El Ayuntamiento de Alicante confirma la ubicación para la hoguera Albufereta

Después de meses de incertidumbre, cambios de emplazamiento y protestas vecinales, la futura hoguera Albufereta ya tiene ubicación definitiva para su estreno en las Hogueras de 2026. El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la comisión se instalará finalmente en la calle Olimpo, junto al polideportivo de la zona, una solución que pone fin a un complejo proceso marcado por el rechazo de varias alternativas anteriores.

La decisión supone el fin de una búsqueda que ha obligado a la comisión y al consistorio a estudiar hasta cinco posibles ubicaciones antes de encontrar un espacio que conciliara las necesidades de la nueva hoguera con las demandas de los residentes y de los colectivos afectados. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, confirmó que "tanto el monumento como el racó estarán situados en la calle Olimpo", en un emplazamiento distinto al que se planteó inicialmente en esta misma vía y que acabó generando una fuerte contestación social.

Tanto el monumento como el racó estarán situados en la calle Olimpo Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

La ubicación elegida es, en realidad, una reformulación de una propuesta anterior. El Ayuntamiento había planteado previamente instalar la hoguera en el número 22 de la calle Olimpo, una opción que terminó siendo descartada debido a su proximidad a la Asociación Alzheimer de Alicante y a las críticas expresadas por vecinos de urbanizaciones cercanas. Ahora, el Ayuntamiento ha optado por trasladar la instalación al entorno del polideportivo, una decisión que cierra un proceso en el que se estudiaron distintos enclaves, desde Colonia Romana con Remo hasta el vial Flora de España, pasando por la confluencia de Remo con Olimpo y la calle Diana número 19.

La pasada semana, la presidenta de la comisión, Julia Ñeco, ya avanzó a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento era favorable a esta nueva alternativa y explicó que el proyecto había sido presentado ante la concejalía de Fiestas a la espera de recibir la autorización definitiva. Además, la presidenta de la comisión también se comprometió a trabajar para evitar molestias a los residentes y defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre la celebración de las Hogueras y la convivencia con el entorno.

Baile de localizaciones

Las últimas propuestas habían generado protestas de diferente índole en la zona. De hecho, en los últimos días han aparecido numerosas pancartas en balcones y fachadas de una urbanización de la calle Olimpo, una en la propia Torre Santiago, junto a la calle Diana, y alguna en casas particulares donde los residentes muestran su oposición al posible traslado de la comisión festera a este enclave de la Albufereta con mensajes como "no a la hoguera" o "fuera de aquí". La oposición vecinal había cristalizado además en una queja formal presentada ante el Ayuntamiento de Alicante por representantes de los residentes de la zona y por la dirección de la residencia de mayores Ballesol.

Previamente, fue la Asociación Alzheimer de Alicante la que había alzado la voz. La entidad, situada en la avenida Deportista Míriam Blasco y a escasos 350 metros distancia del lugar elegido para instalar el monumento según la tercera propuesta, recoció la importancia cultural de las Hogueras, pero advirtió de que la convivencia entre la comisión y el funcionamiento de un centro sociosanitario requeriría mucha atención. "Los horarios de nuestros usuarios no cambian por las hogueras, resumía el gerente de la asociación, Pablo López, quien puso el foco en el descanso: "Ellos se acuestan a las 22.00 horas y no pueden acostarse más tarde porque haya hogueras".