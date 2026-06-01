Hogueras de Alicante 2026: programa completo, fechas, horarios y actos principales
Consulta todos los eventos del calendario de la Fiesta de este año para no perderte nada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las Hogueras de Alicante 2026 están cada vez más cerca y hay numerosos actos destacados que tendrán lugar antes del inicio de los días grandes de la Fiesta, como el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento que se celebrará el día 5 o el Desfile del Ninot al día siguiente. El 13 de junio será una fecha especial, con una nueva mascletà en la Gran Vía a las 14:00 horas, además del tradicional desfile de comisiones.
Calendario de las Hogueras de Alicante 2026
Junio
- Martes 2: Exposición el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en les Fogueres de Sant Joan. Hasta el viernes 5. (Ventanales Archivo municipal y sala de investigación. De lunes a viernes de 10h a 13h)
- Viernes 5: Música per a una Festa (Plaza de España, 18:30 horas)
- Viernes 5: Homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos (Plaza de España, 19:00 horas)
- Viernes 5: Desfile del Pregón (Itinerario oficial, 19:30 horas)
- Viernes 5: Pregón de Fiestas (Plaza del Ayuntamiento, 21:00 horas)
- Sábado 6: Desfile del Ninot (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 7: mascletà de Pólvora tot l´any (San Nicolás de Bari, 14:00 horas). Pirotecnia Alto Palancia
- Domingo 7: IV Mostra de Folklore Alacantí. (Avenida de la Constitución, de 18h a 21.30h)
- Sábado 13: mascletà de Pólvora tot l´any (Gran Vía, en la avenida Pintor Xavier Soler, 14:00 horas). Pirotecnia Ferrández de Redován
- Sábado 13: Entrada de bandas y desfile de comisiones (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Domingo 14: clausura de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)
- Martes 16: XXIX Concierto de música de Hogueras Club Información en el ADDA con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y el Orfeón Cantábile. (ADDA, a las 20.15h)
- Miércoles 16: Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés, 23:00 horas). Pirotecnia Mediterráneo
Jueves, 18 de junio
- Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Inauguración del Mercadito de Fogueres (Paseo Federico Soto, 21.00 horas)
Viernes, 19 de junio
- Mascletà a cargo de Pirotecnia Crespo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Plantà Oficial de las Hogueras infantiles y ninots al carrer (00.00 horas)
Sábado, 20 de junio
- Visita del jurado a las Hogueras infantiles y ninots al carrer (09.00 horas)
- Mascletà a cargo de Pirotecnia Turis (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Lectura de premios a las Hogueras infantiles y ninots al carrer (17.00 horas)
- Visita oficial a la hoguera infantil ganadora en categoría especial (17.30 horas)
- Inauguración de Barracas y Racós (20.30 horas)
- Plantà oficial de Hogueras adultas y Barracas (00.00 horas)
Domingo, 21 de junio
- Visita del jurado a las hogueras, portadas de barracas y calles adornadas y ninots al carrer (09.00 horas)
- Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Lectura de premios a las hogueras, portadas de Barracas y calles adornadas. (17.00 horas)
- Visita oficial a la hoguera ganadora del primer premio en categoría especial (17.30 horas)
- Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)
Lunes, 22 de junio
- Desfile entrega de premios (Itinerario oficial, 11:00 horas)
- Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)
- Mascletà a cargo de Pirotecnia Pibierzo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)
- Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)
Martes, 23 de junio
- Entrega de premios de la Ofrenda de Flores en el Mercadito de Fogueres (12.00 horas)
- Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)
- Mascletà a cargo de Hermanos Ferrández (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Dansà d´Alacant en torno a la Hoguera oficial a cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet y Colla federal de Federació de Folklore d´Alacant. (Plaza del Ayuntamiento, 19.00h)
- Desfile folklórico Internacional (Itinerario oficial, 19:00 horas)
- Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)
Miércoles, 24 de junio
- Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)
- Mascletà a cargo de Pirotecnia de Alta Palancia (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)
- Misa oficial en la Concatedral de San Nicolás (20.00 horas)
- Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)
- Disparo de la monumental palmera desde la cumbre del Monte Benacantil (Pirotecnia Hermanos Ferrández) (00.00)
- Cremà de las hogueras (00.00 horas)
Domingo, 28 de junio
- Coso Multicolor (Gran Vía, 20:00 horas)
Calendario de fuegos artificiales
- Jueves, 25: Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Zaragozana (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Viernes, 26: Fuegos artificiales a cargo de Pibierzo (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Sábado, 27: Fuegos artificiales a cargo de Hermanos Ferrández (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Domingo, 28: Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Alto Palancia (playa del Postiguet, 00.00 horas)
- Lunes, 29: Fuegos artificiales a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (playa del Postiguet, 00.00 horas)
Suscríbete para seguir leyendo
- La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
- La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
- El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”
- Condena desde Alicante de los sindicatos educativos por la actuación de un antidisturbios a una manifestante en Valencia: 'Ha sido desproporcionado
- Las prefabricadas también llegan al Hospital de Torrevieja: el Consell adjudica la ampliación de las consultas externas por 1,1 millones