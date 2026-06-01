Cortes de tráfico en Alicante desde el viernes por las Hogueras de Alicante: calles cerradas por el Pregón y el desfile del Ninot

Llega el mes de junio, el mes de las Hogueras de Alicante. Los alicantinos ya se preparan para vivir los días festivos más importantes de la ciudad, cuando los monumentos se alcen sobre las calles y el olor a pólvora de las mascletás y la música llenen cada rincón.

Con la llegada de los días grandes de la Fiesta también comienzan los habituales cortes de tráfico en la ciudad, y este año llegan esta semana. Este viernes, 5 de junio, tendrá lugar el homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos en la Plaza de España a las 19.00 horas, mientras que el sábado 6 de junio, se celebrará el desfile del Ninot.

Cortes de tráfico el viernes, 5 de junio en Alicante

Además del homenaje a los fallecidos, a partir de las 19.30 horas, tendrá lugar el desfile del Pregón de Hogueras en su itinerario habitual, que concluirá a las 21.00 horas en la plaza del Ayuntamiento donde el cantante alicantino Funzo ofrecerá el Pregón a todos los alicantinos.

El cantante alicantino Funzo dará el pregón de las Hogueras de Alicante en 2026 / INFORMACIÓN

Con motivo de estos eventos, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado varios cortes de tráfico en la ciudad que comenzarán el mismo día 5 de 17.00 a 23.00 horas desde la Plaza de España hasta la Plaza del Ayuntamiento. Además, habrá un corte puntual de tráfico en la Plaza de España, Calderón de la Barca, cruce de Av. Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira y plaza del Ayuntamiento, entre las 19.30 y las 21.00 horas.

También se ocupará el carril derecho en Av. Alcoy, desde calle General Prim hasta plaza de España desde las 17.00 horas, el carril derecho en calle San Fernando, desde Rambla de Méndez Núñez hasta calle María Josefa Ágreda y Muñoz, de 19.00 a 23.59 horas, y se ocupará el carril bus en Av. Juan Bautista Lafora desde las 23.00 horas aproximadamente.

Control de tráfico rodado por la Policía Local:

Plaza de España, tramo comprendido entre las calles Calderón de la Barca y San Vicente.

Corte de accesos a calle San Vicente: Vicente Inglada, Concepción, Hospital del Rey y Juan de Herrera.

Cruce del desfile en Av. Alfonso el Sabio:

Precorte en la intersección con la Plaza de los Luceros.

Corte total en la intersección con calle Capitán Segarra.

Corte total entre calle Calderón de la Barca y calle San Vicente.

Corte total de la calle Tomás López Torregrosa.

Corte de accesos a la Rambla de Méndez Núñez: Primo de Rivera y Duque de Zaragoza.

Calle del Teatro, se realizará corte en la intersección con calle Bazán y precortes en Av. Federico Soto.

Av. de Jaime II, se desviará el tráfico por C/ Cuesta la Fábrica, pudiendo realizar precortes, en la glorieta del Doctor Más Magro y calle Indalecio Prieto.

Corte al tráfico en calles San Telmo, María Josefa Ágreda y Muñoz y Alberola Romero.

El Desfile del Ninot de las Hogueras llena Alicante de color y originalidad /

Cortes de tráfico el sábado, 6 de junio en Alicante

El desfile del Ninot comenzará a las 19.00 horas pero los cortes de tráfico comenzarán en algunas calles ya por la mañana. La Av. Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento tendrán prohibido el acceso puntual de vehículos de 08.00 a 19.30 horas. El corte en la Plaza de los Luceros será a partir de las 16.00 horas.

A partir de esta hora y hasta las 22.00 también habrán cortes de tráfico en Av. General Marvá, entre plaza de los Luceros y Av. Benito Pérez Galdós, Av. Federico Soto, y Av. Estación, entre calles Tucumán y General O'Donnell. Otras vías con cortes de tráfico serán la Av. Jaime II, sentido Av. Alfonso X El Sabio, la calle Calderón de la Barca desde la calle Vicente Inglada y la Rambla de Méndez Núñez en intersección con calle San Fernando.

También habrá precortes de tráfico en la avenida de la Estación desde Av. Salamanca y en la Plaza de España con calles Alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.

El carril próximo a la playa del Postiguet estará ocupado de 19.30 a 01.00 horas.

Prohibición de aparcamiento en Alicante

La prohibición de estacionamiento en la calle Rafael Altamira nº14 al nº24 tendrá lugar entre las 10.00 y las 23.59 horas mientras que en las calles San Vicente, Rambla de Méndez Núñez y Rafael Altamira comenzará a las 12.00 horas.

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El viernes 6 de junio no se podrá aparcar en la Plaza de los Luceros, Av. Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira y plaza del Ayuntamiento, de 16.00 a 23.59 horas, mientras que en la calle San Fernando, entre calles Alberola Romero y María Josefa Ágreda y Muñoz, será a partir de las 14.00 horas.