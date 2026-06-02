El gobierno de Barcala se queda en el 70 % de los permisos de plantà aprobados a un día de que finalice la fecha límite que le dieron los festeros

La cuenta atrás llega a su fin y el objetivo fijado por los colectivos festeros parece lejos de cumplirse. A apenas un día de la fecha límite marcada por hogueras y barracas para que estuvieran autorizados todos los permisos de plantà de las fiestas de 2026, el Ayuntamiento de Alicante reconoce que únicamente ha completado alrededor del 70 % de los decretos necesarios para dar luz verde a la instalación de monumentos, barracas y racós.

La situación mantiene abierto el conflicto que desde hace dos semanas enfrenta al consistorio con el mundo de la Fiesta. Aunque el equipo de gobierno del PP insiste en que se han producido avances significativos y defiende que los trámites marchan a un ritmo más rápido que en años anteriores, las comisiones habían exigido que el 3 de junio estuvieran resueltas todas las autorizaciones pendientes, además del desbloqueo de las subvenciones, que avanzan para las hogueras, pero no al mismo ritmo para las barracas.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, trató este martes de rebajar la preocupación existente entre los colectivos festeros. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, señaló que el compromiso adquirido por el alcalde afectaba únicamente a aquellos expedientes que ya contaban con todos los informes favorables. "Hacer una puntualización, para el día 3 de junio el alcalde se comprometió con aquellos que ya tenían todos los informes favorables. Aquellos que están en proceso de subsanación, tal y como explicó el alcalde en la asamblea, hasta que no subsanen...", señaló Cutanda.

El Ayuntamiento defiende los avances

La concejala de Fiestas defendió además que la mayoría de las incidencias detectadas son de escasa entidad. "Hay subsanaciones tan poco significativas como una salida de emergencia sin pintar por parte del técnico, quiero decir que son pequeñas subsanaciones. Hay alguna otra hoguera que tiene alguna dificultad más, pero el grueso de las subsanaciones son mínimas", afirmó Cutanda, quien también puso el foco en el ritmo de tramitación de los expedientes para justificar la gestión municipal. "Todos los años esta fecha, que ya llevamos en torno al 70 % de los decretos, se hacía entre el 12 y el 16 de junio y estamos a día 2 y prácticamente el 70 % de los decretos están", destacó la concejala de Fiestas.

La posición municipal choca con las exigencias planteadas por los representantes de hogueras y barracas. Los colectivos habían señalado el 3 de junio como una fecha clave para medir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y habían reclamado que para entonces estuvieran desbloqueadas tanto las autorizaciones de plantà como las ayudas económicas pendientes bajo la posibilidad de no acudir al pregón de Hogueras en la plaza del Ayuntamiento.

Aquella advertencia llegó después de la reunión celebrada el pasado 22 de mayo entre representantes festeros, el alcalde Luis Barcala y la concejala de Fiestas. Tras aquella reunión, los colectivos reconocieron haber recibido respuestas por parte del equipo de gobierno, aunque insistieron en que necesitaban resultados concretos antes de la fecha límite fijada. Un plazo que, a tenor de los datos ofrecidos este martes por el Ayuntamiento, difícilmente se cumplirá en su totalidad.

Las subvenciones, otro frente abierto

Junto a los permisos de plantà, las ayudas económicas al monumento han sido otro de los principales focos de malestar entre las comisiones. Sobre esta cuestión, la concejala de Fiestas aseguró que la situación está prácticamente normalizada en el caso de las hogueras. "Las hogueras están todas ya abonadas, aquellas que habían solicitado el adelanto del 75 %. Las que están sin cobrar son las que no han pedido el adelanto y dos que ahora mismo están en un proceso de auditoría en Hacienda", explicó cutanda.

En cuanto a las barracas, reconoció que todavía existen expedientes pendientes de completar. "Las barracas están en proceso de subsanaciones ahora mismo, se les ha ido pidiendo subsanaciones a muchas de ellas y en cuanto se resuelva el proceso se abonará", indicó la portavoz del gobierno del PP.

Precisamente este martes, Cutanda acudirá a la asamblea de la Federació de Fogueres como parte de los compromisos adquiridos con las comisiones durante la reunión del pasado 22 de mayo. La concejala deberá participar de forma habitual en estas reuniones para mantener un contacto más directo con el colectivo y agilizar la resolución de problemas. Por su parte, Barcala se comprometió a intervenir siempre que fuera necesario para facilitar el diálogo.