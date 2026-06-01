Una catrina fluorescente para denunciar las guerras desde Explanada

La muerte baila entre colores fluorescentes, músicos convertidos en cirios iluminan el paso de las almas y una gran catrina mexicana se convierte en símbolo de denuncia contra las guerras que asolan el planeta. Así será "Alacantrina", el monumento con el que la hoguera Explanada regresa este 2026 a Especial, la máxima categoría de las Hogueras. Una apuesta moderna y arriesgada con la que la comisión quiere romper definitivamente con su pasado reciente y abrir una nueva etapa estética y artística.

La comisión regresa a Especial más de cuatro décadas después de su última participación en esta categoría, cuando todavía plantaba bajo el nombre de Explanada-Antigua Orán. El ascenso llega además en un momento dulce para la hoguera, después de que el pasado año lograra la tercera posición en Primera categoría. Ahora, el reto es mayor, competir con los grandes monumentos de Alicante con un presupuesto de 85.000 euros y una propuesta visual que huye de lo tradicional para buscar un lenguaje propio.

La propuesta, obra del artista valenciano Pau Soler y diseñada por David Hernández, tendrá unas dimensiones de 14 metros de altura por 12 de ancho y, bajo el lema "Alacantrina", mezcla la iconografía mexicana de la catrina con referencias al imaginario alicantino y al propio sentido del arte efímero de las Hogueras. La pieza central será una gran figura femenina inspirada en una catrina mexicana, aunque reinterpretada desde una mirada contemporánea y crítica.

La catrina está intentando que las almas no vayan al infierno porque está saturado de guerras y de muertes y ya no puede acoger a más personas Pau Soler — Artista

Lejos de representar únicamente el final de la vida, la catrina de Explanada tratará de impedir que las almas crucen al otro mundo. El artista, Pau Soler, explica que el monumento plantea una metáfora sobre los conflictos bélicos actuales y el colapso provocado por la violencia. "La catrina está intentando que las almas no vayan al infierno porque está saturado de guerras y de muertes y ya no puede acoger a más personas", señala el artista.

En la escena aparecerá también un personaje "cortando el hilo de la vida", mientras varios cirios simbolizarán las almas de las víctimas, algunos de ellos estarán representados como músicos que hacen bailar a la catrina para evitar que las almas terminen descendiendo al infierno. "Queríamos relacionar la temática con algo atractivo y muy visual", explica Soler, que reconoce que el proyecto rompe con las líneas clásicas que suelen verse en las calles de Alicante.

Estamos intentando romper la tendencia que llevábamos en Primera y salir de la línea que teníamos Manolo García — Presidente de Explanada

Romper con lo clásico

La entrada en Especial también ha supuesto una transformación interna para la comisión. El presidente de Explanada, Manolo García, asegura que este salto marca un punto de inflexión para la hoguera. "Estamos intentando romper la tendencia que llevábamos en Primera y salir de la línea que teníamos", afirma García. El uso de fondos oscuros, junto a colores vivos y fluorescentes, pretende intensificar el impacto del monumento bajo la luz del sol alicantino.

La apuesta pasa por una estética moderna y arriesgada, apoyada en figuras poco convencionales y una potente identidad visual. "Hemos escogido un diseñador joven y moderno para romper un poco con la cara femenina clásica y hacer algo distinto que sorprenda", explica García. La comisión es consciente de que competir económicamente con las grandes hogueras de Especial es complicado, por lo que ha decidido buscar la diferenciación a través del diseño, el color y la creatividad.

Es difícil visualizarlo en boceto, pero lo teníamos claro en la cabeza y queríamos plasmarlo así porque era un año diferente Pau Soler — Artista

Competir con ingenio

En el taller, el proyecto ya toma forma definitiva con llamas convertidas en figuras escultóricas, paletas cromáticas fluorescentes y composiciones alejadas de los estilos más clásicos son parte de una propuesta que quiere llamar la atención desde el primer vistazo. "Es difícil visualizarlo en boceto, pero lo teníamos claro en la cabeza y queríamos plasmarlo así porque era un año diferente", reconoce Pau Soler.

Con "Alacantrina", Explanada no solo busca consolidarse entre las grandes hogueras de Alicante. Así, entre catrinas, colores eléctricos y referencias a la guerra, la comisión convertirá la Explanada en un escenario donde la muerte no simboliza el final, sino una llamada de atención sobre un mundo incapaz de dejar atrás la violencia.