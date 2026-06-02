Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Consulta la programación completa de este año

¡Buenos días! Arranca el mes de junio, el mes de las Hogueras, y en INFORMACIÓN te vamos a ofrecer todas las noticias y la actualidad sobre la Fiesta. En este directo podrás estar informado y también ver las mejores fotografías y vídeos de estos días.

Pero en primer lugar, te dejamos aquí la programación completa de las Hogueras de Alicante 2026. Guarda el enlace y te pierdas nada.