quien opinaba que "si es solo un desfile, vale, pero se forma mucho lío con el corte de las calles, para la gente a la que le gustan las Hogueras bien, para el resto... pero hay que respetar".

Aunque la mayor concentración de espectadores se dio en la zona próxima al centro comercial Gran Vía, el ambiente se fue diluyendo a medida que las carrozas se alejaban por el resto del recorrido. Este es el segundo año consecutivo que la Federació introduce cambios en el Coso Multicolor. En 2024 se amplió el recorrido partiendo desde la avenida de la Estación y atravesando Alfonso el Sabio, la Rambla y la calle Altamira. Ahora, con el traslado a Gran Vía, se abre una nueva etapa que, de consolidarse, podría marcar un antes y un después en el cierre festivo de las Hogueras.