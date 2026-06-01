Hogueras de Alicante 2026: programa completo, fechas, horarios y actos principales

Las Hogueras de Alicante 2026 están cada vez más cerca y hay numerosos actos destacados que tendrán lugar antes del inicio de los días grandes de la Fiesta, como el Pregón de Fiestas en la Plaza del Ayuntamiento que se celebrará el día 5 o el Desfile del Ninot al día siguiente. El 13 de junio será una fecha especial, con una nueva mascletà en la Gran Vía a las 14:00 horas, además del tradicional desfile de comisiones.

Calendario de las Hogueras de Alicante 2026

Junio

Martes 2: Exposición el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en les Fogueres de Sant Joan. Hasta el viernes 5. (Ventanales Archivo municipal y sala de investigación. De lunes a viernes de 10h a 13h)

Viernes 5: Música per a una Festa (Plaza de España, 18:30 horas)

Viernes 5: Homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos (Plaza de España, 19:00 horas)

Viernes 5: Desfile del Pregón (Itinerario oficial, 19:30 horas)

Viernes 5: Pregón de Fiestas (Plaza del Ayuntamiento, 21:00 horas)

Sábado 6: Desfile del Ninot (Itinerario oficial, 19:00 horas)

Domingo 7: mascletà de Pólvora tot l´any (San Nicolás de Bari, 14:00 horas). Pirotecnia Alto Palancia

Domingo 7: IV Mostra de Folklore Alacantí. (Avenida de la Constitución, de 18h a 21.30h)

Sábado 13: mascletà de Pólvora tot l´any (Gran Vía, en la avenida Pintor Xavier Soler, 14:00 horas). Pirotecnia Ferrández de Redován

Sábado 13: Entrada de bandas y desfile de comisiones (Itinerario oficial, 19:00 horas)

Domingo 14: clausura de la Exposició del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)

Martes 16: XXIX Concierto de música de Hogueras Club Información en el ADDA con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y el Orfeón Cantábile. (ADDA, a las 20.15h)

Miércoles 16: Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés, 23:00 horas). Pirotecnia Mediterráneo

La "Arribada del Foc", a un paso de prender las Hogueras / Pilar Cortés

Jueves, 18 de junio

Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Inauguración del Mercadito de Fogueres (Paseo Federico Soto, 21.00 horas)

Viernes, 19 de junio

Mascletà a cargo de Pirotecnia Crespo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Plantà Oficial de las Hogueras infantiles y ninots al carrer (00.00 horas)

Sábado, 20 de junio

Visita del jurado a las Hogueras infantiles y ninots al carrer (09.00 horas)

Mascletà a cargo de Pirotecnia Turis (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Lectura de premios a las Hogueras infantiles y ninots al carrer (17.00 horas)

Visita oficial a la hoguera infantil ganadora en categoría especial (17.30 horas)

Inauguración de Barracas y Racós (20.30 horas)

Plantà oficial de Hogueras adultas y Barracas (00.00 horas)

Domingo, 21 de junio

Visita del jurado a las hogueras, portadas de barracas y calles adornadas y ninots al carrer (09.00 horas)

Mascletà a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Lectura de premios a las hogueras, portadas de Barracas y calles adornadas. (17.00 horas)

Visita oficial a la hoguera ganadora del primer premio en categoría especial (17.30 horas)

Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)

Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)

Lunes, 22 de junio

Desfile entrega de premios (Itinerario oficial, 11:00 horas)

Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)

Mascletà a cargo de Pirotecnia Pibierzo (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Ofrenda de flores a la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)

Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)

Martes, 23 de junio

Entrega de premios de la Ofrenda de Flores en el Mercadito de Fogueres (12.00 horas)

Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)

Mascletà a cargo de Hermanos Ferrández (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Dansà d´Alacant en torno a la Hoguera oficial a cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet y Colla federal de Federació de Folklore d´Alacant. (Plaza del Ayuntamiento, 19.00h)

cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet y Colla federal de Federació de Folklore d´Alacant. (Plaza del Ayuntamiento, 19.00h) Desfile folklórico Internacional (Itinerario oficial, 19:00 horas)

Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)

Miércoles, 24 de junio

Colla de Nanos i Gegants (13.00 horas)

Mascletà a cargo de Pirotecnia de Alta Palancia (Plaza de los Luceros, 14.00 horas)

Misa oficial en la Concatedral de San Nicolás (20.00 horas)

Verbenas en barracas y racós (22.00 horas)

Disparo de la monumental palmera desde la cumbre del Monte Benacantil (Pirotecnia Hermanos Ferrández) (00.00)

desde la cumbre del Monte Benacantil (Pirotecnia Hermanos Ferrández) (00.00) Cremà de las hogueras (00.00 horas)

Domingo, 28 de junio

Coso Multicolor (Gran Vía, 20:00 horas)

La Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo deslumbra el cielo de Alicante / Alex Domínguez

Calendario de fuegos artificiales