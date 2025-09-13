Agenda de las Hogueras: no te pierdas los almuerzos y verbenas nocturnas para este fin de semana

Comienza la cuenta atrás para las Hogueras 2026. Sí, has leído bien, 2026. Tras arder los monumentos, las comisiones se ponen a trabajar desde el minuto 1 para que no haya día sin fiesta. Un ave fénix que resurge de sus cenizas después de una gran noche de Cremà que deja atrás recuerdos y llena de ilusión la recopilación de los siguientes. Este fin de semana varias asociaciones te invitan a que no te aburras en sus distritos con estos eventos de despedida del verano e inicio del nuevo ejercicio.

Sábado 13 de septiembre

Si te quieres divertir esta noche tienes hasta tres opciones en el mundo de las Hogueras. La tradicional verbena nocturna de Florida Sur llega para presentar a su comisión a todo el barrio a partir de las 20:00 horas. La calle Castor se engalana para ofrecer una velada donde no faltarán los sorteos, las tapas y la buena música.

Altozano también comienza su actividad "fogueril" con la celebración de su evento "Tapa y Caña". A un precio popular de 1,50€, sus comisionados te esperan para disfrutar con ellos de una noche especial en la glorieta Tomás Ramírez.

Y de fiesta en fiesta, toca parar en Los Ángelesque invita a todo el mundo a sumarse a su barbacoa nocturna. La calle Jávea será el escenario donde no faltarán hamburguesas, perritos y bebidas. Este evento comenzará a las 21:00 horas y hasta las 02:00 horas habrá música y buen ambiente con el equipo "angelero".

Domingo 14 de septiembre

Llega el domingo y con él, el día perfecto para los almuerzos de hogueras donde la primera parada será en la playa del Postiguet, emplazamiento de la comisión de Passeig de Gomiz. El protagonista indiscutible de la jornada será el ambiente, su tradición y el sabor de un buen arroz.

Para seguir celebrando que el verano se ha acabado y empieza un nuevo ejercicio de fuego, los de Gran Vía Sur lo tienen claro, lo mejor es un almuerzo. La comisión te espera a partir de las 12:00 horas en el cruce de la calle Ecuador con el paseo Juan Fuster para pasar una mañana en familia.

¿Te gustaría aprender un poco más de la fiesta con una muestra llena de sentimiento? Desde Sant Blai-La Torreta te invitan a navegar en su exposición "Retratos de Fuego". Un recorrido único por la historia y la tradición que podrás visitar en su racó ubicado en C/La Nucia, 45 a partir de las 12:30 horas.

Próximos eventos

Viernes 19 de septiembre:

II Gala de la Pirotecnia de la Federació de Fogueres - Restaurante El Sorell - A las 21:00 horas.

Sábado 20 de septiembre:

II Concurso nocturno de arroces de Pío XII - Calles Isaac Albéniz, Elda y Torres Quevedo - A las 19:00 horas.

Domingo 21 de septiembre:

Almuerzo 'Fin del verano' de Bola de Oro - Casa de la Festa Manuel Ricarte - A las 11:00 horas.

- Casa de la Festa Manuel Ricarte - A las 11:00 horas. Día del Foguerer y Barraquer Infantil de la Federació de Fogueres - Antigua Cochera de Tranvías - A las 18:00 horas.

Sábado 27 de septiembre:

Gran Barbacoa Nocturna y presentación de la comisión al barrio de Francisco Albert - Parque de las Cortes Valencianas - A las 19:00 horas.

- Parque de las Cortes Valencianas - A las 19:00 horas. Barbacoa nocturna de Barri Sant Agustí - Plaza Festeros de San Agustin - A las 21:00 horas.

Domingo 28 de septiembre:

Almuerzo popular 'Hawaiano' de Parque de las Avenidas - Solar situado entre C/ Dr José Belmonte y Dr Juan Ferrer - A las 11:30 horas.

Para el mes de octubre

Viernes 3 de octubre:

V Cata Solidaria a beneficio de APAMM de Port d'Alacant - Restaurante El Sorell - A las 20:30 horas.

Domingo 5 de octubre:

Almuerzo popular y presentación del logo del 70 aniversario de Barrio José Antonio - C/ Santa María Mazzarelo, junto a juzgados - A las 11:30 horas.

Martes 14 de octubre:

Conferencia: El legado de lo efímero II - Sede Universitaria Ciudad de Alicante - A las 19:45 horas.

Sábado 25 de octubre:

Jornada de convivencia "Día de las Barracas" de la Federació de Barraques d'Alacant - Antigua Cochera de Tranvías - A las 11:00 horas.

Presentaciones confirmadas

Sábado 25 de octubre:

Hoguera San Fernando - Colegio Ángel de la Guarda - A las 18:00 horas.

- Colegio Ángel de la Guarda - A las 18:00 horas. Hoguera Explanada - Concha de la Explanada - A las 19:30 horas.

Estos son los eventos programados para este mes de septiembre, y parte de octubre, donde la fiesta calienta motores para las Hogueras 2026.