Duelo familiar en las Hogueras de Alicante: Pere y Alejandro Baenas competirán en la máxima categoría

Las Hogueras de Alicante vivirán un duelo familiar histórico en su próxima edición. Padre e hijo competirán por el máximo galardón de la categoría Especial: la hoguera Alfonso el Sabio regresa en 2026 al más alto nivel tras 43 años de ausencia, y lo hace de la mano del joven artista Alejandro Baenas, hijo del reconocido Pere Baenas, que volverá a plantar con Sagrada Familia, también en la categoría reina.

La comisión de Alfonso el Sabio ha confirmado este sábado la noticia. El joven Baenas, natural de Gandía como su padre, debutará con su primer monumento en solitario en las Hogueras de Alicante.

Alejandro Baenas forma parte de una saga de artistas, entre los que destaca su padre, Pere Baenas, ganador en nueve ocasiones del primer premio de la categoría Especial. Su último triunfo fue en 2024 con "Geometría vital", plantada en Florida Portazgo, un monumento que contó con el presupuesto más alto de aquella edición: 110.000 euros.

Florida Portazgo consigue el Primer Premio de Categoría Especial / Alex Domínguez

Experiencia

Y es que el joven artista no acaba de salir del cascarón, sino que desde hace varios años colabora en los talleres de su padre, participando en el diseño y construcción de diversos monumentos tanto en Alicante como en València. "Estamos muy ilusionados con su incorporación. Nos ha transmitido muchas ganas y confianza, y estamos seguros de que el resultado será sobresaliente", ha destacado el presidente de la comisión de Alfonso el Sabio, Jorge Costa.

El regreso de Alfonso el Sabio coincide con un momento de renovación y efervescencia en las Hogueras. Con el centenario de la fiesta del fuego a la vuelta de la esquina, previsto para 2028, la categoría Especial vive una auténtica revolución. De las diez comisiones que plantaron en 2025, se pasará a trece en 2026, tras las reincorporaciones de Alfonso el Sabio, Calvo Sotelo y Explanada, un crecimiento que no se registraba desde 2013 y que evidencia el dinamismo actual del sector.

Movimiento de artistas

Además, la categoría Especial experimenta un profundo cambio. La mitad de las comisiones han apostado por nuevos artistas: Port d’Alacant, que contará con Vicente Torres y José Enrique Giménez; Florida-Plaza de la Viña, que ha confiado en Loren Fandos; Florida Portazgo, que será obra de Josué Beitia; Polígon de Sant Blai, que incorporará a Javier Gómez Morollón, único artista alicantino en la máxima categoría; y Carolinas Altas, que plantará con Luis Espinosa.

Por su parte, otras comisiones han optado por la continuidad, manteniendo a los constructores que les han dado estabilidad y reconocimiento: La Ceràmica seguirá con Palacio i Serra Artesans; Baver-Els Antigons, con Paco Torres y diseño de Paco Camallonga; Sagrada Familia, con Pere Baenas; Sèneca-Autobusos, con el tándem formado por José Gallego y Toni Pérez; y Diputació-Renfe, con David Sánchez Llongo y diseño de Paco López.

Sagrada Familia renueva a Pere Baenas como artista para 2026 / INFORMACIÓN

En este contexto, el regreso de Alfonso el Sabio, liderado por el debutante Alejandro Baenas, añade un gran atractivo: el de ver a un hijo seguir los pasos de su padre y competir con él por el trono de la máxima categoría.

Con este anuncio, las Hogueras de Alicante encaran un 2026 cargado de expectación. Y es que, más allá de los premios, la imagen de padre e hijo midiendo su arte en la categoría Especial será, sin duda, una de las grandes historias que marcarán la próxima edición de la fiesta del fuego.