Espadero se aleja de los "detalles" de Especial con su Hoguera Oficial y ya mira al Centenario

Las Hogueras Oficiales de 2026 ya han comenzado a tomar forma definitiva. Los talleres de Pedro Espadero y Sergio Gómez recibieron este lunes la tradicional visita de las Belleas del Foc y sus damas de honor, un acto que permite conocer por primera vez cómo avanzan los monumentos que presidirán la plaza del Ayuntamiento durante las fiestas. Bajo los lemas "Singulares" y "Equilibri", los artistas vuelven a asumir el encargo más visible de las Hogueras de Alicante tras imponerse en un concurso que, una vez más, contó con la justa participación.

La visita sirvió para descubrir dos propuestas muy diferentes, pero también para escuchar las reflexiones de sus creadores cuando apenas quedan dos semanas para el inicio de la plantà. Mientras Espadero apuesta por una hoguera adulta de grandes dimensiones que busca llamar la atención por su espectacularidad más que por sus detalles, Gómez mantiene su línea didáctica en la infantil con una reflexión sobre el equilibrio social, económico y medioambiental. Esta será la undécima ocasión consecutiva en la que ambos artistas planten juntos en la plaza del Ayuntamiento.

Las Belleas del Foc y sus damas de honor visitan los talleres de Hogueras de Pedro Espadero y Sergio Gómez / Alex Domínguez

Una hoguera para representar a la provincia

La visita al taller de Pedro Espadero permitió intuir las dimensiones de "Singulares", su decimonovena Hoguera Oficial, aunque todavía fueron pocas las piezas que pudieron verse montadas. El monumento recorrerá celebraciones de Alicante y su provincia como San Antón, el Raval Roig, Tabarca o las Cruces de Mayo de Santa Cruz, mientras que en otras escenas aparecerán referencias a los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot, protagonista además del ninot presentado a la Exposición. "He querido que sea una hoguera que represente a la provincia", señaló el artista durante la visita.

Pero este año la principal novedad estará en el remate que contará con una envergadura cercana a los 17 metros entre sus extremos y que tendrá una disposición horizontal, algo poco habitual en las Hogueras Oficiales. "No recuerdo un remate que sea horizontal como este, la hoguera forma una T y el remate es plano", explicó Espadero.

No la puedes comparar con una de Especial, que es más de detalle, una Hoguera Oficial tiene que ser más espectacular y llamar la atención Pedro Espadero — Artista de la Hoguera Oficial

Más allá del diseño concreto, el artista defendió una concepción de la Hoguera Oficial diferente a la de las comisiones de Especial. "No la puedes comparar con una de Especial, que es más de detalle, una Hoguera Oficial tiene que ser más espectacular y llamar la atención porque la ve muchísima gente de Alicante, es la mas visitada", afirmó Espadero. En su opinión, el monumento que se planta en la plaza del Ayuntamiento debe impactar por sus dimensiones, el colorido y los volúmenes porque es el más visitado de toda la ciudad.

Durante la visita también dejó una reflexión sobre el futuro, ya que el artista reconoció que le haría ilusión firmar la Hoguera Oficial del Centenario de las Hogueras, una edición que coincidiría además con el año en el que prevé retirarse, en 2028. "Qué mejor broche de oro a mi carrera que poder hacer esa hoguera", señaló Espadero, aunque recordó que antes habrá que ganar un concurso al que previsiblemente concurrirán numerosos artistas.

Pedro Espadero me parece un artista alicantino de los pies a la cabeza y sabia que todas las expectativas las iba a superar y así ha sido María Pastor — Bellea del Foc

La Bellea del Foc de Alicante, María Pastor, fue una de las primeras en contemplar el monumento. La máxima representante de la Fiesta reconoció que la visita supone uno de esos momentos en los que se empieza a percibir la cercanía de las Hogueras. "Venir al taller significa que ya se acercan los días grandes. Pedro Espadero me parece un artista alicantino de los pies a la cabeza y sabía que todas las expectativas las iba a superar y asi ha sido", apuntó Pastor.

Equilibrio en clave infantil

En el taller de Sergio Gómez, la protagonista fue la colorida y dinámica "Equilibri", la Hoguera Oficial infantil que ocupará la plaza del Ayuntamiento. La propuesta toma como referencia la figura de los equilibristas y el mundo del circo para desarrollar una reflexión sobre los distintos significados del equilibrio. El artista explicó que el monumento incluirá arlequines y distintas escenas relacionadas con cuestiones como el equilibrio social, económico o medioambiental. "Siempre me gusta darle ese toque didáctico a la hoguera infantil", señaló Gómez.

Son muchos años en la plaza y hay que ir cambiando cosas porque si no nos aburrimos Sergio Gómez — Artista de la Hoguera Oficial infantil

La composición contará con cerca de 40 ninots y tendrá como elemento destacado una figura de una cara femenina de mayor tamaño con la que Gómez pretende renovar la imagen del remate después de más de una década plantando en el mismo emplazamiento. "Son muchos años en la plaza y hay que ir cambiando cosas porque si no nos aburrimos", comentó Gómez. De hecho, el artista explicó que las piezas de mayor tamaño ya están prácticamente terminadas y que el taller se prepara para afrontar los últimos días de pintura antes del traslado a la plaza del Ayuntamiento. "Ahora ya es una cuesta abajo hacia las Hogueras", apuntó el artista.

La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, vivió con especial emoción el descubrimiento del monumento y, tras la visita, reconoció que la experiencia había cumplido todas sus expectativas. "Estaba muy ilusionada por poder verlo y me ha encantado todo, me ha llamado mucho la atención todos los detalles", aseguró.

Estaba muy ilusionada por poder verlo y me ha encantado todo, me ha llamado mucho la atención todos los detalles Leire Arellano — Bellea del Foc infanti

Comienza la recta final

La visita institucional estuvo encabezada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quienes pudieron comprobar de primera mano el estado de unos trabajos que entran ya en su fase definitiva. El alcalde destacó que las Hogueras están "quemando etapas" y recordó la responsabilidad que supone para el Ayuntamiento encargar unos monumentos que representan a toda la ciudad. "Siempre son muchos nervios, mucha tensión y mucha responsabilidad, pero afortunadamente tenemos dos artistas muy experimentados que van a regalar lo mejor de su arte, su experiencia y su artesanía a todos los alicantinos y a todos los que nos visitan", apuntó Barcala.

Afortunadamente tenemos dos artistas muy experimentados que van a regalar lo mejor de su arte, su experiencia y su artesanía a todos los alicantinos Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Por su parte, David Olivares valoró la experiencia de ambos artistas y aseguró que las expectativas son elevadas. "Ambos son dos artistas alicantinos con mucha solvencia y que aportan mucha tranquilidad, van a ser dos grandes plantás llenas de novedades", apuntó Olivares.

Las expectativas son muy buenas, ambos son dos artistas alicantinos con mucha solvencia y que aportan mucha tranquilidad David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

La plantà de la Hoguera Oficial comenzará en la madrugada del 15 al 16 de junio con el traslado de las primeras piezas a la plaza del Ayuntamiento y, si se cumplen las previsiones, el gran remate de "Singulares" se elevará el 18 de junio. Todo ello con un presupuesto que se mantiene sin cambios respecto a ejercicios anteriores: 118.500 euros para la Hoguera Oficial adulta y 25.000 euros para la infantil.

Así, mientras avanzan los últimos trabajos en los talleres, las Hogueras se acercan a una de sus citas clave. La visita a los monumentos oficiales permite tomar el pulso a unos proyectos que afrontan ya sus últimas semanas de preparación antes de iniciar el traslado a la plaza del Ayuntamiento, donde quedará definitivamente al descubierto el resultado de meses de trabajo.