Confirmado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante: las Hogueras tendrán dos días festivos este año

Quedan pocos días para que den inicio las Hogueras de Alicante 2026. Días de fiesta y disfrute que en la mayoría de los casos hay que compaginar con el trabajo, pero ¿qué días son festivos este año en la ciudad de Alicante?

En 2026 en Alicante ya han sido festivos el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, día de Reyes; 19 de marzo, San José; 3 de abril, Viernes Santo; 16 de abril, Santa Faz; y el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo y ahora llegan los festivos de Hogueras.

El Ayuntamiento de Alicante ya anunció que este año ha fijado como fiestas de carácter local el martes 23 de junio, mientras que la Generalitat Valenciana confirmó que el miércoles 24 de junio será también un día inhábil a efectos laborales, retribuidos y no recuperables. Es decir, no será necesario devolver las horas a la empresa si se libra ese día.

El pistoletazo de salida de las fiestas será el día 19 de junio, que este año cae viernes. Según estos festivos establecidos en el calendario laboral de 2026, los más afortunados podrán hacer un puente largo de cinco días por Hogueras si no trabajan sábado ni domingo, pueden pedir el lunes libre y le suman los festivos locales del 23 y 24 de junio.

¿Hay que devolver las horas si no trabajas el 24 de junio?

Este año la Generalitat Valenciana ha decretado que el 24 de junio sea un festivo no recuperable, es decir, los trabajadores que no trabajen no tendrán que devolver las horas a la empresa, tal y como decretó en 2025. Es por ello que el año pasado el Ayuntamiento de Alicante decidió poner sus dos festivos locales el 23 y el 24 de junio, para que los trabajadores pudieran descansar como un día no laborable al uso.

Héctor Fuentes

Festivos de 2026

Después de las Hogueras todavía quedan algunos festivos por disfrutar en Alicante:

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