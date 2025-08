Florida - Plaça la Vinya confirma su nuevo artista para las Hogueras de Alicante en 2026

La hoguera Florida - Plaça la Vinya cambia de artista para el 2026. La comisión, que quedó en novena posición este 2025 con "Mutació", obra de Juan Carlos Moles, anuncia al castellonense Loren Fandos para su monumento adulto.

Pese a que, tras conocerse el fallo del jurado este año, la comisión confirmó la continuidad de Moles, finalmente se han decantado por un cambio de aires. Desde la hoguera han celebrado la incorporación de Fandos "tras una destacada trayectoria en Primera categoría", en la que se han basado para decidir "apostar por su talento y visión artística" con el objetivo de "seguir creciendo" en la máxima categoría.

El artista Loren Fandos, la belleza de la hoguera para 2026, Lucía Guardiola, y el presidente de la comisión, David Golf. / INFORMACIÓN

Con el anuncio de La Vinya, solo Polígon de Sant Blai falta por confirmar quién será el autor de su monumento el próximo año, tras desligarse de Fran Santonja (Arte Efímero), después del décimo puesto obtenido este 2025. En cuanto al resto de comisiones, la mitad de ellas han apostado por la continuidad, especialmente las que se situaron en lo alto de la clasificación: Baver-Els Antigons, tras conseguir el primer puesto; Sèneca-Autobusos, que quedó en segundo lugar; y Diputació-Renfe, que cerró el podio este año.

También Sagrada Familia, después su primer año de la mano de Pere Baenas, renovó con el tercer artista más laureado de la historia de la categoría y La Ceràmica hizo lo propio con Palacio i Serra Artesans, por quinto año consecutivo. En cambio, hogueras como Port d'Alacant, Carolinas Altas o Florida Portazgo se han decantado por un nuevo rumbo en sus monumentos, cambiando de constructores.

Listado de hogueras y artistas en Categoría Especial para 2026 Port d'Alacant - Vicente Torres y José Enrique Giménez

- Vicente Torres y José Enrique Giménez La Ceràmica - Palacio i Serra Artesans SL. (Renueva)

- Palacio i Serra Artesans SL. (Renueva) Baver-Els antigons - Paco Torres con diseño de Paco Camallonga. (Renueva)

- Paco Torres con diseño de Paco Camallonga. (Renueva) Florida-Plaça de la Vinya - Loren Fandos

- Loren Fandos Florida Portazgo - Josué Beitia

- Josué Beitia Polígon de Sant Blai - PENDIENTE DE CONFIRMAR.

- PENDIENTE DE CONFIRMAR. Sagrada Familia - Pere Baenas. (Renueva)

- Pere Baenas. (Renueva) Carolinas Altas - Luis Espinosa

- Luis Espinosa Sèneca-Autobusos - José Gallego y Toni Pérez. (Renueva)

- José Gallego y Toni Pérez. (Renueva) Diputació-Renfe - David Sánchez Llongo con diseño de Paco López. (Renueva)

¿Acento alicantino?

Los distintos anuncios llevados a cabo por las comisiones de Especial han puesto de manifiesto que nueve de las diez comisiones que integran actualmente la categoría se han declinado por constructores de fuera de Alicante.

En los últimos dos años, el único artista alicantino que "sobrevivía" en Especial era Fran Santonja (Arte Efímero), que cosechó un tercer puesto con Polígon de Sant Blai en 2024 y se ha desvinculado de la hoguera este 2025 tras su décima posición.

Precisamente, Polígon de Sant Blai es la comisión de Especial que aún no ha resuelto la incógnita de quién plantará su monumento adulto el próximo año, por lo que tiene en su mano que las Hogueras no pierdan por completo el acento alicantino, algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la Fiesta.