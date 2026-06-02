En Directo
Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Lydia Ferrándiz
Consulta la programación completa de este año
¡Buenos días! Arranca el mes de junio, el mes de las Hogueras, y en INFORMACIÓN te vamos a ofrecer todas las noticias y la actualidad sobre la Fiesta. En este directo podrás estar informado y también ver las mejores fotografías y vídeos de estos días.
Pero en primer lugar, te dejamos aquí la programación completa de las Hogueras de Alicante 2026. Guarda el enlace y te pierdas nada.
C. Suena
Adiós a las Hogueras de Alicante 2025
Hasta aquí este directo de la noche más mágica de Alicante. Con la ciudad envuelta en humo, ceniza y emoción, ponemos punto final a una Cremà intensa, vibrante y cargada de momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros cada llama, cada aplauso y cada lágrima. ¡Bona nit i fins l’any que ve!
Mercedes Gallego
A punto de las 3, ya va la mitad de los monumentos calcinados
Cuando el reloj se acerca a las 3 de la madrugada, ya se ha consumido la mitad de los monumentos fogueriles. La noche avanza con agilidad y sin incidentes graves, mientras el operativo especial de bomberos continúa su labor para garantizar que la Cremà se desarrolle con total seguridad en todos los distritos de la ciudad.
Alejandro J. Fuentes
El fuego deja atrás un año histórico en Baver-Els Antigons
La comisión vive con emoción y orgullo la cremà de su primer monumento ganador en categoría Especial
Mercedes Gallego
Al filo de las 2:30, un tercio de las hogueras ya han sido pasto de las llamas
La noche de la Cremà avanza a buen ritmo y, cuando se acercan las 2:30 de la madrugada, ya se ha consumido aproximadamente un tercio de las hogueras plantadas en la ciudad. El dispositivo de bomberos continúa trabajando sin descanso para mantener el control de las llamas en cada rincón de Alicante.
Alejandro J. Fuentes
Una Cremà a dos velocidades en Baver-Els Antigons
Partes de la estructura de “Vanity”, de Baver-Els Antigons, se desprenden. A cámara lenta y cámara rápida.
J. Hernández
Una Cremà con una potente pirotecnia
La pólvora retumbó con fuerza en la noche alicantina en una emotiva jornada que recordó en todos los distritos al fallecido maestro Pedro Luis SirventLa pólvora retumbó con fuerza en la noche alicantina en una emotiva jornada que recordó en todos los distritos al fallecido maestro Pedro Luis Sirvent
Alejandro J. Fuentes
Emoción y alivio en Baver-Els Antigons tras la Cremà: “Hoy he perdido un año de vida”
El presidente de la hoguera, Iván Gómez, y Pere Aracil, pirotécnico de Hermanos Caballer se funden en un abrazo tras la cremà. “Hoy he perdido un año de vida”, ha confesado el especialista de la pólvora, por la tensión acumulada del momento.
Alejandro J. Fuentes
La hoguera de Baver-Els Antigons cae entre aplausos más de 20 minutos después del inicio de la Cremà
Algo más de 20 minutos después de dar inicio a la cremà, el monumento de Baver-Els Antigons se rinde a las llamas. La estructura ya ha caído por completo ante los aplausos de la comisión y del público que no ha querido perderse el final de la hoguera ganadora de Especial este 2025.
- Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
- El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
- Pedro Payá, sacerdote: 'La presencia del papa traerá frutos en conversiones y vocaciones
- Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
- Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
- Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”