Más daños por la Cremà en una urbanización junto a Polígon de Sant Blai

Los vecinos de una urbanización junto al parking-descampado donde planta la hoguera Polígon de Sant Blai conservan malos recuerdos de la Cremà. Según atestiguan, la noche del 24 de junio la lluvia de pavesas, producto de la combustión del monumento, hizo arder parte de una sombrilla de la piscina, causó pequeños daños en algunos coches y motocicletas en el parking en superficie del conjunto residencial y ha dejado, aún en el momento de publicarse esta noticia, los espacios comunes del edificio llenos de cenizas y con más de un desperfecto.

El presidente de la comunidad de propietarios, Hermelando Amorós, confirma que esta misma semana han acudido los peritos del seguro de Polígon de Sant Blai y que les ha sido fácil gestionar sus incidentes con la comisión, la cual contestó rápidamente a sus reclamos el mismo día 25, quedando solo a la espera de que la aseguradora se encargue de las reparaciones y sustituciones que sean necesarias.

Lluvia de fuego

Según el testimonio de un vecino que estuvo con antelación esperando la cremà, el problema se originó por la cantidad de combustible (una mezcla de gasóleo y gasolina) que pusieron los pirotécnicos encargados de hacer arder el monumento. Este mismo vecino descarga de responsabilidades a los bomberos y a la comisión.

Pieza de un coche, quemada por dos pavesas. / Pereira

En cualquier caso, inciden en que más allá de los daños puntuales que se provocaron en la Cremà de este año, en años previos también ha habido algún que otro problema. Amorós cuestiona que el monumento se plante en una ubicación tan próxima a los edificios, a lo que desde la hoguera les han respondido que la disposición del arte efímero, el racó y demás elementos es decisión del Ayuntamiento y de los Bomberos.

El descampado como problema

Además, la comunidad tiene problemas con las otras utilizaciones del solar de la avenida Doctor Rico. Recordaron la situación en la que quedó el descampado tras la marcha del circo, a principios de este año. Por ello, han lamentado que no sea posible tener respuestas rápidas a sus reclamaciones por el estado en el que queda el solar. Incluso previamente, denuncian, se llegó a depositar escombros con amianto en el terreno, que estuvieron tres meses, asegura Amorós, hasta que el Ayuntamiento reaccionara.

El solar, aunque se utilice como aparcamiento durante buena parte del año, no se corresponde a la vía pública ni tampoco es de titularidad municipal. Pertenece a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, dependiente de la Generalitat, con la cual es más complicado gestionar cualquier problemática que con la Corporación local, algo que da pie a una sensación de que el descampado es "tierra de nadie". No obstante, la responsabilidad se difumina aún más cuando, aunque el suelo en sí no es del Ayuntamiento, las actividades que se realizan en él sí deben ser autorizadas por la respectiva concejalía alicantina.