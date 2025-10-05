El Bulevar del Pla estalla en pólvora y color
Las Belleas del Foc dedican la primera mascletà del ciclo "Pólvora Tot l’Any" a las barracas
Alicante ha vuelto esta medianoche a oler a pólvora. La avenida del Periodista Rodolfo Salazar, en el Bulevar del Pla-Garbinet, ha sido el escenario de la primera mascletà del ciclo "Pólvora Tot l’Any", un disparo que ha estado acompañado de fuegos artificiales para inaugurar una nueva temporada de emoción pirotécnica en la ciudad.
El ambiente festivo comenzó a formarse desde las 20:00 horas, con las barracas del primer grupo animando la espera a ritmo de música, DJ y barras abiertas. La cita alcanzó su punto álgido a medianoche en punto, cuando las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tarréga, pronunciaron el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà", dando paso al estallido que todos esperaban.
El disparo, a cargo de la Pirotecnia Turís, arrancó con una fase digital terrestre repleta de efectos de color, tanto a ras de suelo como en el aire, y concluyó con un potente final. La mascletà, con una duración de cinco minutos, estuvo dedicada a las barracas, como muestra de reconocimiento al espíritu festero que mantiene viva la tradición.
Este estreno marca el inicio de un calendario pirotécnico que se extenderá hasta junio de 2026, con siete mascletàs en concurso y otras citas destacadas. La próxima será el domingo 2 de noviembre, en la plaza de España, a cargo de Coeters Dragón (Villena).
El ciclo continuará el 8 de febrero de 2026 en el Polígono de San Blas, donde Pirotecnia Mediterráneo volverá a ser protagonista tras su aplaudida actuación en Luceros durante las Hogueras de 2025. Además, la programación incluye la tradicional "Arribada del Foc" del 17 de junio, con un disparo desde la fachada de El Corte Inglés, también a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.
Calendario completo de mascletás de 2025-2026
Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días:
- Domingo, 2 de noviembre. Plaza de España. 14.00 horas. Pirotecnia Coeters Dragón.
- Domingo, 8 de febrero. Polígono de San Blas. 14.00 horas. Pirotecnia Mediterráneo.
- Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterráneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
- Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase estos dos días de la semana que viene
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante