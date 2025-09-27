Agenda de las Hogueras: consulta los eventos preparados para este fin de semana

Comienza la cuenta atrás para las Hogueras 2026. Sí, has leído bien, 2026. Tras arder los monumentos, las comisiones se ponen a trabajar desde el minuto 1 para que no haya día sin fiesta. Un ave fénix que resurge de sus cenizas después de una gran noche de Cremà que deja atrás recuerdos y llena de ilusión la recopilación de los siguientes. Este fin de semana varias asociaciones te invitan a a sus verbenas nocturnas y almuerzos.

Sábado 27 de septiembre

Si te quieres divertir esta noche tienes hasta tres opciones en el mundo de las Hogueras. Francisco Albert llega con su Gran Barbacoa Nocturna para presentar a su comisión a todo el barrio desde las 19:00 horas en el Parque de las Cortes Valencianas.

A partir de las 21:00 horas, la plaza Festeros de San Agustín se engalana gracias a la comisión de Barri Sant Agustí para ofrecer una velada donde no faltarán los sorteos, las tapas y la buena música.

Y de fiesta en fiesta, toca parar en Ángeles-Felipe Bergé que invita a todo el mundo a sumarse a su American Party. La calle Jacinto Benavente será el escenario donde no faltarán hamburguesas, perritos y bebidas. Este evento comenzará a las 21:00 horas así que preparáte para vivir una noche llena de sorpresas al más puro estilo americano.

Domingo 28 de septiembre

Llega el domingo y con él, el día perfecto para los almuerzos de hogueras donde la primera parada será en el territorio de Parque de las Avenidas, en el solar situado entre C/ Dr José Belmonte y Dr Juan Ferrer. Llega la tercera edición del Family Fest con temática hawaiana donde podrás disfrutar de gandes rifas y una fiesta Holi con banyà.

Para seguir celebrando que empieza un nuevo ejercicio de fuego, los de San Blas lo tienen claro, lo mejor es un almuerzo. La comisión vuelve a su plaza y te espera a partir de las 12:00 horas para pasar una mañana en familia con sorteos, música y muchas sorpresas para todos los públicos.

Próximos eventos

Viernes 3 de octubre:

V Cata Solidaria a beneficio de APAMM de Port d'Alacant - Restaurante El Sorell - A las 20:30 horas.

Sábado 4 de octubre:

Mascletà ciclo "Pólvora tot l'any" de Federació de Fogueres - Avda. Periodista Rodolfo Salazar - A las 23:30 horas.

Domingo 5 de octubre:

Almuerzo popular y presentación del logo del 70 aniversario de Barrio José Antonio - C/ Santa María Mazzarelo, junto a juzgados - A las 11:30 horas.

Almuerzo popular de Portuarios-Pla del Bon Repós - Plaza Estella - A las 11:30 horas.

Martes 14 de octubre:

Conferencia: El legado de lo efímero II - Sede Universitaria Ciudad de Alicante - A las 19:45 horas.

Sábado 25 de octubre:

Jornada de convivencia "Día de las Barracas" de la Federació de Barraques d'Alacant - Antigua Cochera de Tranvías - A las 11:00 horas.

Presentaciones confirmadas

Sábado 18 de octubre:

Hoguera Sèneca-Autobusos - Espacio Seneca - A las 18:30 horas.

Sábado 25 de octubre:

Hoguera San Fernando - Colegio Ángel de la Guarda - A las 18:00 horas.

Hoguera Explanada - Concha de la Explanada - A las 19:30 horas.

Estos son los eventos programados para los meses de septiembre y octubre, donde la fiesta calienta motores para las Hogueras 2026.