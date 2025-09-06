Agenda de las Hogueras: arranca el nuevo ciclo del fuego con almuerzos y mucha fiesta

Comienza la cuenta atrás para las Hogueras 2026. Sí, has leído bien, 2026. Tras arder los monumentos, las comisiones se ponen a trabajar desde el minuto 1 para que no haya día sin fiesta. Un ave fénix que resurge de sus cenizas después de una gran noche de Cremà que deja atrás recuerdos y llena de ilusión la recopilación de los siguientes. Este fin de semana tres asociaciones te invitan a que no te aburras en sus distritos con estos eventos de despedida del verano e inicio del nuevo ejercicio. Las actividades programadas para hoy y mañana estarán concentradas en el Sector Sud de la ciudad.

Sábado 6 de septiembre

Si te quieres divertir esta noche tienes dos opciones en el mundo de las Hogueras. Desde el emplazamiento del mejor monumento de las fiestas oficiales 2025, Baver-els Antigons, podrás disfrutar de la ya tradicional "Antigon Night" en su cuarta edición. Desde las 20:00 horas estarán despidiendo el verano en el paseo de la Policía Nacional con barra de bebida y mucha música.

Y si quieres vivir una cita única en el territorio de Florida Portazgo, la asociación que le da "ñeña al bombo" te espera en la fiesta blanca. La comisión asegura que será una noche de mucha diversión a partir de las 21:00 horas en la plaza que da nombre a la comisión que se alzó con el mejor monumento infantil de Alicante.

Domingo 7 de septiembre

Si eres más de almuerzos, no te preocupes porque también hay un evento para ti. La hoguera Ciudad de Asis ha preparado su propia despedida del verano a partir de las 12:00 horas en la plaza Padre Ángel de Carcangente.

Próximos eventos

Domingo 14 de septiembre:

Exposición "Retratos de Fuego" de Sant Blai-La Torreta - Racó ubicado en C/La Nucia, 45 - A las 12:30 horas.

Viernes 19 de septiembre:

II Gala de la Pirotecnia de la Federació de Fogueres - Restaurante El Sorell - A las 21:00 horas.

Sábado 20 de septiembre:

II Concurso nocturno de arroces de Pío XII - Calles Isaac Albéniz, Elda y Torres Quevedo - A las 19:00 horas.

Domingo 21 de septiembre:

Almuerzo 'Fin del verano' de Bola de Oro - Casa de la Festa Manuel Ricarte - A las 11:00 horas.

- Casa de la Festa Manuel Ricarte - A las 11:00 horas. Día del Foguerer y Barraquer Infantil de la Federació de Fogueres - Antigua Cochera de Tranvías - A las 18:00 horas.

Domingo 28 de septiembre:

Almuerzo popular 'Hawaiano' de Parque de las Avenidas - Solar situado entre C/ Dr José Belmonte y Dr Juan Ferrer - A las 11:30 horas.

Estos son los eventos programados para este mes de septiembre donde la fiesta calienta motores para las Hogueras 2026.