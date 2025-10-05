El Bulevar del Pla estalla en pólvora y color

Alicante ha vuelto esta medianoche a oler a pólvora. La avenida del Periodista Rodolfo Salazar, en el Bulevar del Pla-Garbinet, ha sido el escenario de la primera mascletà del ciclo "Pólvora Tot l’Any", un disparo que ha estado acompañado de fuegos artificiales para inaugurar una nueva temporada de emoción pirotécnica en la ciudad.

El ambiente festivo comenzó a formarse desde las 20:00 horas, con las barracas del primer grupo animando la espera a ritmo de música, DJ y barras abiertas. La cita alcanzó su punto álgido a medianoche en punto, cuando las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tarréga, pronunciaron el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà", dando paso al estallido que todos esperaban.

El disparo, a cargo de la Pirotecnia Turís, arrancó con una fase digital terrestre repleta de efectos de color, tanto a ras de suelo como en el aire, y concluyó con un potente final. La mascletà, con una duración de cinco minutos, estuvo dedicada a las barracas, como muestra de reconocimiento al espíritu festero que mantiene viva la tradición.

Este estreno marca el inicio de un calendario pirotécnico que se extenderá hasta junio de 2026, con siete mascletàs en concurso y otras citas destacadas. La próxima será el domingo 2 de noviembre, en la plaza de España, a cargo de Coeters Dragón (Villena).

El ciclo continuará el 8 de febrero de 2026 en el Polígono de San Blas, donde Pirotecnia Mediterráneo volverá a ser protagonista tras su aplaudida actuación en Luceros durante las Hogueras de 2025. Además, la programación incluye la tradicional "Arribada del Foc" del 17 de junio, con un disparo desde la fachada de El Corte Inglés, también a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.

Calendario completo de mascletás de 2025-2026

Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días: