Agenda de las Hogueras: estos son los almuerzos que puedes disfrutar hoy

Comienza la cuenta atrás para las Hogueras 2026. Sí, has leído bien, 2026. Tras arder los monumentos, las comisiones se ponen a trabajar desde el minuto 1 para que no haya día sin fiesta. Un ave fénix que resurge de sus cenizas después de una gran noche de Cremà que deja atrás recuerdos y llena de ilusión la recopilación de los siguientes. Este fin de semana varias asociaciones te invitan a sus almuerzos.

Domingo 4 de octubre

Llega el domingo y con él, el día perfecto para los almuerzos de hogueras donde la primera parada será en el territorio de Barrio José Antonio, en la calle Santa María Mazzarelo, junto a juzgados.

Tras la deliberación del jurado, la comisión presentará el logo elegido, entre 51 propuestas enviadas, que hará honor y será el orgullo de su 70 aniversario. Para ello, la asociación tiene preparada una mañana llena de emoción y cariño para sacar a la luz la primera chispa de un ejercicio muy especial.

Continuamos el recorrido con Portuarios-Pla del Bon Repos. Rifa, música y mucha diversión es lo que tienen programado en la plaza Estella. ¿Te lo vas a perder?

Navegamos hasta el Puerto de Alicante donde la comisión de este emplazamiento se llena de orgullo para traer "Les nostres senyes d'identitat". Un almuerzo con sabor alicantino y mucha tradición en su plaza. No dejes escapar esta oportunidad y acude a disfrutar de esta antesala al 9 d'octubre.

Para seguir celebrando que empieza un nuevo ejercicio de fuego, los de Altozano Sur lo tienen claro, lo mejor es un almuerzo. La comisión te espera en la calle Olof Palme a partir de las 12:00 horas para pasar una mañana en familia con sorteos, música y muchas sorpresas para todos los públicos.

Próximos eventos

Martes 14 de octubre:

Conferencia: El legado de lo efímero II - Sede Universitaria Ciudad de Alicante - A las 19:45 horas.

Sábado 18 de octubre:

Fiesta Octoberfest de Alacant Golf - Paseo florista Inmaculada Pérez Gálvez - A las 20:00 horas.

Barbacoa nocturna de Escritor Dámaso Alonso - C/ Escritor Dámaso Alonso - A las 20:00 horas.

Sábado 25 de octubre:

Jornada de convivencia "Día de las Barracas" de la Federació de Barraques d'Alacant - Antigua Cochera de Tranvías - A las 11:00 horas.

Viernes 31 de octubre:

Presentaciones confirmadas

Sábado 18 de octubre:

Hoguera Sèneca-Autobusos - Espacio Seneca - A las 18:30 horas.

Sábado 25 de octubre:

Hoguera San Fernando - Colegio Ángel de la Guarda - A las 18:00 horas.

Hoguera Explanada - Concha de la Explanada - A las 19:30 horas.

Domingo 26 de octubre:

Hoguera Rabasa-Polígono Industrial - Parking Calle Lobo de Gubio Divina Pastora - A las 12:00 horas.

Estos son los eventos programados para el mes de octubre, donde la fiesta calienta motores para las Hogueras 2026.