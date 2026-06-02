Mascletás de las Hogueras de Alicante 2026: calendario, pirotecnias y horarios en la plaza de los Luceros
Estos son los días y las empresas que llenarán de pólvora la plaza de Luceros de Alicante
A falta de pocos días para que comiencen las Hogueras de Alicante de 2026, ya conocemos las pirotécnias que participarán este año en el tradicional concurso que se realiza en la plaza de los Luceros. Como novedad, Alicante volverá a tener solo seis mascletás en el concurso de Hogueras, al igual que en 2023 y 2024, donde el primer disparo, el del 18 de junio, quedará fuera del certamen.
Pero esta no es la única novedad respecto a la pólvora de las Hogueras de 2026. La Pirotecnia Pibierzo, de León, debutará en Alicante como la encargada de disparar la Palmera de la Nit de la Cremà.
Mascletás del concurso oficial de Hogueras 2026
A las 14.00 horas y desde la plaza de Luceros de Alicante se lanzan las mascletás de Hogueras 2026. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 18 de junio, pero no entrará en concurso y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo
- Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
- Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
- Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
- Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
- Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
- Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alta Palancia (Altura, Castellón)
Otra de las novedades de este año es que las mascletás deberán tener una duración mínima de 5 minutos sin contar los truenos de aviso, mientras que la duración máxima será de 7 minutos para entrar en el concurso. El año anterior la duración mínima era de 5 minutos y 30 segundas.
Calendario de castillos de fuegos artificiales
El calendario de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet es el siguiente:
- Jueves, 25 de junio: Pirotecnia Zaragozana
- Viernes, 26 de junio: Pibierzo
- Sábado, 27 de junio: Hermanos Ferrández
- Domingo, 28 de junio: Pirotecnia Alto Palancia
- Lunes, 29 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo
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