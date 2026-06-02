Un homenaje a Soriano y a la memoria de Alicante en el regreso de Calvo Sotelo a Especial

Volver a la élite de las Hogueras de Alicante siempre supone un desafío, pero también una declaración de intenciones. La comisión de Calvo Sotelo afronta este 2026 uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años con el regreso a categoría Especial, un objetivo que llega tras conseguir en 2025 el segundo premio de Primera Categoría y el premio de la Crítica. La comisión ha decidido adelantar sus planes y regresar a la máxima categoría de las Hogueras antes del centenario con "Al·lucinació", una propuesta del artista Mario Gual que combina homenaje a artistas foguerers, crítica social, memoria histórica y una marcada esencia alicantina.

La comisión ya sabe lo que es plantar en Especial, donde compitió en 2008 y 2009, pero este regreso llega en un momento especialmente significativo. El monumento contará con un presupuesto de 85.000 euros y alcanzará los 16 metros de altura, e invita a reflexionar sobre la realidad actual a través de una sucesión de imágenes cargadas de simbolismo.

Habla del mundo en el que estamos, porque parece que estamos alucinando con muchas de las cosas que están pasando Mario Gual — Artista de la hoguera Calvo Sotelo

Una reflexión sobre el mundo actual

El monumento toma como punto de partida una escena aparentemente sencilla, una mujer percibe el aroma de la pólvora, la cremà y las palmeras y comienza a experimentar una serie de visiones relacionadas con Alicante y las Hogueras. A partir de ahí, la composición del monumento se desarrolla como una cadena de percepciones alteradas que dan sentido al lema elegido para este año.

"Son todo alucinaciones, fallos de percepción... Habla del mundo en el que estamos, porque parece que estamos alucinando con muchas de las cosas que están pasando", explica Mario Gual. El artista utiliza este concepto como hilo conductor de una obra en la que aparecen referencias a las adicciones, a la confusión social y a la forma en que la realidad parece, en ocasiones, superar cualquier ficción.

Homenaje a Pedro Soriano en la hoguera de Calvo Sotelo de Alicante. / INFORMACIÓN

Homenaje a Pedro Soriano

Sin embargo, el elemento más emotivo de "Al·lucinació" se encuentra en su remate. Mario Gual ha querido rescatar la esencia de "Sal de mi tierra", la emblemática hoguera realizada por Pedro Soriano para Altozano en 2004, una obra que nunca pudo verse exactamente como había sido concebida. "Hemos recuperado esos huevos de colores que forman parte de aquella idea y los hemos convertido en nuestro remate, tiene un significado especial para nosotros", explica la presidenta de la comisión, Chary Palomar.

Hemos recuperado esos huevos de colores que forman parte de aquella idea y los hemos convertido en nuestro remate Chary Palomar — Presidenta de la hoguera Calvo Sotelo

Más allá del remate, el monumento estará repleto de referencias reconocibles para los alicantinos. Uno de los momentos más impactantes se encuentra en la parte trasera, donde Gual plantea una composición que evoca el bombardeo del Mercado Central de Alicante de 1938. "Hay una escena que recuerda al bombardeo del Mercado que está inspirado en el relieve de Remigio Soler realizado en figuras. Es un símbolo alicantino muy fuerte y nadie lo había hecho hasta ahora", señala el artista. Para Palomar, esa mezcla entre crítica y sentimiento es una de las grandes fortalezas del proyecto. "Tiene crítica con humor, pero también escenas impactantes", explica la presidenta de la comisión.

Con una propuesta que mezcla homenaje, actualidad, memoria e identidad festera, Calvo Sotelo afronta 2025 con la ambición de volver a hacerse un hueco entre las mejores. Una gran alucinación que busca sorprender al público y demostrar que la vuelta a Especial no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa.